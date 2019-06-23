Происшествия

В Петербурге задержали замглавы местного штаба НавальногоВедомости 05:10

Заместителя начальника штаба политика Алексея Навального в Петербурге Ольгу Гусеву задержали, против нее возбуждено уголовное дело, сообщил на своей странице в Twitter Навальный.
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Заместителя начальника штаба политика Алексея Навального в Петербурге Ольгу Гусеву задержали, против нее возбуждено уголовное дело, сообщил
 на своей странице в Twitter Навальный.
Ведомости05:10

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В Петербурге отпустили задержанную утром сторонницу Навального

Форпост Северо-Запад06:52

Замглавы петербургского штаба Навального отпустили из полиции без беседы и протокола

Фонтанка.Ру06:40

В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального

Коммерсантъ06:22

Полиция отпустила замглавы штаба Навального в Петербурге

МР7.ру06:52

В Петербурге задержали замглавы местного штаба Навального

Ведомости05:10

В Петербурге задержали замглавы местного штаба Навального после видео с фальсификацией подписей за Беглова

Дождь05:12

Автора видео о фальсификации подписей в поддержку врио губернатора Петербурга Александра Беглова отпустили из полиции

Эхо Москвы07:01
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Кино

Актёр Алексей Агранович получил премию Art Film Fest в Словакии

Российскому актёру Алексею Аграновичу вручили премию словацкого кинофестиваля Art Film Fest за лучшую мужскую роль.
Обновлено в 02:37
Происшествия

В Киеве несколько человек напали на участников «Марша равенства»

Несколько человек прорвались через оцепление правоохранителей и напали на участников "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообществ в Киеве, следует из трансляции Громадське ТВ (Общественное ТВ).
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Обновлено в 06:42
Политика

Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.
Обновлено в 04:46
Общество

В России начались акции против фабрикации уголовных дел

На Дальнем Востоке прошли акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ.
Обновлено в 05:37
Политика

Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси

Обновлено вчера в 06:51
Недвижимость

Аренда укрепляется в цене

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в городах-миллионниках в июне выросла в среднем на 2,6% относительно мая, до 18,2 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 05:20
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено 21 июня в 09:32
Футбол

Футболисты из Грузии вышли играть в майках с антироссийскими лозунгами

Обновлено в 06:10
Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Космос

Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видео

На космодроме Восточный полном ходом идет строительство его второй очереди.
Обновлено в 06:25
Происшествия

На Украине после аварийной посадки сгорел самолёт Ан-2

Обновлено в 06:37
Политика

Меладзе сделал заявление насчет конфликта Грузии и России

Певец Валерий Меладзе в инстаграме прокомментировал ситуацию вокруг отношений России и Грузии.
Обновлено вчера в 23:43
Игры

Геймплейный трейлер DOOM Eternal воссоздали в оригинальной игре

Обновлено в 04:08
Происшествия

В Симферополе возле школы обнаружили крокодила

Речь идет о пресмыкающемся предположительно вида кайман. В Симферополе местные жители обнаружили рядом со школой живого крокодила.
Обновлено в 01:53
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Единоборства

Усик назначен обязательным претендентом на пояс WBO

Обновлено в 03:23
Футбол

Буффон может продолжить карьеру в «Лидсе»

Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Англии, сообщает Corriere della sera.
Обновлено в 04:42
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A90 может получить 5G-поддержку

Как пишет «АСТЕРА», Samsung в Galaxy A90 может установить 5G-модем и мощную основную камеру.
Обновлено вчера в 14:56
Наука

Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину

Обновлено 21 июня в 05:16
Авто

УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»

В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
Обновлено вчера в 14:38
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Космос

SpaceX запустит в космос останки 152 покойников

Обновлено вчера в 10:28
Общество

Елизавета II «сбежала» из Букингемского дворца из-за нашествия крыс

Обновлено в 02:17
Происшествия

Неадекватный челябинец напал на фельдшера скорой помощи

По данным местных жителей, мужчина, будучи под воздействием алкоголя или веществ, разбил кирпичом стекло в машине скорой помощи, схватил за волосы фельдшера и начал ее душить фонендоскопом.
Обновлено в 05:53
Музыка

Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы

Американская танцовщица Джо Джо Гомез обвинила хореографа чемпионки Пхенчхана-2018 в краже и плагиате номера.
Обновлено в 05:10
Общество

В Грузии запустили интернет-кампанию в поддержку туризма

Обновлено в 04:18
Единоборства

Лобов победил экс-чемпиона мира по боксу Малиньяджи

В американской Тампе состоялся турнир по боксу без перчаток Bare Knuckle FC 6. Его главным событием стал поединок между Артёмом Лобовым и Полом Малиньяджи.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие

Советники Трампа убеждали президента нанести удары по Ирану

В издании The Wall Street Journal заявили, что советники по нацбезопасности пытались убедить Дональда Трампа, лидера США, нанести по Ирану точечные удары.
Обновлено в 03:04
Экономика

FT узнала об интересе Evraz к покупке актива British Steel

Российские металлургическая группа Evraz, крупнейшим акционером которой является бизнесмен Роман Абрамович, заинтересована в приобретении актива British Steel, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 14:40
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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