В Петербурге задержали замглавы местного штаба НавальногоВедомости 05:10

с чего всё началось

Заместителя начальника штаба политика Алексея Навального в Петербурге Ольгу Гусеву задержали, против нее возбуждено уголовное дело, сообщил на своей странице в Twitter Навальный.

Кино Актёр Алексей Агранович получил премию Art Film Fest в Словакии Российскому актёру Алексею Аграновичу вручили премию словацкого кинофестиваля Art Film Fest за лучшую мужскую роль.

Происшествия В Киеве несколько человек напали на участников «Марша равенства» Несколько человек прорвались через оцепление правоохранителей и напали на участников "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообществ в Киеве, следует из трансляции Громадське ТВ (Общественное ТВ).

Политика Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.

Общество В России начались акции против фабрикации уголовных дел На Дальнем Востоке прошли акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ.

Недвижимость Аренда укрепляется в цене Стоимость аренды однокомнатной квартиры в городах-миллионниках в июне выросла в среднем на 2,6% относительно мая, до 18,2 тыс. руб. в месяц.

Космос На Марсе нашли возможные признаки жизни Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.

Космос Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видео На космодроме Восточный полном ходом идет строительство его второй очереди.

Политика Меладзе сделал заявление насчет конфликта Грузии и России Певец Валерий Меладзе в инстаграме прокомментировал ситуацию вокруг отношений России и Грузии.

Происшествия В Симферополе возле школы обнаружили крокодила Речь идет о пресмыкающемся предположительно вида кайман. В Симферополе местные жители обнаружили рядом со школой живого крокодила.

Энергетика На Украине заявили о критическом дефиците газа Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.

Футбол Буффон может продолжить карьеру в «Лидсе» Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Англии, сообщает Corriere della sera.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy A90 может получить 5G-поддержку Как пишет «АСТЕРА», Samsung в Galaxy A90 может установить 5G-модем и мощную основную камеру.

Авто УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер» В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.

Общество Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.

Происшествия Неадекватный челябинец напал на фельдшера скорой помощи По данным местных жителей, мужчина, будучи под воздействием алкоголя или веществ, разбил кирпичом стекло в машине скорой помощи, схватил за волосы фельдшера и начал ее душить фонендоскопом.

Музыка Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы Американская танцовщица Джо Джо Гомез обвинила хореографа чемпионки Пхенчхана-2018 в краже и плагиате номера.

Единоборства Лобов победил экс-чемпиона мира по боксу Малиньяджи В американской Тампе состоялся турнир по боксу без перчаток Bare Knuckle FC 6. Его главным событием стал поединок между Артёмом Лобовым и Полом Малиньяджи.

Армия и оружие Советники Трампа убеждали президента нанести удары по Ирану В издании The Wall Street Journal заявили, что советники по нацбезопасности пытались убедить Дональда Трампа, лидера США, нанести по Ирану точечные удары.