Происшествия
В Петербурге задержали замглавы местного штаба НавальногоВедомости 05:10
Заместителя начальника штаба политика Алексея Навального в Петербурге Ольгу Гусеву задержали, против нее возбуждено уголовное дело, сообщил на своей странице в Twitter Навальный.
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Заместителя начальника штаба политика Алексея Навального в Петербурге Ольгу Гусеву задержали, против нее возбуждено уголовное дело, сообщил на своей странице в Twitter Навальный.Ведомости05:10
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:11, Вашингтон
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