Происшествия

В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцевРБК 12:32

В Санкт-Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в том, что они подкинули наркотики 16-летнему подростку и вымогали у него деньги. Об этом сообщает управление Следственного комитета по городу.
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с чего всё началось

«За второго Голунова нас точно всех употребят». Росгвардия Петербурга теряет бойцов из-за подкидывания наркотиков

Все началось со звонка в службу «112», когда школьник попросил о помощи. Ключевыми словами были: «Ваши полицейские мне подкинули наркотики и требуют денег».
Фонтанка.Ру08:25

Подробнее о событии

На видео попал момент задержания бойцов Росгвардии, подозреваемых в превышении полномочий и взяточничестве

Петербургский дневник17:15

Петербуржец отдал сотрудникам Росгвардии 140 тысяч после «изъятия» наркотиков

Мойка7810:20

В Петербурге два росгвардейца поставили на поток вымогательство с помощью наркотиков

78.ru09:10

В Петербурге задержали подкинувших наркотики росгвардейцев

АиФ Санкт-Петербург10:19

В Петербурге задержали двух росгвардейцев по подозрению в подбросе наркотиков

ТАСС10:02

«Подбросили наркотики и вымогали деньги»: В Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии

КП - Санкт-Петербург11:39

Видео: За подбрасывание наркотиков и вымогательство 300 тысяч в Петербурге берут сотрудников Росгвардии

Фонтанка.Ру08:25
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Армия и оружие

Столтенберг заявил, что НАТО подготовила ответ на выход РФ из ДРСМД

Если Россия выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), то НАТО готова дать ответ, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления в Университете Торонто, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 03:03
Общество

Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

Обновлено в 20:01
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 21:52
Политика

Украина засекретила варианты ответных мер на «паспортный указ» Путина

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины засекретил меры по реагированию на указ президента России Владимира Путина, которым он распространил упрощение выдачи российских паспортов на всю Донецкую и Луганскую области.
Обновлено в 13:33
Футбол

«Селтик» вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Шотландский "Селтик" победил на своем поле боснийский футбольный клуб "Сараево" со счетом 2:1 в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел в следующий раунд.
Обновлено в 17:07
Политика

Лавров сравнил расходы НАТО и России на военные нужды

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете Rheinische Post рассказал, что в прошлом в 2018 году расходы НАТО на военные нужды составили порядка одного триллиона долларов, а наша страна потратила на оборону менее 50 миллиардов долларов.
Обновлено в 19:08
Происшествия

В Самарской области отравились более 40 граждан Узбекистана

В Самарской области начали доследственную проверку после госпитализации из-за отравления более 46 граждан Узбекистана в селе Кошелевка.
Обновлено в 11:58
Авто

Дилер LADA начал продажи нового внедорожника на базе «Нивы»

Один из дилеров LADA в Тольятти начал продажи нового внедорожника Апал-21541 «Сталкер» 2019 года выпуска.
Обновлено в 21:00
Политика

Мэй поспорила с Путиным в финальной речи

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не согласилась с высказыванием российского лидера Владимиар Путина о крахе идей либерализма.
Обновлено в 19:17
Происшествия

В Мексике убит футболист молодежной команды «Дорадос»

Футболист молодежной команды мексиканского "Дорадос де Синалоа" Мирша Франсиско Эррера Гастелум убит после нападения в Кульякане, сообщается на официальной странице клуба в Twitter.
Обновлено в 15:50
Экономика

ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов

Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
Обновлено в 13:55
Культура

Звезду «Улиц разбитых фонарей» Юрия Кузнецова госпитализировали

Обновлено в 04:02
Общество

Акимов показал образец российского электронного паспорта

Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Здоровье

Клещи стали переносчиками страшной болезни

Обновлено в 16:20
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший арбуз

Обновлено в 01:00
Политика

В Минске согласовали дату начала бессрочного перемирия в Донбассе

В ходе переговоров в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено в 14:03
Наука

Опубликованы редчайшие кадры со дна Атлантического океана

При исследовании дна океана, ученые сняли процесс поедания мелкими акулами более крупной рыбы.
Обновлено в 16:25
Политика

Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2»

"С сожалением вынуждены констатировать, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне", - сказал Лавров.
Обновлено в 18:14
Происшествия

В МВД опровергли данные о задержании матери больного ребёнка в Москве

Обновлено в 07:30
Технологии

В России участились кибератаки на медицинские учреждения

В России участились кибератаки на медицинские учреждения «Лаборатория Касперского» обнаружила серию целевых атак на крупные госучреждения сферы здравоохранения в южных регионах России.
Обновлено в 18:32
Политика

Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Европейского союза призвал Москву признать свою вину за атаку в Донбассе на Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшую в июле 2014 года, в результате которой погибли 298 человек.
Обновлено вчера в 16:00
Политика

Суд продлил арест шести украинским морякам

Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить содержание под стражей Власюку, Гриценко, Драчу, Зинченко, Головашу и Попову на три месяца, до 24 октября, — сказала судья.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Жителей Чемодановки оштрафовали после драки с цыганами

Шестерых жителей села Чемодановка привлекли к административной ответственности за перекрытие федеральной трассы после массовой драки с цыганами.
Обновлено в 14:58
Общество

В Санкт-Петербурге откроется новое общественное пространство

Обновлено в 16:54
Армия и оружие

Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы создания F-35

Министерство обороны США оценило финансовые потери Турции от исключения из программы создания самолётов F-35.
Обновлено в 15:48
Общество

Вывезенная в Чечню россиянка назвала причину побега из дома

Обновлено в 16:28
Экономика

ВВП Белоруссии в I полугодии вырос на 0,9%

ВВП Белоруссии в первом полугодии текущего года вырос на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в среду Национальный статистический комитет республики (Белстат).
Обновлено в 11:09
Общество

Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах

"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Футбол

В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор

Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.
Обновлено в 12:10
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