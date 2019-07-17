Происшествия
В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцевРБК 12:32
В Санкт-Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в том, что они подкинули наркотики 16-летнему подростку и вымогали у него деньги. Об этом сообщает управление Следственного комитета по городу.
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с чего всё началось
«За второго Голунова нас точно всех употребят». Росгвардия Петербурга теряет бойцов из-за подкидывания наркотиков
Все началось со звонка в службу «112», когда школьник попросил о помощи. Ключевыми словами были: «Ваши полицейские мне подкинули наркотики и требуют денег».Фонтанка.Ру08:25
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«Подбросили наркотики и вымогали деньги»: В Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии
КП - Санкт-Петербург11:39
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