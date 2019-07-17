Все началось со звонка в службу «112», когда школьник попросил о помощи. Ключевыми словами были: «Ваши полицейские мне подкинули наркотики и требуют денег».

с чего всё началось

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