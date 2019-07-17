Происшествия

В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцевРБК 12:32

В Санкт-Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в том, что они подкинули наркотики 16-летнему подростку и вымогали у него деньги. Об этом сообщает управление Следственного комитета по городу.
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с чего всё началось

«За второго Голунова нас точно всех употребят». Росгвардия Петербурга теряет бойцов из-за подкидывания наркотиков

Все началось со звонка в службу «112», когда школьник попросил о помощи. Ключевыми словами были: «Ваши полицейские мне подкинули наркотики и требуют денег».
Фонтанка.Ру08:25

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Петербуржец отдал сотрудникам Росгвардии 140 тысяч после «изъятия» наркотиков

Мойка7810:20

Росгвардия Петербурга проведет служебную проверку сотрудников, заподозренных в подкидывании наркотиков и вымогательстве

Фонтанка.Ру09:19

«Подбросили наркотики и вымогали деньги»: В Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии

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В Петербурге задержали подкинувших наркотики росгвардейцев

АиФ Санкт-Петербург10:19

В Петербурге задержали двух росгвардейцев по подозрению в подбросе наркотиков

ТАСС10:02

В Петербурге два росгвардейца поставили на поток вымогательство с помощью наркотиков

78.ru09:10

Бойцы Росгвардии подкинули наркотики подростку и вымогали деньги

Петербургский дневник13:04
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:54, Вашингтон
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Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
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Китайскую компанию Changan уличили в плагиате

Остается добавить, что пост шеф-дизайнера в китайской компании занимает Ацухико Ямада, сделавший себе карьеру в Mazda.
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Политика

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56
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Жителей Чемодановки оштрафовали после драки с цыганами

Шестерых жителей села Чемодановка привлекли к административной ответственности за перекрытие федеральной трассы после массовой драки с цыганами.
Обновлено в 14:58
Политика

В Донбассе согласовали бессрочное перемирие

Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
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В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

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Политика

В Кремле прокомментировали идею конфискации имущества коррупционеров

В Кремле пока не обсуждалась конфискация имущества коррупционеров, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:33
Политика

Служащим по контракту рядовым существенно повысят зарплату

Рядовым и сержантам, служащим по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно повысят зарплату, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».
Обновлено в 00:35
Спорт

Маргарита Мамун объявила о беременности

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун объявила, что она с мужем пловцом Александром Сухоруковым ждут ребенка.
Обновлено в 13:10
Финансы

Почему Россия и Китай существенно сократили вложения в госдолг США

Совместный уход Как следует из материалов американского Минфина, в мае Россия также значительно снизила объём вложений в трежерис — на $112 млн, до $12 млрд.
Обновлено в 12:25
Кино

«Покемон. Детектив Пикачу» стал самым кассовым фильмом по видеоигре

Ранее лидером среди экранизаций видеоигр был вышедший в 2016 году «Варкрафт», который заработал 433 млн долларов во многом благодаря высоким продажам билетов в Китае.
Обновлено в 08:52
Игры

EA внезапно анонсировала Plants vs. Zombies 3

Electronic Arts и PopCup внезапно анонсировали продолжение Plants vs. Zombies, которое получило звучный слоган: «Одолжите нам свои мозги».
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Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что «все партнеры Украины» отговаривали его от разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:39
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Зеленский рассказал, кому доверяет

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Дочь Юрия Кузнецова рассказала о состоянии актера

Обновлено в 08:53
Экономика

Банк «Санкт-Петербург» предоставит ЛСР более 10 млрд рублей

Банк "Санкт-Петербург" и девелоперская группа ЛСР заключили три генеральных кредитных соглашения, в соответствии с которыми банк выделит в общей сложности 10,5 миллиарда рублей на финансирование текущей деятельности предприятий компании, сообщила пресс-служба банка.
Обновлено в 05:17
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Правительство решило ускорить переход на электронные паспорта

В правительстве решили ускорить внедрение электронного паспорта гражданина Российской Федерации.
Обновлено в 14:05
Политика

СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»

СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
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Apple показала новые эмодзи из iOS 13

В Apple решили отпраздновать Всемирный день эмодзи презентацией новейших символов. Они станут доступны нынешней осенью, после выхода iOS 13.
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Футбол

Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубе

Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.
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Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие

США исключили продажу Турции F-35

Покупка Турцией российских ЗРК С-400 несовместима с поставками Анкаре новейших американских самолетов F-35, подтвердила в заявлении пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Обновлено в 14:56
Наука

Нейросеть смогла собрать кубик Рубика за 20 ходов

Исследователи из Калифорнийского университета создали искусственный интеллект, который сделал невероятное — собрал кубик Рубика эффективнее человека и за 20 ходов.
Обновлено в 00:58
Интернет

Microsoft и AT&T договорились о многолетнем сотрудничестве

Корпорация Microsoft и телекоммуникационная компания AT&T договорились о многолетнем партнерстве, по которому AT&T получит право использовать облачный сервис Microsoft Azure, пакет сервисов Microsoft Office 365.
Обновлено в 15:01
Здоровье

Вспышку вируса Эболы в ДР Конго признали ЧС международного масштаба

Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является чрезвычайной ситуацией международного масштаба, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Обновлено в 14:52
Происшествия

Сразу 17 уголовных дел возбудили в Астрахани против чиновников

В Астраханской области возбуждено 17 уголовных дел в отношении и.о. министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского, других чиновников, а также двух предпринимателей из строительного бизнеса.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие

Military Times (США): по словам чиновника Госдепартамента, американские войска могут извлечь ценные уроки из борьбы Украины с Россией (Military Times)

Кент, который отвечает за политику Госдепартамента США в отношении Украины, Молдавии, Белоруссии, Грузии, Армении и Азербайджана, дал интервью во время перерыва на симпозиуме, который Американский совет по внешней политике провел накануне пятой годовщины крушения пассажирского самолета Малайзийских авиалиний, сбитого 17 июля 2014 года.
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На автомобили Lada могли установить дефектные водяные насосы ТЗА

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Реальные доходы россиян продолжили падение

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале снизились на 0,2% год к году, следует из оценки Росстата.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и бывшей «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
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