Происшествия
В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцевРБК 12:32
В Санкт-Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в том, что они подкинули наркотики 16-летнему подростку и вымогали у него деньги. Об этом сообщает управление Следственного комитета по городу.
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с чего всё началось
«За второго Голунова нас точно всех употребят». Росгвардия Петербурга теряет бойцов из-за подкидывания наркотиков
Все началось со звонка в службу «112», когда школьник попросил о помощи. Ключевыми словами были: «Ваши полицейские мне подкинули наркотики и требуют денег».Фонтанка.Ру08:25
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«Подбросили наркотики и вымогали деньги»: В Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии
КП - Санкт-Петербург11:39
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Microsoft и AT&T договорились о многолетнем сотрудничестве
Корпорация Microsoft и телекоммуникационная компания AT&T договорились о многолетнем партнерстве, по которому AT&T получит право использовать облачный сервис Microsoft Azure, пакет сервисов Microsoft Office 365.
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Вспышку вируса Эболы в ДР Конго признали ЧС международного масштаба
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Сразу 17 уголовных дел возбудили в Астрахани против чиновников
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Кент, который отвечает за политику Госдепартамента США в отношении Украины, Молдавии, Белоруссии, Грузии, Армении и Азербайджана, дал интервью во время перерыва на симпозиуме, который Американский совет по внешней политике провел накануне пятой годовщины крушения пассажирского самолета Малайзийских авиалиний, сбитого 17 июля 2014 года.
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