Происшествия
В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцевРБК 12:32
В Санкт-Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в том, что они подкинули наркотики 16-летнему подростку и вымогали у него деньги. Об этом сообщает управление Следственного комитета по городу.
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с чего всё началось
«За второго Голунова нас точно всех употребят». Росгвардия Петербурга теряет бойцов из-за подкидывания наркотиков
Все началось со звонка в службу «112», когда школьник попросил о помощи. Ключевыми словами были: «Ваши полицейские мне подкинули наркотики и требуют денег».Фонтанка.Ру08:25
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«Подбросили наркотики и вымогали деньги»: В Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии
КП - Санкт-Петербург11:39
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Обновлено в 05:17
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На новом кадре 49-летний Сергей Глушко позирует в плавках, показывая накаченное тело. Фоном для снимка стал залив и горы.
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Происшествия
Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52
Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Политика
Зеленский посетит Николаевский судостроительный завод
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Николаевский судостроительный завод и выяснит, что можно сделать с недостроенным ракетным крейсером «Украина».
Обновлено в 08:13
Политика
Суд в Москве продлил арест украинских моряков на три месяца
Лефортовский суд Москвы на заседании 17 июля принял решение о продлении срока ареста украинским морякам, арестованным в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
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Лидирующей платформой Ubisoft по выручке с апреля по июнь стал РС
Rainbow Six Siege, которая стала одним из самых продаваемых проектов последних пяти лет, а вовлечённость игроков продолжает расти, несмотря на «возраст» шутера.
Обновлено в 12:45
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 12:05
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Почти 70% россиян положительно относятся к Украине – ВЦИОМ
Более половины граждан России хорошо относятся к Украине, а почти треть считает ее братской страной.
Обновлено в 01:45
Политика
Зеленский срочно созывает Верховную раду
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал собрать внеочередное пленарное собрание Верховной рады.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
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Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
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Обновлено в 10:02
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PopCap объявила о разработке Plants vs. Zombies 3
EA и PopCap анонсировали третью часть Plants vs. Zombies. Разработчики уже запустили альфа-тест игры в Google Play.
Обновлено в 12:43
Политика
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Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес
Бузова встретилась с экс-возлюбленным Романом Третьяковым
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Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва – 2015»
Бывший король Малайзии Мухаммад V, женившийся в ноябре прошлого года на обладательнице титула "Мисс Москва 2015" Оксане Воеводиной, развелся со своей русской супругой.
Обновлено в 07:36
Общество
Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году
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Обновлено в 10:51
Происшествия
Восемь сотрудников аэропорта Волгограда задержали за кражи из багажа
В среду, 17 июля, сотрудники Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте совместно с коллегами из регионального УФСБ задержали девять человек, связанных с кражами багажа в аэропорту Волгограда.
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Технологии
Россияне установили рекорд по числу пользователей даркнета
Согласно отраженной на официальном сайте Tor статистике, на начало года приложение использовали около 300 тысяч пользователей из РФ, однако в течение года их количество постоянно росло, а исторический максимум обновлялся 5 раз - 30 апреля, 13 мая, 20 мая, 9 июля и 11 июля.
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Еврокомиссию возглавит Урсула фон дер Ляйен
Лицом ЕС впервые стала женщина, мать семерых детей и бывший врач, а затем политик, нынешний министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.
Обновлено в 00:49