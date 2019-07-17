Происшествия

В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцевРБК вчера в 12:32

В Санкт-Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в том, что они подкинули наркотики 16-летнему подростку и вымогали у него деньги. Об этом сообщает управление Следственного комитета по городу.
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с чего всё началось

«За второго Голунова нас точно всех употребят». Росгвардия Петербурга теряет бойцов из-за подкидывания наркотиков

Все началось со звонка в службу «112», когда школьник попросил о помощи. Ключевыми словами были: «Ваши полицейские мне подкинули наркотики и требуют денег».
Фонтанка.Рувчера в 08:25

Подробнее о событии

На видео попал момент задержания бойцов Росгвардии, подозреваемых в превышении полномочий и взяточничестве

Петербургский дневниквчера в 17:15

В Росгвардии началась проверка после задержания двух сотрудников

Мойка78вчера в 11:16

В Петербурге два росгвардейца поставили на поток вымогательство с помощью наркотиков

78.ruвчера в 09:10

В Петербурге задержали подкинувших наркотики росгвардейцев

АиФ Санкт-Петербургвчера в 10:19

В Петербурге задержали двух росгвардейцев по подозрению в подбросе наркотиков

ТАССвчера в 10:02

«Подбросили наркотики и вымогали деньги»: В Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии

КП - Санкт-Петербургвчера в 11:39

Росгвардия Петербурга проведет служебную проверку сотрудников, заподозренных в подкидывании наркотиков и вымогательстве

Фонтанка.Рувчера в 09:19
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:05, Вашингтон
Общество

Акимов показал образец российского электронного паспорта

Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено вчера в 15:26
Политика

Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией

В немецких городах Кенигсвинтер и Бонн 18-19 июля пройдет 18-е пленарное заседание российско-германского форума "Петербургский диалог", в нем примут участие главы МИД обеих стран.
Обновлено вчера в 23:08
Общество

Гороскоп на 16 июля: Львам следует внимательнее подойти к покупкам

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 15 июля в 18:00
Общество

Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Политика

Команда Зеленского намерена добиться переговоров с Путиным

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с главой России Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Два офицера ФСБ признали вину по делу о разбое

Двое из семи задержанных за разбой офицеров ФСБ написали явку с повинной и признали вину, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 07:17
Политика

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия

В Бурятии ищут утонувшего мальчика

В Бурятии ищут утонувшего 10-летнего мальчика. Трагедия произошла накануне днем на реке Селенга в селе Степной дворец Кабанского района.
Обновлено вчера в 22:35
Политика

Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:17
Политика

В ДНР подтвердили существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе

Экс-спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин подтвердил существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе.
Обновлено вчера в 10:06
Политика

В МИД Турции назвали несправедливым решение США по программе F-35

МИД Турции назвал односторонним и незаконным решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35.
Обновлено в 00:01
Политика

Премьер Саксонии призвал снять санкции с России

Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер в беседе с агентством dpa заявил, что после возвращения России в ПАСЕ, с неё следует снять санкции.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Зеленский хочет, чтобы люди старше 70 лет не платили за услуги ЖКХ

Окружение президента Украины ищет экономическую модель, которая позволит освободить от оплаты коммунальных услуг граждан в возрасте от 70 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено вчера в 04:10
Здоровье

Клещи стали переносчиками страшной болезни

Обновлено вчера в 16:20
Кино

Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров

Обновлено вчера в 13:16
Политика

Премьер Нидерландов призвал к осторожности в деле о крушении МН17

«Разум призывает быть осторожным», — добавил премьер. По его словам, шаг за шагом расследование продвигается.
Обновлено вчера в 13:34
Политика

Волкер обвинил Путина в давлении на Зеленского

Добавим, что 3 июля Волкер призвал Россию "внести свой вклад в установление мира в Донбассе".
Обновлено в 00:19
Теннис

Теннисист из Сан-Марино стал самым возрастным победителем матча в истории Кубка Дэвиса

На момент победы Вичини было 47 лет и 318 дней, что позволило ему стать самым возрастным победителем встречи в истории турнира.
Обновлено вчера в 21:41
Политика

Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского

Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 12:05
Политика

Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода «Северный поток-2» в своей исключительной экономической зоне.
Обновлено вчера в 22:59
Авто

В России стартует производство купе-кроссовера Renault Arkana

Сегодня, 18 июля, московский завод Renault начинает серийное производство нового купе-кроссовера Renault Arkana.
Обновлено вчера в 17:52
Политика

Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну

В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.
Обновлено вчера в 17:22
Общество

Вылов китов отменен в Исландии впервые за 17 лет

В Исландии впервые за 17 лет рыбаки отказались от вылова китов.
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Армия и оружие

В российских войсках проходит испытание новый робот-сапер «Скорпион»

Обновлено вчера в 06:39
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Общество

Свердловчан 18 июля предупредили о сильных дождях на севере региона

Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями

В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено вчера в 10:02
Происшествия

Человек погиб при пожаре на студии аниме в Японии

Один человек погиб в результате пожара на студии по производству аниме Kyoto Animation в западном японском городе Киото.
Обновлено в 00:53
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