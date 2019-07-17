Все началось со звонка в службу «112», когда школьник попросил о помощи. Ключевыми словами были: «Ваши полицейские мне подкинули наркотики и требуют денег».

с чего всё началось

В Санкт-Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в том, что они подкинули наркотики 16-летнему подростку и вымогали у него деньги. Об этом сообщает управление Следственного комитета по городу.

Политика Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».

Футбол Иско может покинуть «Реал» за 80 млн евро Сообщается, что «Реал» оценивает хавбека в 80 млн евро. При таком варианте клуб откажется от идеи продажи Хамеса Родригеса.

Экономика «Жёсткий» Brexit выйдет британской экономике боком – эксперты Падение ВВП Великобритании уже в следующем году окажется на уровне трёх процентов в случае «жёсткого» Brexit, пишет The Times.

Происшествия В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.

Политика Лавров призвал Европу не руководствоваться установками «из-за океана» При принятии решений по «газовому» и другим вопросам Европе стоит руководствоваться интересами своих народов, а не установками, «сформулированными за океаном».

Армия и оружие Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы F-35 В Министерстве обороны США оценили потери Турции вследствие исключения из программы истребителей F-35.

Здоровье Роспотребнадзор назвал курение причиной 90% онкологических заболеваний Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию эмфиземы и хронического бронхита.

Происшествия Дело обвиненного в сексуальном насилии Кевина Спейси прекратили Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии против актера Кевина Спейси.

Политика Лавров оценил перспективы отношений РФ и США В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Происшествия Два сотрудника ФСБ признали вину по делу о разбое Сотрудник управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и другой сотрудник службы Хетаг Маргиев признали вину в совершении разбоев.

Политика Володин предложил изменить Конституцию Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.

Происшествия Арест женщины по подозрению в контрабанде лекарств объяснили в МВД В Московском главке МВД опровергли информацию об аресте женщины в отделении Почты России, в котором она забрала посылку с запрещенным в стране лекарством, предназначенным для своего тяжелобольного 10-летнего сына.

Политика Военнослужащим по контракту существенно поднимут зарплату Известно, что уже с 1 сентября существенно увеличится денежное жалование военнослужащих, замещающих первичные воинские должности. в том числе должностных окладов с 1-го по 4-й тарифный разряд.

Политика Зеленскому предложили начать демонтаж «Украины» Министр обороны Украины Степан Полторак предложил президенту Владимиру Зеленскому начать частичный демонтаж ракетного крейсера "Украина", который строят на "Николаевском судостроительном заводе" ещё со времен СССР и до сих пор не могут достроить.

Политика Палата представителей проголосует по вопросу об импичменте Трампу Палата представителей проведет первое голосование по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Politico.

Технологии «Билайн» начнёт продажу сим-карт с саморегистрацией по всей России Мобильный оператор «ВымпелКом» (бренд «Билайн») планирует запустить до конца лета продажу сим-карт с функцией саморегистрации на всей территории России.

Общество Акимов показал образец российского электронного паспорта Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.

Политика Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах» Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.

Спорт Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Происшествия 17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников 17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Экономика ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.