Происшествия

В Петербурге задержали гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала»
Ведомости
08:46

Сотрудники следственного управления МВД России по Санкт-Петербургу задержали генерального директора компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимира Анастасова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Газпром межрегионгаза».
Ведомости08:46
с чего всё началось

В Санкт-Петербурге задержали гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала»

Сотрудники МВД задержали гендиректора компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимира Анастасова в Санкт-Петербурге за 20 минут до плановой операции, сообщили ТАСС в воскресенье в "Газпром межрегионгазе". Ранее о задержании Анастасова ТАСС сообщил источник в силовых структурах Дагестана.
ТАСС08:13

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В Санкт-Петербурге задержали гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала»

ТАСС08:13

СМИ: В Петербурге задержали гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала»

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СМИ: В Петербурге задержан гендиректор «Газпрома межрегионгаз Махачкала»

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В Пулково ФСБ задержала топ-менеджера «Газпрома»

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СМИ: В Пулково оперативниками ФСБ при попытке улететь за границу задержан гендиректор «Газпром межрегионгаз Махачкала»

Фонтанка.Ру04:22

Задержан гендиректор «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимир Анастасов

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