Происшествия

В Петербурге задержали участников первомайского шествияРязанский городской сайт 07:28

В Санкт-Петербурге задержали больше 32 активистов и участников первомайских шествий.
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На первомайском шествии в Петербурге задержали 35 человек

Gazeta.SPb08:23

На первомайском шествии в Петербурге задержали более 65 человек

Piter.tv09:44

Активистку «Открытой России» лишили Первомая в Петербурге из-за февральской акции «Марш материнского гнева»

Фонтанка.Ру06:30

На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек

Коммерсантъ07:16

Более 100 человек задержаны в российских городах в ходе различных первомайских акций

Эхо Москвы11:07

Петербургский депутат Резник потребовал освободить задержанных первомайского шествия

Форпост Северо-Запад06:03

После первомайского шествия задержали 35 человек

Мойка7807:39
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Общество

В Португалии хотят запретить продукты в целлофановой упаковке

С июня следующего года в магазинах и супермаркетах Португалии хотят запретить легкие пластиковые упаковки для плодоовощной продукции и хлеба.
Обновлено вчера в 17:30
Футбол

«Барселона» нанесла крупное поражение «Ливерпулю»

В Барселоне, на стадионе "Камп Ноу" прошел первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:00
Общество

В Кемерово закрылась отказавшаяся обслуживать геев пекарня

Обновлено в 05:15
Футбол

Эриксен согласовал условия личного контракта с «Реалом»

По информации источника, стороны согласовали условия личного контракта 27-летнего футболиста.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие

Пентагон сообщил об отсутствии приказов о военных действиях в Венесуэле

Армия США не получала приказов от администрации президента Дональда Трампа о подготовке к военным действиям в Венесуэле.
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес

Скончалась мать Марии Порошиной

Актрисе Большого Наталье Красноярской театра было 70 лет Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталья Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 07:26
Политика

Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма

Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП в Татарстане

Обновлено в 18:26
Политика

Помпео обвинил Россию в предотвращении бегства Мадуро из Венесуэлы

Обновлено в 00:41
Политика

Мадуро признал необходимость «исправления ошибок» в Венесуэле

Венесуэльский президент Николас Мадуро на первомайской демонстрации заявил о намерении принять "план", чтобы "исправить ошибки", передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:11
Политика

Путин снял с должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича

России Владимир Путин подписал указ об освобождении Михаила Бабича с поста посла РФ в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:32
Авто

Назван ТОП-5 самых экономичных внедорожников и кроссоверов 2019 года

Внедорожники, особенно компактные кроссоверы, являются главным выбором среди все еще растущего числа американских автомобилистов.
Обновлено в 06:41
Экономика

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 10:09
Космос

Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019

Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено в 13:32
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Обновлено в 11:13
Происшествия

В США задержали мужчину по обвинению в убийстве полувековой давности

В американском штате Флорида полиция арестовала 65-летнего мужчину по подозрению в совершении убийства, которое произошло почти 50 лет назад.
Обновлено в 18:25
Культура

Юрий Лоза рассказал о самой главной ошибке шоу «Голос. Дети»

Юрий Лоза отметил, что они якобы мешают вести по сетке шоу подходящих по картинке людей.
Обновлено в 11:32
Экономика

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Армия и оружие

Мадуро: США начнут вторжение в случае применения силы против оппозиции

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в случае применения силы против протестующих США воспользовались бы "бойней" и начали бы военное вторжение в страну.
Обновлено в 18:20
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Общество

В Британии восхитились участницами конкурса «Краса Росгвардии»

Обновлено в 07:25
Общество

В работе Instagram произошел сбой

Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
Обновлено в 14:11
Армия и оружие

Ракету «Бронебойщик» могут принять на вооружение в этом году

Обновлено в 05:04
Политика

Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Великобритании

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.
Обновлено в 18:59
Общество

Названы самые разочаровывающие достопримечательности Европы

Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» названа туристами самой разочаровывающей достопримечательностью в Европе.
Обновлено 29 апреля в 06:46
Интернет

Facebook представил обновленный дизайн

Обновлено вчера в 16:39
Шоу-бизнес

Выступление Настасьи Самбурской вырезали из эфира Первого канала

Настасья Самбурская разразилась гневной тирадой в адрес руководства Первого канала, посмотрев премию «Шансон года», которую показали сегодня вечером.
Обновлено в 18:00
Авто

Назван топ-10 «проклятых» автомобилей

Обновлено в 07:48
Экономика

Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhone

Выручка от продаж смартфонов iPhone составила $31 млрд, в то время как в прошлом году этот показатель был равен $37 млрд.
Обновлено вчера в 23:39
Шоу-бизнес

«В день труда имею право отдыхать!»: Навка поделилась снимком в бикини с курорта

Известная фигуристка Татьяна Навка на первомайские праздники уехала отдыхать за рубеж.
Обновлено в 13:10
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