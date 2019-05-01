В Петербурге задержали более 30 участников первомайского шествияДождь 06:12

«ОВД-Инфо» позже сообщило, что в Петербурге задержали 32 участника первомайского шествия. Среди задержанных — координатор петербургского штаба Алексея Навального Денис Михайлов. Znak.com пишет, что также задержан депутат Заксобрания Максим Резник.

В Петербурге задержали более 30 участников первомайского шествия

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