Происшествия

В Петербурге задержали более 30 участников первомайского шествияДождь 06:12

«ОВД-Инфо» позже сообщило, что в Петербурге задержали 32 участника первомайского шествия. Среди задержанных — координатор петербургского штаба Алексея Навального Денис Михайлов. Znak.com пишет, что также задержан депутат Заксобрания Максим Резник.
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Первомай в Санкт-Петербурге оказался не мирным

Коммерсантъ13:13

На первомайском шествии в Петербурге задержали более 65 человек

Piter.tv09:44

На первомайском шествии в Петербурге задержали 35 человек

Gazeta.SPb08:23

На первомайском шествии задержали координатора штаба Навального

Neva.Today06:46

После первомайского шествия задержали 35 человек

Мойка7807:39

Кадр дня задержаний в Петербурге: полицейский выполнил прыжок с захватом на мирно стоявшего демонстранта

Фонтанка.Ру09:27

Демонстрантов в Петербурге задерживают под крики «Позор!» (видео)

Росбалт06:37
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Происшествия

В Париже полицейские побили журналистку РИА Новости

Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции.
Обновлено в 08:37
Политика

СМИ узнали о скором визите специалиста США по КНДР в Южную Корею

Источники агентства рассказали, что Бигэн может посетить Республику Корея 8-10 мая для встречи со спецпредставителем южнокорейского МИДа по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хуном.
Обновлено в 22:22
Политика

Зеленский высказался о квартире жены в Крыму

«Недвижимость в Крыму была приобретена Еленой Зеленской, женой Владимира Зеленского, в апреле 2013 года, до незаконной аннексии Крыма, в полном соответствии с действующим законодательством Украины», — приводит телеканал 360 заявление пресс-службы.
Обновлено в 12:46
Хоккей

«Каролина» со Свечниковым победила «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ

"Каролина Харрикейнз" одержала победу над "Нью-Йорк Айлендерс" в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:00
Происшествия

В Петербурге задержали участников первомайского шествия

В Санкт-Петербурге задержали больше 32 активистов и участников первомайских шествий.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес

Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление

Певица и актриса Анастасия Самбурская заявила, что Первый канал не показал ее выступление на премии "Шансон года", которую вручали 20 апреля в Кремлевском дворце.
Обновлено в 21:07
Культура

Андрей Разин назвал инцидент на шоу «Голос. Дети» «отмыванием денег»

Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что скандал на проекте произошел из-за жадности руководителей «Первого канала» и их попыток отмыть деньги.
Обновлено в 09:49
Происшествия

В Приморье с пятого этажа мужчина вытолкнул беременную девушку

Обновлено в 19:33
Экономика

Подписан закон об ипотечных каникулах

Президент России Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Экс-сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая

Бывший оперативный сотрудник Центрального разведывательного управления США Джерри Чун Шин Ли признал себя виновным в сговоре с целью шпионажа в пользу КНР, сообщило министерство юстиции в пресс-релизе.
Обновлено в 20:24
Политика

Помпео обвинил Россию в предотвращении бегства Мадуро из Венесуэлы

Обновлено в 00:41
Происшествия

На Ямале мужчина устроил резню в торговом центре

Обновлено в 14:29
Происшествия

Гигантский торнадо в Румынии сняли на видео

Гигантский торнадо образовался неподалеку от румынского города Кэлэраши. Местные жители сняли разрушительный смерч на видео.
Обновлено в 06:41
Политика

От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в Одессе

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено в 21:40
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Армия и оружие

Мадуро назвал условие вторжения США в Венесуэлу

Обновлено в 22:22
Здоровье

Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем

Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.
Обновлено в 14:24
Армия и оружие

Американские самолеты провели разведку у границ России и над Донбассом

В 12:00 по московскому времени радиоразведчик ВВС США RC-135V Rivet Joint с бортовым номером 64-14845 поднялся в небо с авиабазы Милденхолл в Великобритании и затем провел полет вблизи Калининградской области.
Обновлено в 16:05
Армия и оружие

Сирийские боевики заявили об убийстве четырех россиян

25 марта российское военное ведомство сообщило о гибели в Сирии трех военнослужащих, которые, как заявили в Минобороны, в конце февраля попали в засаду группы боевиков после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор.
Обновлено в 21:30
Политика

Омбудсмен Петербурга заявил о разгоне мирного шествия 1 мая

Обновлено в 18:03
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Общество

Глава Group-IB рассказал о процедуре проверки итогов шоу «Голос»

В рамках второй части планируется проверить историю голосования на наличие следов использования различных способов накрутки.
Обновлено вчера в 08:26
Футбол

«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено в 17:04
Авто

Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей

Обновлено в 07:48
Политика

Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма

Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 08:35
Авто

Посмотрите на внедорожный Bugatti Divo, который спасет от апокалипсиса

Лондонская дизайн-студия YasidDESIGN опубликовала рендер лифтованного гиперкара Bugatti Divo.
Обновлено в 04:00
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Хоккей

Эрик О’Делл официально стал игроком «Магнитки»

Нападающий Эрик О’Делл заключил контракт с магнитогорским «Металлургом», информирует официальный сайт КХЛ.
Обновлено в 14:07
Здоровье

Названы рекомендации для улучшения потенции мужчин

Специалисты назвали некоторые рекомендации для улучшения потенции.
Обновлено в 08:53
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