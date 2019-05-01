Происшествия
В Петербурге задержали участников первомайских демонстрацийТелеканал RTVI 06:43
По данным «ОВД-инфо» на 14:30 мск, число задержанных в Петербурге выросло до 66, а по России — до 111 человек. Семь человек задержали на акции «Свободному Петербургу — свободные выборы!», четырех человек — на первомайской демонстрации.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:18, Ашберн
Происшествия
МИД попросил Париж расследовать атаку полиции на журналистку из России
Ведомство утверждает, что корреспондент Виктория Иванова, несмотря на наличие специальной маркировки сотрудника СМИ на одежде, подверглась нападению со стороны сотрудников правоохранительных органов во время работы на первомайских демонстрациях в Париже.
Обновлено в 15:22
Музыка
Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»
Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, до скандала с "Голосом".
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В РПЦ отказались расторгать церковный брак Петросяна и Степаненко
В РПЦ отказали комику Евгению Петросяну в расторжении брака с юмористкой Еленой Степаненко.
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Происшествия
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Футбол
Барселона — Ливерпуль 1:0 (2-й тайм)
Обновлено в 05:24
Спорт
Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля
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Общество
В Москве прошло первомайское шествие
Обновлено в 04:02
Футбол
Путин подписал закон о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020
Владимир Путин подписал закон о въезде в Россию зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года без оформления виз.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике
Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
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Происшествия
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В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Общество
Несанкционированные митинги проходят в Казахстане
Обновлено в 04:22
Кино
Какие новые сериалы смотреть в мае: выбор «Газеты.Ru»
"Уловка-22" (" Catch-22") — с 17 мая на Hulu Первая с 1970-го (если не считать так и не вышедший сериал) попытка адаптировать один ключевых антивоенных романов XX века — "Уловку-22" Джозефа Хеллера (именно оттуда пошло это выражение), осуществленная под надзором Джорджа Клуни, который тут и продюсер, и режиссер, и актер.
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Милонов потребовал проверить депутата Резника на наркотики
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости срочной проверки на наркотики парламентария Заксобрания Санкт-Петербурга Максима Резника.
Обновлено в 16:10
Общество
Собянин поздравил ветеранов с приближающимся Днем Победы
В заключении Сергей Собянин поблагодарил ветеранов и поздравил их с наступающим Днем Победы, сообщает «Вечерняя Москва».
Обновлено в 09:15
Политика
Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено в 15:23
Культура
Андрей Разин назвал инцидент на шоу «Голос. Дети» «отмыванием денег»
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Обновлено в 09:49
Гаджеты
Дискретные видеокарты Intel Xe будут поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей
Как сообщает источник, процессорный гигант заявил, что архитектура новых GPU будет в том числе поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей.
Обновлено в 12:44
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Политика
Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле
В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота.
Обновлено в 12:19
Гаджеты
Флагман Redmi с Snapdragon 855 получил название Redmi X
Официальное изображение, распространенное в Сети указывает на то, что флагман Redmi с Snapdragon 855 получил название Redmi X. Впрочем, свежая утечка раскрывает и внешность аппарата, причем смартфон еще и сфотографирован вживую на фоне экрана, возможно ноутбука, где и изображен рендер.
Обновлено в 13:06
Общество
Южный вестибюль станции метро «Спортивная» работает только на вход
Южный вестибюль станции московского метро "Спортивная" временно работает только для входа пассажиров, сообщает в среду столичная подземка в Twitter.
Обновлено в 14:38
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Политика
Минск отреагировал на смену посла РФ в Белоруссии
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 апреля текущего года глава РФ Владимир Путин освободил посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича от занимаемой должности.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес
Максим Галкин даст в Брянске большой юмористический концерт
Обновлено вчера в 23:32