Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБКоммерсантъ Санкт-Петербург 01:36
Гарнизонный военный суд Санкт-Петербурга вынес решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении сотрудника ФСБ по Кировскому району Кирилла Либена. По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.
Читать в источнике
Оценить44
с чего всё началось
На 10 миллионах задержан оперативник ФСБ. Его лупил полицейский, он курировал Смольный, но ему не дали 20 млн
По данным «Фонтанки», оперативника ФСБ задержали 19 июня прибывшие в Петербург сотрудники собственной безопасности ФСБ России (так называемая «шестерка» – от нумерации шестой службы). На встрече столичный бизнесмен передал Либену 10 миллионов рублей.Фонтанка.Рувчера в 14:21
Подробнее о событии
Показать все источники
В Петербурге арестован оперативник ФСБ. Ему дали 10 млн, хотя, говорят, просил 20
Фонтанка.Рувчера в 14:37
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:37, Ашберн
Политика
Президент Грузии обвинила Россию в организации беспорядков в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации беспорядков в Тбилиси, назвав ее "врагом" и "оккупантом".
Обновлено в 02:35
Здоровье
Министром здравоохранения Пензенской области станет Александр Никишин
Сегодня в официальном Твиттере главы региона появилась информация о том, что новым министром здравоохранения области станет главный врач областной больницы Александр Никишин.
Обновлено в 02:53
Политика
В Госдуме назвали причастных к провокации в Тбилиси
К организации акций протеста против российской делегации на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси причастны не только грузинские радикалы, но и украинские парламентарии, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии
Американские военные в ходе учений НАТО Saber Guardian – 2019 в Румынии на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий и уничтожили посевы, а также напугали работавших там местных жителей.
Обновлено вчера в 21:27
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова опрометчиво пожаловалась на тяжелую жизнь балерины
Анастасия Волочкова снова разразилась тирадой о своем тернистом пути к успеху, на котором ей пришлось нелегко.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Суд вынес приговор виновникам обрушения дома в Кузбассе
Собственник жилого помещения и трое наемных рабочих, виновных в обрушении жилого дома в Междуреченске, при котором погибли два человека, приговорены к реальным срокам лишения свободы: собственник – к 5,5 годам колонии-поселения, остальные – к 4 годам колонии-поселения, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.
Обновлено в 02:29
Футбол
Друг опроверг слухи о симптомах болезни Альцгеймера у Марадоны
Матиас Морла, представитель и друг легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, опроверг появившуюся информацию, что у бывшего игрока выявлены симптомы болезни Альцгеймера.
Обновлено вчера в 10:34
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Оштрафованный за неуважение власти новгородец пожаловался в ЕСПЧ
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, оштрафованный за неуважение к власти, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 03:57
Политика
Перспективы образования обсудят на больших слушаниях в Госдуме
В Госдуме 24 июня пройдут большие парламентские слушания, где предстоит обсудить широкий круг проблем в сфере образования, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Хакамада заявила, что ее «особенная» дочь вправе жить так, как хочет
В новом интервью Ирина Муцуовна заявила, что ничего не контролирует в жизни дочери с синдромом Дауна.
Обновлено в 02:56
Авто
GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva
В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
Иран предупредили о планируемом ударе США
Иран в ночь на пятницу получил информацию о планируемом ударе США.
Обновлено в 04:22
Футбол
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:27
Авто
Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в РФ
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено вчера в 06:03
Технологии
Роскачество проверило приложения по доставке продуктов
Роскачество опубликовало новое исследование, в рамках которого эксперты проверили приложения сервисов по доставке продуктов.
Обновлено в 03:39
Транспорт
Сокольническую линию метро продлят до Потапова к 2023 году
Обновлено в 03:54
Экономика
Дума Екатеринбурга внесла изменения в бюджет-2019
Корректировку приняли единогласно. Напомним, 11 июня 2019 года гордума отказалась принимать первый вариант поправок в бюджет.
Обновлено в 02:51
Культура
Осквернены могилы Александра Таирова и его жены
Обновлено в 04:13
Происшествия
Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
Обновлено в 03:58
Политика
Восьмой бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию
Бизнесмен из Санкт-Петербурга, гендиректор компаний "Биоресурс" и "Гранит-ПМГ" Роман Стародубец, входивший в так называемый лондонский список уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, в пятницу вернулся в Россию, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
Обновлено в 04:05
Финансы
Иностранные инвесторы выкупили весь выпуск евробондов РФ
Иностранные инвесторы выкупили весь выпуск евробондов России за $2,5 млрд.
Обновлено в 03:58
Политика
Путин рассказал историю, за которую ему стыдно до сих пор
История произошла в начале 2000-х годов, когда государство находилось в сложном положении, рассказал Владимир Путин.
Обновлено вчера в 09:49
Политика
Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма
Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 21:03
Здоровье
Медики рассказали, как по пальцам и ногтям распознать рак легких
Медики из Великобритании рассказали, как распознать рак легких по пальцам и ногтям.
Обновлено вчера в 07:20
Кино
Создателям «Рика и Морти» понравился восьмой сезон «Игры престолов»
В беседе с Entertainment Weekly авторы мультсериала «Рик и Морти» Дэн Хармон и Джастин Ройланд обсудили восьмой сезон «Игры престолов».
Обновлено в 03:02
Транспорт
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины
"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", - отметили в ведомстве.
Обновлено в 04:01