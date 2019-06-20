В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБКоммерсантъ Санкт-Петербург 01:36

По данным «Фонтанки», оперативника ФСБ задержали 19 июня прибывшие в Петербург сотрудники собственной безопасности ФСБ России (так называемая «шестерка» – от нумерации шестой службы). На встрече столичный бизнесмен передал Либену 10 миллионов рублей.

с чего всё началось

Гарнизонный военный суд Санкт-Петербурга вынес решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении сотрудника ФСБ по Кировскому району Кирилла Либена. По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.

В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБ

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