Происшествия

В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБКоммерсантъ Санкт-Петербург 01:36

Гарнизонный военный суд Санкт-Петербурга вынес решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении сотрудника ФСБ по Кировскому району Кирилла Либена. По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.
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На 10 миллионах задержан оперативник ФСБ. Его лупил полицейский, он курировал Смольный, но ему не дали 20 млн

По данным «Фонтанки», оперативника ФСБ задержали 19 июня прибывшие в Петербург сотрудники собственной безопасности ФСБ России (так называемая «шестерка» – от нумерации шестой службы). На встрече столичный бизнесмен передал Либену 10 миллионов рублей.
Фонтанка.Рувчера в 14:21

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В Петербурге сотрудник ФСБ задержан за взятку в 10 миллионов рублей

АиФ Санкт-Петербург03:00

«Фонтанка»: в Петербурге оперативника ФСБ отправили под домашний арест по делу о передаче взятки в 10 млн рублей

Медиазонавчера в 15:25

В Кировском районе под домашний арест отправлен сотрудник ФСБ, связанный со взяткой в 10 млн рублей

Piter.tv00:14

В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ

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Дождьвчера в 17:12

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В Петербурге арестован оперативник ФСБ. Ему дали 10 млн, хотя, говорят, просил 20

Фонтанка.Рувчера в 14:37
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