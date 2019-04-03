Происшествия
В Петербурге вспоминают жертв теракта в метроРоссийская газета 02:10
3 апреля 2017 года в 14.33 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв. Погибли 15 пассажиров метро, 87 получили травмы. Сегодня Петербург вспоминает их.
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На здании вестибюля станции «Технологический институт» установят памятный знак о погибших в теракте
Петербургский дневник08:10
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Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
«Белые лебеди» пролетели над северными морями
Обновлено в 15:42
Происшествия
Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:20
Экономика
В России поблагодарили Запад за санкции
Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
В Донбассе миной убило пулеметчицу ВСУ с позывным «Ведьма»
Президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке выразил скорбь в связи с убийством на юго-востоке страны воевавшей с 2016 года в составе батальона "Донбасс" украинской националистки Яны Червоной, носившей позывной "Ведьма".
Обновлено вчера в 17:07
Футбол
Занев расторг контракт с «Енисеем»
Пресс-служба «Енисея» объявила о расторжении контракта с защитником Петаром Заневым.
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Культура
Актер Дольф Лундгрен захотел встретиться с Путиным
Обновлено в 12:35
Политика
Мэй и Корбин согласовали план действий для осуществления Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин 3 апреля в ходе переговоров относительно выхода Соединенного Королевства из Евросоюза проявили гибкость и согласовали дальнейшие действия для поиска путей осуществления Brexit.
Обновлено в 14:02
Общество
Власти Липецкой области назвали виновного в утечке данных пациентов
Правительство Липецкой области нашло виновного в утечке на портал госзакупок персональных данных пациентов.
Обновлено в 15:04
Армия и оружие
Столтенберг: НАТО не намерено изолировать Россию
Ранее постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие
В США заявили, что РФ нарастила арсенал тактического ядерного оружия
Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд сообщил, что Россия существенно нарастила свой арсенал тактического ядерного оружия.
Обновлено в 15:47
Армия и оружие
Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400
Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.
Обновлено в 14:45
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Обновлено в 14:31
Происшествия
Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина
Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено в 14:51
Политика
Украина запретила прямые авиарейсы в Россию
Украина запретила прямые нерегулярные авиарейсы в Россию.
Обновлено в 06:07
Авто
Mercedes-Benz показал салон маленького Gelandewagen
Новый Mercedes-Benz GLB расположится в модельном ряду марки между GLA и GLC.
Обновлено в 08:22
Футбол
«Манчестер Сити» заплатит €70 млн за полузащитника «Атлетико»
Сумма сделки составила €20 млн плюс €5 млн в виде бонусов. В нынешнем сезоне Родри в составе «Атлетико» завоевал Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 09:50
Экономика
Россиян могут обложить 5 новыми налогами
Минфин подготовил законопроект о включении в Налоговый кодекс РФ пяти новых глав: об экологическом налоге, утилизационном сборе, налоге с операторов связи, сборе с пользователей автомобильных дорог и гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 04:05
Общество
Поступил иск: на Скабееву и Попова подали в суд
Экс-адвокат требует от Скабеевой и Попова опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, а от ВГТРК — распространить эти опровержения в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Обновлено в 09:48
Политика
На Украине завод изменил название хлеба в рамках декоммунизации
Николаевский хлебзавод на Украине изменил название хлеба "Стахановский" на "Галицкий" в рамках декоммунизации, сообщило местное издание "Новости-N" со ссылкой на предприятие.
Обновлено в 12:12
Происшествия
В Москве один человек погиб при пожаре в многоэтажке
Пожар разгорелся в многоэтажном доме на юго-востоке столицы, в результате погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
Обновлено в 15:29
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
СКА поборолся с ЦСКА в четвертой игре серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:23
Происшествия
ФСБ опубликовала видео задержания мэра Евпатории
Управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю опубликовало видеозапись задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 14:15
Интернет
Миллионы записей пользователей Facebook оказались в открытом доступе
Международная компания UpGuard, специализирующаяся на защите информации, выявила нарушения в хранении данных пользователей Facebook.
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес
Ахеджакова возмущена травлей Панина
Народная артистка России Лия Ахеджакова ответила на вопрос о травле актера Алексея Панина после его высказывания о "злобных уродцах-россиянах".
Обновлено в 09:31
Театры
На спектакле в Петербурге актриса дала пощечины зрительницам
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
Украина уже «одной ногой» в НАТО, заявили в Киеве
Замминистра обороны Украины Олег Шевчук заявил, что страна находится уже "одной ногой" в НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:32
Политика
В штабе Зеленского сообщили, как он относится к России
В штабе Зеленского сообщили, как он относится к России Представитель предвыборного штаба кандидата в президенты Украины рассказал об отношении Зеленского к российскому правительству.
Обновлено в 14:40
Гаджеты
Реклама «спортивных AirPods» от Apple появилась до анонса
В Лос-Анджелесе заметили рекламу Powerbeats Pro — пока еще не анонсированных Apple беспроводных наушников под брендом Beats.
Обновлено в 13:22
Интернет
В WhatsApp заработал новый запрет
Часть пользователей WhatsApp получили доступ к новой версии приложения, в которой появилась возможность запретить добавлять пользователя в группы без его разрешения.
Обновлено в 10:22