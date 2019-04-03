В Петербурге вспоминают жертв теракта в метроРоссийская газета 02:10

3 апреля 2017 года в 14.33 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв. Погибли 15 пассажиров метро, 87 получили травмы. Сегодня Петербург вспоминает их.

В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро

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