Один человек погиб во время пожара на теплоходе «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге, пишет ТАСС со ссылкой на городское управление МЧС. Мужчина находился в каюте, сообщил представитель ведомства.

В Петербурге во время пожара на теплоходе погиб человек

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