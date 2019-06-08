Экономика
В Петербурге вложат 6,5 млрд рублей в модернизацию нефтяного терминала78.ru 04:55
По словам Хона, проект стартовал еще в 2018 году. Он предусматривает строительство нового резервуара, а также модернизацию двух уже существующих. А с 2020 года компания инвестирует еще 6,5 миллиардов рублей в развитие новых перевалочных мощностей.
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Инвестор вложит в расширение петербургского нефтеналивного терминала 6,5 млрд рублей
Петербургский дневник03:40
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:39, Ашберн
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