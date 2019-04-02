Происшествия
В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрывТАСС 07:28
Взрыв прогремел на территории Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, взрыв произошел в административном помещении.
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с чего всё началось
Четыре человека пострадали в результате взрыва в военной академии Можайского в Санкт-Петербурге, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи. "В академии Можайского прогремел взрыв, госпитализированы с травмами четыре человека, предположительно курсанты", - сказал источник.Интерфакс07:10
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