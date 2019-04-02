Происшествия

В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрывТАСС 07:28

Взрыв прогремел на территории Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, взрыв произошел в административном помещении.
Читать в источнике
с чего всё началось

Взрыв произошел в военной академии Можайского в Петербурге

Четыре человека пострадали в результате взрыва в военной академии Можайского в Санкт-Петербурге, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи. "В академии Можайского прогремел взрыв, госпитализированы с травмами четыре человека, предположительно курсанты", - сказал источник.
Интерфакс07:10

Подробнее о событии

Один из пострадавших при взрыве в Петербурге находится на искусственной вентиляции легких

ТАСС16:17

Курсанты начинают возвращаться на территорию Можайки

Фонтанка.Ру09:54

В Петербурге прогремел взрыв в здании военной академии

РИА Новости12:11

Минобороны: в академии Можайского взорвался неустановленный предмет

Коммерсантъ08:43

Стали известны подробности взрыва в военной академии в Петербурге

Интерфакс12:53

При взрыве в академии имени Можайского в Петербурге пострадали четыре человека

Эхо Москвы11:10

Минобороны: в Академии Можайского взорвался «безоболочный предмет»

78.ru08:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 17:25, Ашберн
Футбол

МЮ в меньшинстве проиграл «Вулверхэмптону» из-за автогола Смоллинга

Обновлено в 17:14
Футбол

Адвокат: Суд может снова продлить арест Мамаева

Обновлено вчера в 16:50
Экономика

Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали

Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию, следует из материалов на сайте ВТО.
Обновлено в 12:44
Экономика

Андрей Молчанов продаст часть своей доли в «Группе ЛСР»

Продаваемые ценные бумаги будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок.
Обновлено в 17:16
Кино

Появился новый тизер к финальному сезону «Игры престолов»

В сети появился новый тизер к финальному сезону «Игры престолов» — Последствия.
Обновлено в 11:34
Общество

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено в 12:35
Гаджеты

Смартфон Nokia X71 с тройной камерой раскрыли на эскизе

Обновлено вчера в 09:41
Происшествия

Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео

Читатель "Фонтанки" проезжал мимо Военно-космической академии им. Можайского, когда в ней произошел взрыв, он прислал изданию видео инцидента.
Обновлено в 16:31
Политика

Суд обязал уволить мэра Евпатории

Суд согласился с позицией надзорного ведомства и обязал главу муниципалитета Олесю Харитоненко расторгнуть трудовой контракт с Филоновым.
Обновлено в 14:20
Авто

УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой

Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Наука

Обнаружено захоронение жертв убившего динозавров астероида

Как полагают палеонтологи, это первое известное нам захоронение организмов, погибших в результате падения астероида, образовавшего кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан.
Обновлено вчера в 03:04
Шоу-бизнес

Анна Седокова отметила открытие собственного бара вечеринкой

Анна Седокова открыла собственный бар LA Story Shop Bar Lab, в честь чего организовала пышную вечеринку.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие

Бывший офицер Минобороны получил 19 лет колонии за участие в ИГ

Обновлено в 04:14
Происшествия

Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 04:28
Общество

Президент Израиля прервал визит в Канаду из-за ухудшения здоровья жены

Президент Израиля Реувен Ривлин прерывает визит в Канаду и срочно возвращается на родину из-за ухудшения состояния его супруги, которой недавно пересадили донорское легкое, сообщила канцелярия главы государства.
Обновлено в 16:39
Происшествия

В Кабардино-Балкарии неизвестный открыл стрельбу по полицейским

Водитель машины открыл по ним огонь, после чего ему удалось скрыться", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 15:45
Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено в 07:00
Армия и оружие

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
Обновлено в 15:59
Происшествия

Уткин заявил, что ему плеснули в лицо неизвестной жгучей жидксотью

Известный комментатор Василий Уткин сообщил о совершённом на него нападении.
Обновлено в 17:02
Политика

Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России

Как сообщало ИА REGNUM, договор о создании Союзного государства Россия и Белоруссия подписали 8 декабря 1999 года.
Обновлено в 01:42
Авто

Появилась подробная информация о новом Buick LaCrosse

Обновление Buick LaCrosse принесло с собой кардинальный пересмотр моторной гаммы — теперь автомобиль предлагается лишь с 2-литровым турбомотором мощностью 241 л.с. и 350 Нм крутящего момента.
Обновлено в 14:42
Авто

Ford начал распродажу автомобилей в России

Цена на седаны, хетчбэки и универсалы C-класса Ford Focus и на кроссовер Kuga была снижена на 175 тыс. Теперь приобрести автомобили можно по цене от 705 тыс. и 1,3 млн рублей соответственно.
Обновлено в 16:50
Экономика

ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах.
Обновлено в 06:09
Политика

Трамп выразил надежду на нормализацию отношений между США и Россией

Как уточняется, американский лидер выразил надежду на то, что Россия не будет представлять угрозу безопасности США и у Вашингтона получится наладить отношения не только с Москвой и Пекином, но и с другими странами.
Обновлено в 16:49
Музыка

Умер звезда рокабилли Билли Адамс

Исполнитель рокабилли Билли Адамс скончался 30 марта 2019 года в возрасте 79 лет в Уэстморленде, штат Теннесси.
Обновлено в 06:42
Общество

В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Футбол

В полуфинальных матчах Кубка России по футболу используют систему VAR

В связи с внедрением системы произошли изменения в составах судейских бригад Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использована в первых полуфинальных матчах Олимп - Кубка России по футболу, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:59
Армия и оружие

СМИ сообщили о ракетных ударах Израиля по сектору Газа

Силы ВВС Израиля выпустили ракеты по территории сектора Газа, в результате атаки никто не пострадал.
Обновлено в 10:06
Автоспорт

Гоночная команда G-Drive Racing выступит на прототипе Aurus 01

Гоночная команда G-Drive Racing выступит на прототипе Aurus 01 на ближайших соревнованиях во Франции 14 апреля.
Обновлено в 06:24
Футбол

«Бешикташ» нацелился на Влашича

Отмечается, что «Бешикташ» хотел бы взять Влашича в аренду у «Эвертона» на следующий сезон.
Обновлено в 08:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное