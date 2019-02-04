Театры
В Петербурге умер актер Анатолий АртемовРБК 15:47
В Санкт-Петербурге на 77-году жизни умер актер Молодежного театра на Фонтанке Анатолий Артемов. Об этом сообщается на сайте театра. Артист ушел из жизни после непродолжительной болезни.
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Происшествия
При пожаре в центре Москвы погибли четыре человека
Обновлено в 22:44
Авто
Обновленный Lada Largus появится в 2020 году
Обновленный грузопассажирский универсал LADA Largus (FL) появится на рынке не раньше 2020 года.
Обновлено в 10:59
Происшествия
У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз
«По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании «эхинококкозом» 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», — говорится в сообщении.
Обновлено в 20:01
Здоровье
Назван лучший способ уберечься от рака
Лучшей мерой профилактики рака является отказ от курения.
Обновлено в 20:42
Происшествия
Самолет из Москвы не смог сесть в Красноярске из-за мороза
Самолет из Москвы не смог приземлится в аэропорту Красноярска из-за сильнейшего мороза. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:44
Происшествия
Около 30 тысяч человек остались без воды в Энгельсе
В городе Энгельс около 30 тысяч жителей остались без воды из-за понижения давления холодного водоснабжения.
Обновлено в 16:36
Экономика
Tesla может грозить банкротство
Американской компании-производителю электромобилей Tesla может грозить банкротство, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:34
Музыка
Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет
Российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скончался в возрасте 35 лет.
Обновлено вчера в 23:51
Транспорт
В России появятся уменьшенные дорожные знаки
В России могут появится уменьшенные и совмещенные дорожные знаки. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 19:53
Происшествия
Число погибших в аварии с автобусом в Калужской области увеличилось
Число погибших в результате аварии с автобусом в Калужской области увеличилось до семи человек.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В США самолет упал на жилой район
В городе Йорба-Линда (штат Калифорния, США) самолет потерпел крушение в жилом районе, сообщает Sun.
Обновлено в 18:21
Происшествия
Самолет пропавшего футболиста Салы найден
Обновлено в 17:17
Общество
Психиатр назвала признаки зависимости от соцсетей
Как рассказала "РИА Новости" психиатр из Германии, доктор наук Ирис Хаут, особенно этому подвержены дети и подростки, поэтому родители должны обратить внимание на их поведение.
Обновлено в 21:42
Авто
Продажи удлинённого седана Volkswagen Jetta стартуют в марте
Продажи удлиненной версии Volkswagen Jetta стартуют 11 марта. Седан появится на китайском рынке под названием Sagitar.
Обновлено в 10:49
Общество
Житель Канады выиграл в лотерею около 25,5 миллиона долларов
Житель Канады выиграл в лотерею почти 33,4 миллиона канадских долларов (около 25,5 миллиона долларов США), сообщил телеканал CTV News со ссылкой на Корпорацию лотерей и азартных игр Онтарио (OLG).
Обновлено в 17:17
Авто
Кроссоверы Zotye подорожали на рынке России
Кроссоверы марки Zotye T600 и Coupa 2019 подорожали на первичном России по итогу января.
Обновлено в 18:04
Политика
На Украине рассказали, к чему привел обман Запада
Запад обманул Украину, в результате чего страна осталась одна со своими проблемами, заявил бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко в интервью телеканалу "112 Украина".
Обновлено в 21:27
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировали в Туве
Подземный толчок магнитудой 3,1 зарегистрирован в 327 км к западу-юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Обновлено вчера в 06:07
Происшествия
В Хабаровском крае обнаружили мертвого тигра
Мертвый тигр обнаружен в двух километрах от поселка Сита в районе имени Лазо Хабаровского края, сообщается в понедельник на сайте министерства природных ресурсов региона.
Обновлено в 21:28
Здоровье
Роспотребнадзор призвал ЕАЭС обезопасить продукты от глицидола
В Роспотребнадзоре заявили, что Евразийский экономический Союз (ЕАЭС) должен обезопасить продукты и детское питание от глицидола.
Обновлено в 19:30
Технологии
Из YouTube могут убрать кнопку «дизлайк»
Причина заключается в желании разработчиков убрать саму возможность спама и флэш-мобов, при которых группы единомышленников специально занижают рейтинги видеороликов, тем самым нанося вред авторам контента и их каналам в YouTube.
Обновлено в 04:12
Политика
На выборах президента Сальвадора лидирует правоцентрист Найиб Букеле
Экс-руководитель администрации столицы Сальвадора Найиб Букеле, представляющий правоцентристский "Большой альянс за национальное единство", по предварительным данным, лидирует на выборах президента страны.
Обновлено в 21:20
Экономика
Счета Дальнегорского ГОК арестовали за долги перед энергетиками
Как сообщает пресс-служба ДЭК, задолженность градообразующего предприятия перед энергетиками продолжает расти.
Обновлено в 20:57
Космос
Источник рассказал о ремонте трещины во «Фрегате»
Компания Arianespace не согласилась на российское предложение о ремонте трубопровода гелия разгонного блока "Фрегат" на космодроме Куру.
Обновлено в 20:42
Экономика
Кабмин утвердил концепцию повышения эффективности бюджетных расходов
Правительство РФ утвердило проект концепции повышения эффективности бюджетных расходов на ближайшие шесть лет, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 23:07
Экономика
«ФК Открытие» лишился частички пенсии
«Миноритарный пакет акций Ханты-Мансийского НПФ был реализован в декабре 2018 года в рамках инициированной фондом процедуры консолидации и выкупа акций у миноритарных акционеров»,— заявили в «ФК Открытие».
Обновлено в 17:55
Транспорт
Челябинск из-за сильной метели встал в десятибалльных пробках
Непрекращающийся снегопад утром в понедельник, 4 февраля, парализовал движение в Челябинске.
Обновлено в 23:06
Гаджеты
«Ростех» начал продажи телефона с защитой от прослушки
«Ростех» начал продажи телефона с защитой от прослушки, о чем сообщают «РИА Новости» ссылаясь на пресс-службу «Ростеха».
Обновлено в 02:52