Происшествия
В Петербурге убита ЛГБТ-активисткаВести.Ru 12:00
Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой. Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе СКР по региону.
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Предполагаемого убийцу во дворах Московского района помог найти Жасмин. Жертвой могла стать ЛГБТ-активистка
По информации «Фонтанки», в полицию житель Московского района Петербурга обратился около пяти часов вечера 21 июля. Он рассказал, что в кустах возле 11 дома по Пулковской улице увидел тело девушки лет 18 на вид с изрезанной спиной, лицом и следами удушения.Фонтанка.Ру06:59
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В Петербурге возбуждено уголовное дело после жестокого убийства активистки Елены Григорьевой
КП - Санкт-Петербург13:31
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Футбол
Игрок «Уфы» сходил «на ноготочки» к болельщице
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США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива
США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к ней присоединятся страны "по всему миру", заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 19:14
Экономика
ВЭБ.РФ пригрозил украинским инвесторам
Банк подаст в суд в случае покупки экспроприированного Проминвестбанка ВЭБ.РФ считает экспроприацию своего дочернего Проминвестбанка, работающего на Украине, незаконной, в связи с чем не рекомендует потенциальным инвесторам покупать акции этой кредитной организации на аукционе.
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Политика
СМИ: Олег Кожемяко может сменить на посту полпреда Юрия Трутнева
Олег Кожемяко может сменить место работы и стать дальневосточным полпредом.
Обновлено в 20:29
Спорт
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Сегодня, 22 июля, россиянка Юлия Ефимова показала лучший результат в полуфинале чемпионата мира в южнокорейском Куванджу на дистанции 100 м брассом.
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Индия намерена приобретать российские ракетные двигатели
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Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
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Футбол
Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»
Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 10:20
Футбол
«Сампдория» арендует Ригони у «Зенита» с обязательством выкупа
По информации источника, итальянский клуб будет обязан выкупить Ригони за 11 млн евро в том случае, если футболист проведет более 10 матчей за новую команду.
Обновлено в 17:19
Футбол
«Краснодар» и «Спартак» узнали соперников в квалификации еврокубков
В швейцарском Ньоне прошли жеребьёвки третьих отборочных раундов главных футбольных турниров Старого Света — Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Обновлено в 13:41
Космос
«Роскосмосу» направили обоснование безопасности космотуризма
Обновлено в 19:03
Политика
Партия Зеленского лидирует по результатам обработки 1% протоколов
Обновлено вчера в 17:03
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
Пятьсот российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву
Более 500 российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву. Причиной стала задержка рейса из-за технических причин.
Обновлено в 11:33
Наука
Туристические фотографии помогли биологам посчитать крупных хищников
Биологи выяснили, что с помощью туристов можно получать вполне достоверные оценки численности крупных хищников в национальных парках, сообщается в Current Biology.
Обновлено в 11:23
Общество
В Краснодаре ликвидировали основные подтопления после ливня
Городские службы ликвидировали основные подтопления после одного из самых сильных дождей 2019 года в Краснодаре, сообщает администрация краевой столицы.
Обновлено в 12:10
Путешествия
Авиакомпания «Победа» начала продавать туристические путевки
Авиакомпания «Победа» с 22 июля начала продавать туристические путевки по направлениям своих полетов, пишут «Ведомости».
Обновлено в 01:33
Политика
Путин отменил санкции России против Эритреи
Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.
Обновлено в 10:30
Общество
В России ужесточили правила провоза фруктов и растений в багаже
В России ужесточаются правила провоза в багаже цветов, фруктов и прочих растений. Об этом в понедельник, 22 июля сообщает "РГ".
Обновлено в 04:27
Политика
Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 14:33
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Договорённость о потолке американского госдолга заключили администрация президента США и лидеры Конгресса, заявил президент Штатов Дональд Трамп в Twitter.
Обновлено в 19:18
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле
Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
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Гаджеты
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Обновлено в 19:59
Транспорт
Счетная палата заявила об угрозе перебоев в авиасообщении над Москвой
Аудиторы Счетной палаты зафиксировали срыв сроков и порядка реконструкции объектов аэропорта "Домодедово", что может привести к перебоям в работе воздушной гавани, а также всего Московского авиаузла, сообщает "Российская газета" со ссылкой на отчет ведомства.
Обновлено в 19:37
Экономика
20 регионов России вышли в лидеры по просрочке кредитов
В 20 российских регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране.
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Наука
В Китае обнаружили древнейшие «гравюры» денисовцев
Ученые, проводившие раскопки на территории Северного Китая, обнаружили два фрагмента костей, возраст которых оценили примерно в 100 000 лет.
Обновлено в 03:58