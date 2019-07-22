Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена ГригорьеваBFM.ru 11:18
В Петербурге 21 июля в нескольких метрах от собственного дома было найдено тело гражданской активистки Елены Григорьевой. Об этом сообщил правозащитник Динар Идрисов. По информации «Фонтанки», женщину восемь раз ударили ножом.
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Предполагаемого убийцу во дворах Московского района помог найти Жасмин. Жертвой могла стать ЛГБТ-активистка
По информации «Фонтанки», в полицию житель Московского района Петербурга обратился около пяти часов вечера 21 июля. Он рассказал, что в кустах возле 11 дома по Пулковской улице увидел тело девушки лет 18 на вид с изрезанной спиной, лицом и следами удушения.Фонтанка.Ру06:59
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В Петербурге возбуждено уголовное дело после жестокого убийства активистки Елены Григорьевой
КП - Санкт-Петербург13:31
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