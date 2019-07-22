Происшествия

В Петербурге убита активистка Елена ГригорьеваBFM.ru 11:18

В Петербурге 21 июля в нескольких метрах от собственного дома было найдено тело гражданской активистки Елены Григорьевой. Об этом сообщил правозащитник Динар Идрисов. По информации «Фонтанки», женщину восемь раз ударили ножом.
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с чего всё началось

Предполагаемого убийцу во дворах Московского района помог найти Жасмин. Жертвой могла стать ЛГБТ-активистка

По информации «Фонтанки», в полицию житель Московского района Петербурга обратился около пяти часов вечера 21 июля. Он рассказал, что в кустах возле 11 дома по Пулковской улице увидел тело девушки лет 18 на вид с изрезанной спиной, лицом и следами удушения.
Фонтанка.Ру06:59

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СК возбудил уголовное дело по факту убийства гражданской активистки в Петербурге

ТАСС15:26

«После ее каминг-аута начались угрозы». В Петербурге убили активистку Елену Григорьеву

Дождь15:11

В Петербурге жестоко убили активистку Елену Григорьеву

Piter.tv10:28

ЛГБТ-активистку в Петербурге могли убивать несколько человек. Она состояла в «июльском списке» гомофобов-карателей

Фонтанка.Ру14:43

После убийства в Петербурге активистки Елены Григорьевой возбуждено уголовное дело

78.ru13:53

В Петербурге возбуждено уголовное дело после жестокого убийства активистки Елены Григорьевой

КП - Санкт-Петербург13:31

В Петербурге жестоко убили ЛГБТ-активистку Елену Григорьеву

Мойка7810:57
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Происшествия

На границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка

Обновлено в 11:04
Энергетика

Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений

Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Появились фотографии взорванного в петербургском метро вагона

Обновлено в 10:59
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил разработать закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 18:05
Музыка

Объяснено появление песни Цоя на концерте Metallica

Обновлено в 18:25
Общество

Зарплаты четверти учителей оказались ниже 15 тысяч рублей

Почти четверть (23 процента) работников сферы образования в России получают зарплату меньше 15 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 12:45
Кино

Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»

Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено в 07:51
Политика

В ЕС прокомментировали выборы в Верховную раду

Ранее в МИД России прокомментировали выборы в Верховную раду.
Обновлено в 17:36
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Политика

Медведев уволил замруководителя Ростуризма

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Николая Королёва от должности замруководителя Федерального агентства по туризму.
Обновлено в 14:12
Происшествия

Ребенок погиб в пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

Обновлено в 15:22
Политика

Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова

Обновлено вчера в 11:13
Футбол

«Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в Лиге Европы

Обновлено в 08:31
Футбол

Кариус отказал клубам из Германии и Англии. Его устраивает «Бешикташ»

Как сообщает Sporx, голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус не хочет покидать турецкий «Бешикташ», где выступает на правах аренды.
Обновлено в 17:32
Общество

В сети появился самый короткий тест на IQ

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено в 07:56
Политика

Партия Порошенко побеждает на выборах в Раду на зарубежных участках

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» на выборах в Верховную раду побеждает с 29,55% на зарубежных избирательных участках, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.
Обновлено в 02:39
Космос

Робот Федор научился разговаривать

Обновлено в 06:46
Политика

Трамп заявил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США достигла договоренности c конгрессом по потолку госдолга, а также по бюджету на два года.
Обновлено в 18:20
Спорт

Ефимова вышла в финал чемпионата мира на дистанции 100 метров брассом

Сегодня, 22 июля, россиянка Юлия Ефимова показала лучший результат в полуфинале чемпионата мира в южнокорейском Куванджу на дистанции 100 м брассом.
Обновлено в 08:37
Политика

Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Европы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» для Евросоюза.
Обновлено в 08:30
Политика

Трансляция программы Соловьева в центре Киева возмутила украинцев

Украинский журналист Дмитрий Малышко возмутился трансляцией передачи российского телеведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 15:02
Кино

Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

Мотузная отсудила 100 тысяч рублей за дело о картинках во «ВКонтакте»

Мария Мотузная получит компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 08:16
Общество

Пензенский губернатор призвал прекратить поборы с родителей школьников

Обновлено в 13:55
Происшествия

В 16 штатах Венесуэлы произошло отключение электричества

Отключение электричества произошло в ряде районов Каракаса и 16 штатах Венесуэлы, сообщает оппозиционное издание El Nacional.
Обновлено в 18:59
Политика

Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt

Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие

Bloomberg: Пентагон проводит секретную операцию вблизи Вашингтона

Пентагон проводит секретную операцию в районе Вашингтона, в которой задействованы вертолеты Black Hawk и военнослужащие действующего и резервного состава, узнало агенство Bloomberg из документа ведомства, адресованного конгрессу США.
Обновлено в 17:26
Политика

Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами

Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что пятая часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".
Обновлено в 12:05
Культура

Гильдия актеров США намерена ввести правила съемок постельных сцен

Обновлено в 08:59
Политика

Путин отменил санкции России против Эритреи

Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.
Обновлено в 10:30
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