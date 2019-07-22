Происшествия

В Петербурге убита ЛГБТ-активисткаВести.Ru 12:00

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой. Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе СКР по региону.
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с чего всё началось

Предполагаемого убийцу во дворах Московского района помог найти Жасмин. Жертвой могла стать ЛГБТ-активистка

По информации «Фонтанки», в полицию житель Московского района Петербурга обратился около пяти часов вечера 21 июля. Он рассказал, что в кустах возле 11 дома по Пулковской улице увидел тело девушки лет 18 на вид с изрезанной спиной, лицом и следами удушения.
Фонтанка.Ру06:59

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После убийства в Петербурге активистки Елены Григорьевой возбуждено уголовное дело

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СК возбудил уголовное дело по факту убийства гражданской активистки в Петербурге

ТАСС15:26

«После ее каминг-аута начались угрозы». В Петербурге убили активистку Елену Григорьеву

Дождь15:11

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Мойка7810:57

Полиция Петербурга подтвердила, что получала от убитой ЛГБТ-активистки обращения: «Возможных угроз жизни они не касались»

Фонтанка.Ру17:36

В Петербурге возбуждено уголовное дело после жестокого убийства активистки Елены Григорьевой

КП - Санкт-Петербург13:31

В Петербурге жестоко убили активистку Елену Григорьеву

Piter.tv10:28
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