Происшествия
В Петербурге убита ЛГБТ-активисткаВести.Ru вчера в 12:00
Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой. Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе СКР по региону.
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Предполагаемого убийцу во дворах Московского района помог найти Жасмин. Жертвой могла стать ЛГБТ-активистка
По информации «Фонтанки», в полицию житель Московского района Петербурга обратился около пяти часов вечера 21 июля. Он рассказал, что в кустах возле 11 дома по Пулковской улице увидел тело девушки лет 18 на вид с изрезанной спиной, лицом и следами удушения.Фонтанка.Рувчера в 06:59
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В Петербурге возбуждено уголовное дело после жестокого убийства активистки Елены Григорьевой
КП - Санкт-Петербургвчера в 13:31
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Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.
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Трамп заявил, что мог бы «выиграть войну в Афганистане за неделю»
Соединённые Штаты могли бы победить в войне в Афганистане за неделю, но это бы «стёрло страну с лица земли» и убило 10 млн человек, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом.
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