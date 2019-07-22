Происшествия
В Петербурге убита ЛГБТ-активисткаВести.Ru 16:00
Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой. Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе СКР по региону.
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с чего всё началось
Предполагаемого убийцу во дворах Московского района помог найти Жасмин. Жертвой могла стать ЛГБТ-активистка
По информации «Фонтанки», в полицию житель Московского района Петербурга обратился около пяти часов вечера 21 июля. Он рассказал, что в кустах возле 11 дома по Пулковской улице увидел тело девушки лет 18 на вид с изрезанной спиной, лицом и следами удушения.Фонтанка.Ру10:59
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В Петербурге возбуждено уголовное дело после жестокого убийства активистки Елены Григорьевой
КП - Санкт-Петербург17:31
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Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 14:01
Политика
Регионала Александра Ефремова выпустили из СИЗО
Сегодня, 22 июля, бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова, которого подозревали в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, отпустили под домашний арест.
Обновлено в 15:07
Политика
Партия Зеленского побеждает на выборах в Раду
Пять партий проходят, согласно данным экзитполов, в Верховную раду Украины в результате состоявшихся в воскресенье внеочередных парламентских выборов.
Обновлено вчера в 17:33
Театры
Теодор Курентзис написал заявление об уходе из Пермского театра
Худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис написал заявление об уходе, в котором просит освободить его от занимаемой должности с 21 августа.
Обновлено в 14:48
Кино
Канделаки представила трейлер сериала «Порно»
Российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки представила трейлер сериала для взрослых «Порно», который она делает для «Амедиатеки».
Обновлено в 16:16
Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денег
Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 14:02
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 16:40
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия
Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.
Обновлено в 09:33
Политика
Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 18:33
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 19:39
Экономика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений
Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 17:40
Технологии
Роскомнадзор не нашел у Ozon утечки персональных данных клиентов
Роскомнадзор проверил информацию об утечке почти полумиллиона данных клиентов интернет-магазина Ozon и пришел к выводу, что сведения были собраны неизвестными лицами из различных источников, а компания сделала все, чтобы обезопасить своих пользователей.
Обновлено в 17:25
Армия и оружие
Иран опубликовал видеоопровержение заявлений США о сбитом беспилотнике
Обновлено 19 июля в 18:51
Происшествия
Цирковая гимнастка сорвалась с высоты в Москве
В Москве упала с высоты воздушная гимнастка. По некоторым данным, в результате падения с высоты двух метров она повредила ребро.
Обновлено в 14:23
Политика
Соратник Ельцина опроверг планы по продаже Карелии
Бывший государственный секретарь РФ Геннадий Бурбулис опроверг слова бывшего заместителя главы МИД России Андрея Федорова о том, что президент России Борис Ельцин хотел продать Финляндии Республику Карелия за $15 млрд.
Обновлено в 19:21
Политика
Помпео заявил, что США «упрашивали» Россию не нарушать важные договоры
США "упрашивали" Россию не нарушать важные договоры, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 16:28
Политика
Вакарчук объяснил, зачем Украине закон о сосуществовании с Россией
Музыкант Святослав Вакарчук, возглавляющий украинскую партию «Голос», выступил за принятие Радой закона о сосуществовании с Россией.
Обновлено в 19:45
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 16:30
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице
В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
Обновлено в 04:00
Политика
Путин отменил санкции России против Эритреи
Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.
Обновлено в 14:30
Происшествия
В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника
При осмотре машины в багажнике был найден мужчина 1984 года рождения. Его госпитализировали с многочисленными побоями.
Обновлено в 09:54
Интернет
В интернете появились поддельные приложения FaceApp
Антивирусная компания ESET предупредила пользователей о том, что в сети начали распространять поддельные версии приложения FaceApp.
Обновлено в 11:26
Футбол
«Спартак» заинтересовался бывшим футболистом «Манчестер Сити»
Футболист выступал за украинский клуб с марта 2018-го: «Шахтер» арендовал Кайоде у английского «Манчестер Сити».
Обновлено в 18:53