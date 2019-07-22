По информации «Фонтанки», в полицию житель Московского района Петербурга обратился около пяти часов вечера 21 июля. Он рассказал, что в кустах возле 11 дома по Пулковской улице увидел тело девушки лет 18 на вид с изрезанной спиной, лицом и следами удушения.

с чего всё началось

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой. Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе СКР по региону.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Политика Регионала Александра Ефремова выпустили из СИЗО Сегодня, 22 июля, бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова, которого подозревали в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, отпустили под домашний арест.

Политика Партия Зеленского побеждает на выборах в Раду Пять партий проходят, согласно данным экзитполов, в Верховную раду Украины в результате состоявшихся в воскресенье внеочередных парламентских выборов.

Театры Теодор Курентзис написал заявление об уходе из Пермского театра Худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис написал заявление об уходе, в котором просит освободить его от занимаемой должности с 21 августа.

Кино Канделаки представила трейлер сериала «Порно» Российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки представила трейлер сериала для взрослых «Порно», который она делает для «Амедиатеки».

Экономика У россиян рекордно вырос объем свободных денег Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.

Политика Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.

Музыка Metallica спела «Группу крови» в Лужниках Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .

Экономика Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.

Технологии Роскомнадзор не нашел у Ozon утечки персональных данных клиентов Роскомнадзор проверил информацию об утечке почти полумиллиона данных клиентов интернет-магазина Ozon и пришел к выводу, что сведения были собраны неизвестными лицами из различных источников, а компания сделала все, чтобы обезопасить своих пользователей.

Происшествия Цирковая гимнастка сорвалась с высоты в Москве В Москве упала с высоты воздушная гимнастка. По некоторым данным, в результате падения с высоты двух метров она повредила ребро.

Политика Соратник Ельцина опроверг планы по продаже Карелии Бывший государственный секретарь РФ Геннадий Бурбулис опроверг слова бывшего заместителя главы МИД России Андрея Федорова о том, что президент России Борис Ельцин хотел продать Финляндии Республику Карелия за $15 млрд.

Политика Вакарчук объяснил, зачем Украине закон о сосуществовании с Россией Музыкант Святослав Вакарчук, возглавляющий украинскую партию «Голос», выступил за принятие Радой закона о сосуществовании с Россией.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Шоу-бизнес Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.

Политика Путин отменил санкции России против Эритреи Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.

Происшествия В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника При осмотре машины в багажнике был найден мужчина 1984 года рождения. Его госпитализировали с многочисленными побоями.

Интернет В интернете появились поддельные приложения FaceApp Антивирусная компания ESET предупредила пользователей о том, что в сети начали распространять поддельные версии приложения FaceApp.