Происшествия

В Петербурге убита ЛГБТ-активисткаВести.Ru 16:00

РЕН ТВ
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Дождь
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Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой. Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе СКР по региону.
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с чего всё началось

Предполагаемого убийцу во дворах Московского района помог найти Жасмин. Жертвой могла стать ЛГБТ-активистка

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