Происшествия
В Петербурге убили гражданскую активистку Елену ГригорьевуРИА Новости 12:03
После опознания выяснилось, что убитая - гражданская активистка Елена Григорьева, известная своим участием в оппозиционных митингах, добавил он.
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с чего всё началось
Предполагаемого убийцу во дворах Московского района помог найти Жасмин. Жертвой могла стать ЛГБТ-активистка
По информации «Фонтанки», в полицию житель Московского района Петербурга обратился около пяти часов вечера 21 июля. Он рассказал, что в кустах возле 11 дома по Пулковской улице увидел тело девушки лет 18 на вид с изрезанной спиной, лицом и следами удушения.Фонтанка.Ру06:59
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Политика
В МИД России прокомментировали выборы в Верховную раду
Итоги парламентских выборов на Украине говорят о том, что народ устал от политики запугивания и террора, которая проводилась предыдущими властями страны, заявили в МИД России.
Обновлено в 11:27
Общество
Кальян и электронные сигареты могут попасть под запрет
Правительство поддерживает распространение закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" на электронные курительные изделия, в том числе кальяны, и введение административной ответственности за нарушение запретов и ограничений, связанных с их оборотом и использованием.
Обновлено в 13:09
Здоровье
Астрахань встретила министра здравоохранения Веронику Скворцову
В Астрахань прибыла министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Об этом рассказали в пресс-службе региональной администрации.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем
На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Экономика
ЦБ в I полугодии выявил более 80 нелегальных форекс-дилеров
ЦБ РФ в I полугодии 2019 года выявил свыше 80 нелегальных компаний, предлагавших услуги на рынке Forex.
Обновлено в 05:08
Футбол
Сын Лилиана Тюрама перешел в менхенгладбахскую «Боруссию»
Старший сын чемпиона мира по футболу 1998 года в составе сборной Франции Лилиана Тюрама Маркус Тюрам перешел из "Генгама" в менхенгладбахскую "Боруссию", сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Обновлено в 10:55
Кино
Сериал «Воронины» прекращает существование
На протяжении 10 лет сериал «Воронины» не покидает эфиры телеканала. Знаменитую семейку полюбили тысячи зрителей.
Обновлено 20 июля в 19:00
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Обновлено в 02:51
Спорт
FINA вынесла предупреждение Хортону из-за бойкота на награждении
Международная федерация плавания (FINA) вынесла предупреждение австралийскому пловцу Маку Хортону и его команде из-за поведения спортсмена во время награждения по итогам дистанции 400 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Мосгорсуд вынес приговор военному за разглашение гостайны
Обвиняемые признали свою вину в полном объёме. Кондратьев осуждён по части 1 статьи 283 УК РФ («разглашение гостайны»).
Обновлено в 12:42
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Спорт
Ефимова вышла в финал чемпионата мира на дистанции 100 метров брассом
Сегодня, 22 июля, россиянка Юлия Ефимова показала лучший результат в полуфинале чемпионата мира в южнокорейском Куванджу на дистанции 100 м брассом.
Обновлено в 08:37
Политика
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов оказался жив
В Ашхабаде и велаятских центрах сдаются в эксплуатацию оснащенные инновационными технологиями медицинские центры, специализированные клиники, фармацевтические предприятия.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем готовится к посадке во «Внуково»
Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Анталию, возвращается из-за отказа двигателя во «Внуково».
Обновлено в 11:41
Политика
Хант пригрозил Тегерану увеличением военного присутствия у берегов ИРИ
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что что Иран должен быть готов к росту численности иностранного военного контингента у своих берегов в случае, если страна продолжит вести себя «опасным» образом.
Обновлено в 12:58
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денег
Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 10:02
Экономика
Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое масло
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице
В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
Обновлено в 00:00
Кино
Ушел из жизни актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит
Актер Денис Кмит, который известен по роли Павла в комедии «Спортлото-82», скончался в возрасте 59 лет.
Обновлено в 04:32
Политика
Регионала Александра Ефремова выпустили из СИЗО
Сегодня, 22 июля, бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова, которого подозревали в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, отпустили под домашний арест.
Обновлено в 11:07
Здоровье
В Петербурге снова выросло число пострадавших от укусов клещей
За прошедшую неделю за помощью к врачам из-за укусов клещей обратились 193 человека — число пациентов снова стало расти, сообщается на сайте больницы имени Боткина.
Обновлено в 11:43
Авто
Названы самые угоняемые машины в РФ
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России за первые шесть месяцев этого года.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
В Великобритании чайка похитила чихуахуа
Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.
Обновлено в 00:50
Политика
Турчинов заявил о желании 20% украинцев стать рабами
Значительная часть жителей Украины хочет стать рабами.
Обновлено в 12:50
Технологии
НМГ купила агентство по работе с блогерами Hype Agency
Обновлено вчера в 22:57
Авто
Volkswagen Arteon появится в России в 2020 году
Купеобразный седан Volkswagen Arteon, который заменил в модельной линейке автомобиль Passat CC, продается на европейском рынке еще с 2017 года, сразу после официального дебюта на автосалоне в Женеве.
Обновлено в 07:38