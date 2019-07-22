Происшествия

В Петербурге убили гражданскую активистку Елену ГригорьевуРИА Новости 12:03

После опознания выяснилось, что убитая - гражданская активистка Елена Григорьева, известная своим участием в оппозиционных митингах, добавил он.
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с чего всё началось

Предполагаемого убийцу во дворах Московского района помог найти Жасмин. Жертвой могла стать ЛГБТ-активистка

По информации «Фонтанки», в полицию житель Московского района Петербурга обратился около пяти часов вечера 21 июля. Он рассказал, что в кустах возле 11 дома по Пулковской улице увидел тело девушки лет 18 на вид с изрезанной спиной, лицом и следами удушения.
Фонтанка.Ру06:59

Подробнее о событии

В Петербурге в кустах нашли зарезанной ЛГБТ-активистку

АиФ Санкт-Петербург10:57

В Петербурге жестоко убили гражданскую активистку

КП - Санкт-Петербург11:35

Жестоко убитой в Петербурге женщиной оказалась известная ЛГБТ-активистка

78.ru11:04

В Петербурге жестоко убили ЛГБТ-активистку Елену Григорьеву

Мойка7810:57

В Санкт-Петербурге убили активистку Елену Григорьеву

Дождь10:29

В Петербурге жестоко убили активистку Елену Григорьеву

Piter.tv10:28

Друзья убитой ЛГБТ-активистки опознали тело. Ножом ее ударили восемь раз

Фонтанка.Ру09:58
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Политика

В МИД России прокомментировали выборы в Верховную раду

Итоги парламентских выборов на Украине говорят о том, что народ устал от политики запугивания и террора, которая проводилась предыдущими властями страны, заявили в МИД России.
Обновлено в 11:27
Общество

Кальян и электронные сигареты могут попасть под запрет

Правительство поддерживает распространение закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" на электронные курительные изделия, в том числе кальяны, и введение административной ответственности за нарушение запретов и ограничений, связанных с их оборотом и использованием.
Обновлено в 13:09
Здоровье

Астрахань встретила министра здравоохранения Веронику Скворцову

В Астрахань прибыла министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Об этом рассказали в пресс-службе региональной администрации.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем

На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Экономика

ЦБ в I полугодии выявил более 80 нелегальных форекс-дилеров

ЦБ РФ в I полугодии 2019 года выявил свыше 80 нелегальных компаний, предлагавших услуги на рынке Forex.
Обновлено в 05:08
Футбол

Сын Лилиана Тюрама перешел в менхенгладбахскую «Боруссию»

Старший сын чемпиона мира по футболу 1998 года в составе сборной Франции Лилиана Тюрама Маркус Тюрам перешел из "Генгама" в менхенгладбахскую "Боруссию", сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Обновлено в 10:55
Кино

Сериал «Воронины» прекращает существование

На протяжении 10 лет сериал «Воронины» не покидает эфиры телеканала. Знаменитую семейку полюбили тысячи зрителей.
Обновлено 20 июля в 19:00
Политика

Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду

Обновлено в 02:51
Спорт

FINA вынесла предупреждение Хортону из-за бойкота на награждении

Международная федерация плавания (FINA) вынесла предупреждение австралийскому пловцу Маку Хортону и его команде из-за поведения спортсмена во время награждения по итогам дистанции 400 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Мосгорсуд вынес приговор военному за разглашение гостайны

Обвиняемые признали свою вину в полном объёме. Кондратьев осуждён по части 1 статьи 283 УК РФ («разглашение гостайны»).
Обновлено в 12:42
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Спорт

Ефимова вышла в финал чемпионата мира на дистанции 100 метров брассом

Сегодня, 22 июля, россиянка Юлия Ефимова показала лучший результат в полуфинале чемпионата мира в южнокорейском Куванджу на дистанции 100 м брассом.
Обновлено в 08:37
Политика

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов оказался жив

В Ашхабаде и велаятских центрах сдаются в эксплуатацию оснащенные инновационными технологиями медицинские центры, специализированные клиники, фармацевтические предприятия.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес

Костенко оделась с годовалой дочкой в одном стиле на отдыхе

Обновлено в 06:06
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем готовится к посадке во «Внуково»

Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Анталию, возвращается из-за отказа двигателя во «Внуково».
Обновлено в 11:41
Политика

Хант пригрозил Тегерану увеличением военного присутствия у берегов ИРИ

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что что Иран должен быть готов к росту численности иностранного военного контингента у своих берегов в случае, если страна продолжит вести себя «опасным» образом.
Обновлено в 12:58
Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Экономика

У россиян рекордно вырос объем свободных денег

Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Появились фотографии взорванного в петербургском метро вагона

Обновлено в 10:59
Экономика

Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое масло

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес

Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице

В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
Обновлено в 00:00
Кино

Ушел из жизни актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит

Актер Денис Кмит, который известен по роли Павла в комедии «Спортлото-82», скончался в возрасте 59 лет.
Обновлено в 04:32
Политика

Регионала Александра Ефремова выпустили из СИЗО

Сегодня, 22 июля, бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова, которого подозревали в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, отпустили под домашний арест.
Обновлено в 11:07
Здоровье

В Петербурге снова выросло число пострадавших от укусов клещей

За прошедшую неделю за помощью к врачам из-за укусов клещей обратились 193 человека — число пациентов снова стало расти, сообщается на сайте больницы имени Боткина.
Обновлено в 11:43
Авто

Названы самые угоняемые машины в РФ

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России за первые шесть месяцев этого года.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия

В Великобритании чайка похитила чихуахуа

Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.
Обновлено в 00:50
Кино

СТС вырезал из фильма «Ограбление по-итальянски» фразу про украинцев

Обновлено в 12:01
Политика

Турчинов заявил о желании 20% украинцев стать рабами

Значительная часть жителей Украины хочет стать рабами.
Обновлено в 12:50
Технологии

НМГ купила агентство по работе с блогерами Hype Agency

Обновлено вчера в 22:57
Авто

Volkswagen Arteon появится в России в 2020 году

Купеобразный седан Volkswagen Arteon, который заменил в модельной линейке автомобиль Passat CC, продается на европейском рынке еще с 2017 года, сразу после официального дебюта на автосалоне в Женеве.
Обновлено в 07:38
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