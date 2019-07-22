По информации «Фонтанки», в полицию житель Московского района Петербурга обратился около пяти часов вечера 21 июля. Он рассказал, что в кустах возле 11 дома по Пулковской улице увидел тело девушки лет 18 на вид с изрезанной спиной, лицом и следами удушения.

с чего всё началось

После опознания выяснилось, что убитая - гражданская активистка Елена Григорьева, известная своим участием в оппозиционных митингах, добавил он.

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