Происшествия

В Петербурге убили гражданскую активистку Елену ГригорьевуРИА Новости вчера в 12:03

После опознания выяснилось, что убитая — гражданская активистка Елена Григорьева, известная своим участием в оппозиционных митингах, добавил он.
Читать в источнике
Обсудить72
с чего всё началось

Предполагаемого убийцу во дворах Московского района помог найти Жасмин. Жертвой могла стать ЛГБТ-активистка

По информации «Фонтанки», в полицию житель Московского района Петербурга обратился около пяти часов вечера 21 июля. Он рассказал, что в кустах возле 11 дома по Пулковской улице увидел тело девушки лет 18 на вид с изрезанной спиной, лицом и следами удушения.
Фонтанка.Рувчера в 06:59

Подробнее о событии

Гражданскую активистку Елену Григорьеву могли убить несколько человек

Петербургский дневник00:39

После убийства в Петербурге активистки Елены Григорьевой возбуждено уголовное дело

78.ruвчера в 13:53

«После ее каминг-аута начались угрозы». В Петербурге убили активистку Елену Григорьеву

Дождьвчера в 15:11

В Петербурге жестоко убили ЛГБТ-активистку Елену Григорьеву

Мойка78вчера в 10:57

ЛГБТ-активистку в Петербурге могли убивать несколько человек. Она состояла в «июльском списке» гомофобов-карателей

Фонтанка.Рувчера в 14:43

СК возбудил уголовное дело по факту убийства гражданской активистки в Петербурге

ТАССвчера в 15:26

В Петербурге возбуждено уголовное дело после жестокого убийства активистки Елены Григорьевой

КП - Санкт-Петербургвчера в 13:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 01:35, Вашингтон
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в детском лагере возросло

В МЧС России по региону рассказали, что при пожаре в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае также пострадали пять взрослых человек.
Обновлено в 00:06
Игры

NVIDIA не успеет внедрить рейтрейсинг в Wolfenstein: Youngblood к релизу

В интервью порталу VentureBeat исполнительный продюсер Wolfenstein: Youngblood Йерк Густафссон рассказал о том, что рейтрейсинг не появится в шутере на релизе 26 июля.
Обновлено вчера в 08:09
Футбол

«Краснодар» сыграет с «Порту» в Лиге Чемпионов

Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 6−7 и 13-14 августа. «Краснодар» впервые участвует в розыгрыше турнира.
Обновлено вчера в 06:26
Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 12:40
Экономика

Производители товаров в России стали чаще уменьшать размеры упаковок

В России с 2012 по 2018 год производители товаров повседневного спроса уменьшили размеры своих упаковок на 7–20% в зависимости от категорий.
Обновлено вчера в 19:12
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» заподозрили в неверности бывшему королю Малайзии

Юрист бывшего Верховного правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа (Koh Tien Hua) подтвердил, что его клиент развелся с обладательницей титула «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие

Южная Корея обвинила РФ в нарушении воздушного пространства

Ранее сообщалось, что Южная Корея обвинила самолет России в нарушении воздушного пространства.
Обновлено в 00:22
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят»

Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
Политика

Партия Зеленского лидирует по итогам обработки более 90% протоколов

Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,10% голосов.
Обновлено вчера в 20:38
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией

Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Политика

Трамп заявил о возможности за неделю закончить войну в Афганистане

США могли бы за несколько дней завершить войну в Афганистане в свою пользу, но это привело бы к гибели 10 млн человек.
Обновлено вчера в 17:52
Общество

«Музей отвратительной еды» открылся в Швеции

"Музей" открылся в конце 2018 года. Он стал настолько популярен, что после трех месяцев работы отправился в тур.
Обновлено вчера в 22:40
Экономика

В Петербурге началось строительство завода медтехники Sarstedt

Обновлено в 01:12
Политика

Тайные тюрьмы СБУ работали в Харькове, Красноармейске и Краматорске

Секретные тюрьмы СБУ и украинских добровольческих батальонов работали не только в Мариуполе, но и по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в других городах Украины, среди которых - Харьков, Краматорск, Красноармейск, об этом заявили РИА Новости бывшие заключенные и подтвердили экс-сотрудник МВД Украины, Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.
Обновлено в 00:52
Политика

Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России

Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
Обновлено вчера в 22:05
Музыка

Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»

Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено вчера в 03:02
Политика

Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Общество

РСПП нашел в приказе Минкомсвязи требование перевести весь Рунет на VPN

Предлагаемые Минкомсвязью в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» меры защиты от фишинга, или подмены сайтов, потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN, что малореально, указали эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на проект приказа ведомства.
Обновлено вчера в 23:00
Технологии

WhatsApp теперь доступен и для операционной системы KaiOS

KaiOS на сегодняшний день является третьей по популярности операционной системой для телефонов после Android и iOS.
Обновлено вчера в 12:54
Общество

Стало известно отношение россиян к татуировкам

От своих татуировок хотели бы избавиться 27 процентов россиян — так чаще всего отвечали люди старше 60 лет (35 процентов).
Обновлено в 01:30
Политика

Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве

Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Здоровье

Медики дали кузбассовцам рекомендации в связи с густым смогом

Ситуация со смогом в Кузбассе остается напряженной из-за продолжительных пожаров в Красноярском крае, в связи с чем в департаменте охраны здоровья населения жителям дали ряд рекомендаций.
Обновлено вчера в 04:20
Общество

В Роскачестве назвали лучшие фотоаппараты

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний исследовали фотоаппараты 98 моделей, оценив качество снимков, видео, звука, удобство их использования и функциональность.
Обновлено в 01:00
Политика

Четверть питьевой воды в РФ оказалась подделкой

Более 25% продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на годовом отчете президенту Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 11:33
Футбол

«Ювентус» готовит предложение по Неймару

Руководство туринского "Ювентуса" намерено приобрести нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Неймара, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Самолет, летевший в Анталью, возвращается во Внуково

Было принято решение вернуть лайнер в аэропорт вылета – Внуково.
Обновлено вчера в 11:39
Футбол

Люк Шоу: «„МЮ“ проведет более успешный сезон, чем прошлый»

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу выразил мнение, что его команда выступит в предстоящем сезоне успешнее, чем в предыдущем.
Обновлено в 01:19
Баскетбол

Тим Данкан вошел в тренерский штаб «Сан-Антонио»

Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие

Самолёт-разведчик США нарушил воздушное пространство Венесуэлы

Самолёт-разведчик США снова нарушил воздушное пространство Венесуэлы.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия

«Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31

Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.
Обновлено вчера в 18:49
ещё по теме
Главное