Происшествия

В Петербурге убили гражданскую активистку Елену ГригорьевуРИА Новости 12:03

После опознания выяснилось, что убитая — гражданская активистка Елена Григорьева, известная своим участием в оппозиционных митингах, добавил он.
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с чего всё началось

Предполагаемого убийцу во дворах Московского района помог найти Жасмин. Жертвой могла стать ЛГБТ-активистка

По информации «Фонтанки», в полицию житель Московского района Петербурга обратился около пяти часов вечера 21 июля. Он рассказал, что в кустах возле 11 дома по Пулковской улице увидел тело девушки лет 18 на вид с изрезанной спиной, лицом и следами удушения.
Фонтанка.Ру06:59

Подробнее о событии

ЛГБТ-активистку в Петербурге могли убивать несколько человек. Она состояла в «июльском списке» гомофобов-карателей

Фонтанка.Ру14:43

«После ее каминг-аута начались угрозы». В Петербурге убили активистку Елену Григорьеву

Дождь15:11

В Петербурге жестоко убили ЛГБТ-активистку Елену Григорьеву

Мойка7810:57

СК возбудил уголовное дело по факту убийства гражданской активистки в Петербурге

ТАСС15:26

После убийства в Петербурге активистки Елены Григорьевой возбуждено уголовное дело

78.ru13:53

В Петербурге возбуждено уголовное дело после жестокого убийства активистки Елены Григорьевой

КП - Санкт-Петербург13:31

В Петербурге жестоко убили активистку Елену Григорьеву

Piter.tv10:28
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Политика

Турчинов считает, что пятая часть украинцев хочет стать рабами

Около 20% украинцев, которые на внеочередных выбору в Раду проголосовали за оппозиционные силы, в частности, за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь", показали таким образом свое желание стать рабами.
Обновлено в 14:13
Происшествия

Сгоревший палаточный лагерь в Хабаровском крае работал без разрешения

Обновлено в 20:38
Политика

Спецслужбы Ирана арестовали 17 шпионов ЦРУ

Иранская сторона вычислила и задержала 17 человек, которые работали на американское ЦРУ и занимались шпионажем.
Обновлено в 04:57
Политика

Партия Зеленского лидирует по итогам обработки более 90% протоколов

Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,10% голосов.
Обновлено в 20:38
Общество

Россияне поддержали идею запрета продажи алкоголя в жилых домах

Руководитель общественного движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал, что большинство россиян поддерживает идею запрета продажи алкоголя в жилых домах.
Обновлено в 21:17
Политика

Кравчук призвал не назначать иностранцев в руководство Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал новые украинские власти не назначать на руководящие должности иностранцев.
Обновлено в 19:07
Политика

Власти США надеются возобновить консультации с КНДР через две недели

Вашингтон рассчитывает, что консультации на рабочем уровне между США и КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова буду возобновлены примерно через две недели.
Обновлено в 21:30
Политика

США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива

Соединенные Штаты создают коалицию по патрулированию Ормузского пролива, в которой будут участвовать страны со всего мира, сообщил в интервью телекомпании WFTV 9 госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 20:34
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил принять закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 18:05
Здоровье

В Орегоне приняли закон, по которому школьники смогут брать выходные для поправки психического здоровья

В американском штате Орегон приняли закон, который позволяет студентам брать «дни психического здоровья» так же, как и больничные дни.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие

Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку

Северокорейский лидер Ким Чен Ын осмотрел недавно построенную подводную лодку, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено в 21:54
Экономика

В США с Facebook взыщут $5 млрд

Напомним, в Штатах в отношении Facebook идёт уголовное расследование из-за ряда сделок, заключённых с Apple, Amazon и другими крупными компаниями.
Обновлено в 18:00
Общество

В США придумали самый короткий IQ-тест

Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено в 20:19
Здоровье

В Забайкалье начали проверку в больнице, где пациенты стирали бинты

Обновлено в 04:39
Авто

JAC выпустит новый лифтбек с дизайном под Maserati

Компания JAC анонсировала выход нового лифтбека. Накануне пресс-служба китайского автогиганта распространила эскизы модели.
Обновлено в 07:22
Космос

Стыковку «Союза МС-13» с МКС сняли на видео с Земли

Наблюдатель из Великобритании Мартин Льюис заснял на видео момент стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-13» с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено вчера в 04:46
Происшествия

Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов

Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов.
Обновлено в 15:28
Общество

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла в 1,5 раза

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла в 1,5 раза, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Лесопожарного центра.
Обновлено в 04:21
Политика

Более четверти продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой

В отдельных регионах России до 80% рынка бутилированной питьевой воды занимает поддельная продукция, а в среднем по стране этот показатель достигает 25—30%.
Обновлено в 13:19
Общество

В Краснодаре ликвидировали основные подтопления после ливня

Городские службы ликвидировали основные подтопления после одного из самых сильных дождей 2019 года в Краснодаре, сообщает администрация краевой столицы.
Обновлено в 12:10
Политика

Лидер партии Зеленского не допускает объявления амнистии в Донбассе

Глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил категорически против амнистии для жителей Донбасса.
Обновлено в 19:38
Политика

Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России

Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
Обновлено в 22:05
Происшествия

Найдено тело таксиста, пропавшего в Корсакове

Как стало известно ИА Sakh.com, в районе села Чапаево в Корсаковском районе нашли машину, а позже тело пропавшего в ночь на воскресенье таксиста Азатбека Алимбека уулу.
Обновлено в 16:37
Политика

Опровергнуты планы продажи Карелии Финляндии

Бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис заявил, что российская сторона не собиралась продавать Финляндии граничащую с ней Карелию.
Обновлено в 22:02
Кино

Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»

Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено в 07:51
Происшествия

СМИ узнали подробности трагедии на глубоководной станции в Баренцевом море

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля, могли успеть эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочли действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии.
Обновлено в 21:09
Политика

Команда Зеленского решила провести досрочные местные выборы

Обновлено в 15:35
Политика

Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев

Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 14:33
Происшествия

Таджикистан назвал инцидент на границе с Киргизией провокацией

Управление погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана назвало провокацией произошедший в понедельник инцидент на границе с Киргизией в преддверии встречи президентов двух стран в городе Исфара на севере республики.
Обновлено в 20:19
Спорт

Рапиристки России завоевали золото чемпионата мира по фехтованию

Инна Дериглазова Будапешт / AbsolutTV.ru / Новости / Рапиристки России выиграли у команды Италии со счетом 43:42 в финальных командных соревнованиях чемпионата мира по фехтованию.
Обновлено в 15:04
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