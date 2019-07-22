Происшествия
В Петербурге убили гражданскую активистку Елену ГригорьевуРИА Новости 12:03
После опознания выяснилось, что убитая — гражданская активистка Елена Григорьева, известная своим участием в оппозиционных митингах, добавил он.
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с чего всё началось
Предполагаемого убийцу во дворах Московского района помог найти Жасмин. Жертвой могла стать ЛГБТ-активистка
По информации «Фонтанки», в полицию житель Московского района Петербурга обратился около пяти часов вечера 21 июля. Он рассказал, что в кустах возле 11 дома по Пулковской улице увидел тело девушки лет 18 на вид с изрезанной спиной, лицом и следами удушения.Фонтанка.Ру06:59
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В Петербурге возбуждено уголовное дело после жестокого убийства активистки Елены Григорьевой
КП - Санкт-Петербург13:31
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Политика
Турчинов считает, что пятая часть украинцев хочет стать рабами
Около 20% украинцев, которые на внеочередных выбору в Раду проголосовали за оппозиционные силы, в частности, за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь", показали таким образом свое желание стать рабами.
Обновлено в 14:13
Политика
Спецслужбы Ирана арестовали 17 шпионов ЦРУ
Иранская сторона вычислила и задержала 17 человек, которые работали на американское ЦРУ и занимались шпионажем.
Обновлено в 04:57
Политика
Партия Зеленского лидирует по итогам обработки более 90% протоколов
Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,10% голосов.
Обновлено в 20:38
Общество
Россияне поддержали идею запрета продажи алкоголя в жилых домах
Руководитель общественного движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал, что большинство россиян поддерживает идею запрета продажи алкоголя в жилых домах.
Обновлено в 21:17
Политика
Кравчук призвал не назначать иностранцев в руководство Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал новые украинские власти не назначать на руководящие должности иностранцев.
Обновлено в 19:07
Политика
Власти США надеются возобновить консультации с КНДР через две недели
Вашингтон рассчитывает, что консультации на рабочем уровне между США и КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова буду возобновлены примерно через две недели.
Обновлено в 21:30
Политика
США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива
Соединенные Штаты создают коалицию по патрулированию Ормузского пролива, в которой будут участвовать страны со всего мира, сообщил в интервью телекомпании WFTV 9 госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 20:34
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил принять закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 18:05
Здоровье
В Орегоне приняли закон, по которому школьники смогут брать выходные для поправки психического здоровья
В американском штате Орегон приняли закон, который позволяет студентам брать «дни психического здоровья» так же, как и больничные дни.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку
Северокорейский лидер Ким Чен Ын осмотрел недавно построенную подводную лодку, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено в 21:54
Экономика
В США с Facebook взыщут $5 млрд
Напомним, в Штатах в отношении Facebook идёт уголовное расследование из-за ряда сделок, заключённых с Apple, Amazon и другими крупными компаниями.
Обновлено в 18:00
Общество
В США придумали самый короткий IQ-тест
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено в 20:19
Авто
JAC выпустит новый лифтбек с дизайном под Maserati
Компания JAC анонсировала выход нового лифтбека. Накануне пресс-служба китайского автогиганта распространила эскизы модели.
Обновлено в 07:22
Космос
Стыковку «Союза МС-13» с МКС сняли на видео с Земли
Наблюдатель из Великобритании Мартин Льюис заснял на видео момент стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-13» с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено вчера в 04:46
Происшествия
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов.
Обновлено в 15:28
Общество
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла в 1,5 раза
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла в 1,5 раза, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Лесопожарного центра.
Обновлено в 04:21
Политика
Более четверти продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой
В отдельных регионах России до 80% рынка бутилированной питьевой воды занимает поддельная продукция, а в среднем по стране этот показатель достигает 25—30%.
Обновлено в 13:19
Общество
В Краснодаре ликвидировали основные подтопления после ливня
Городские службы ликвидировали основные подтопления после одного из самых сильных дождей 2019 года в Краснодаре, сообщает администрация краевой столицы.
Обновлено в 12:10
Политика
Лидер партии Зеленского не допускает объявления амнистии в Донбассе
Глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил категорически против амнистии для жителей Донбасса.
Обновлено в 19:38
Политика
Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
Обновлено в 22:05
Происшествия
Найдено тело таксиста, пропавшего в Корсакове
Как стало известно ИА Sakh.com, в районе села Чапаево в Корсаковском районе нашли машину, а позже тело пропавшего в ночь на воскресенье таксиста Азатбека Алимбека уулу.
Обновлено в 16:37
Политика
Опровергнуты планы продажи Карелии Финляндии
Бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис заявил, что российская сторона не собиралась продавать Финляндии граничащую с ней Карелию.
Обновлено в 22:02
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено в 07:51
Происшествия
СМИ узнали подробности трагедии на глубоководной станции в Баренцевом море
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля, могли успеть эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочли действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии.
Обновлено в 21:09
Политика
Команда Зеленского решила провести досрочные местные выборы
Обновлено в 15:35
Политика
Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Таджикистан назвал инцидент на границе с Киргизией провокацией
Управление погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана назвало провокацией произошедший в понедельник инцидент на границе с Киргизией в преддверии встречи президентов двух стран в городе Исфара на севере республики.
Обновлено в 20:19
Спорт
Рапиристки России завоевали золото чемпионата мира по фехтованию
Инна Дериглазова Будапешт / AbsolutTV.ru / Новости / Рапиристки России выиграли у команды Италии со счетом 43:42 в финальных командных соревнованиях чемпионата мира по фехтованию.
Обновлено в 15:04