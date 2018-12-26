Общество
В Петербурге строители метро объявили голодовку на строящейся станции
В Петербурге строители метро объявили голодовку на строящейся станцииРБКвчера в 12:03
На строящейся станции «Театральная» (желтая ветка) Санкт-Петербургского метрополитена собрались около 30 рабочих, которые 26 декабря объявили голодовку. Как сообщает пресс-служба компании «Метрострой», речь идет о сотрудниках подрядной организации ЗАО «СМУ-11 Метрострой».
РБКвчера в 12:03
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