Общество
В Петербурге стартовал праздник «Алые паруса»Российская газета 16:34
На Дворцовой площади Петербурга начался главный праздник всех выпускников "Алые паруса". Юношей и девушек ждет концерт, пиротехническое шоу, а апогеем праздника станет проход по Неве парусника "Россия" под алыми парусами. Собравшихся поприветствовал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Зрители «Алых парусов» заняли набережную Кутузова в ожидании брига «Россия»
Петербургский дневник16:54
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:50, Вашингтон
Игры
Bethesda не мешает создателю игры, основанной на популярном моде для Skyrim
Ник Пирс, создатель The Forgotten City Сейчас Пирс во главе небольшой инди-студии Modern Storyteller воссоздаёт мод с нуля на движке Unreal Engine.
Обновлено в 14:50
Наука
В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара
По словам ученых, длина кальмара составляет примерно 3,7 метра Исследователи Национального управления океанических и атмосферных исследований США запечатлели на видео гигантского кальмара длиной 3,7 метра, ролик, опубликованный на YouTube, был снят в Мексиканском заливе.
Обновлено в 16:30
Экономика
Поддуть пузырь: «Яндекс» и Сбербанк начнут продавать товары в долг
Игра в догоняющего В интернет-магазине "Беру !" появится возможность покупать товары в кредит, рассказал "Известиям" первый зампред Сбербанка Лев Хасис.
Обновлено 21 июня в 17:02
Происшествия
Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины
Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.
Обновлено в 14:08
Футбол
Сборная Аргентины обыграла Катар и спаслась от вылета с Кубка Америки
В бразильском Порту-Алегри завершился матч группового этапа Кубка Америки 2019 года между Аргентиной и Катаром, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:52
Авто
УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети
Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
Обновлено в 01:51
Автоспорт
Риккьярдо из-за штрафов опустился на 11-е место на Гран-при Франции
Пилот команды "Формулы-1" "Рено" Дэниел Риккьярдо получил два пятисекундных штрафа и опустился с 7-го на 11-е место по итогам Гран-при Франции, сообщается на странице Международной автомобильной федерации (FIA) в Twitter.
Обновлено в 14:13
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Обновлено в 11:45
Происшествия
У резиденции Кадырова в Грозном ранили полицейских
Обновлено в 15:11
Интернет
Telegram позволит пользователям передавать права на каналы
Пользователи мессенджера Telegram заметили, что в тестовой версии 5.8 приложения для Android появились новые функции.
Обновлено в 14:46
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Космос
Запуск «Протона» с обсерваторией «Спектр-РГ» отложен
Госкомиссия перенесла запуск с Байконура ракеты-носителя «Протон-М» с российской космической обсерватории «Спектр-РГ» из-за выявленных замечаний, говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».
Обновлено 21 июня в 02:15
Культура
«Битва экстрасенсов» вышла из-под контроля. Теперь в шоу колдуют сами зрители
Меньше месяца оставалось до конца 19-го сезона «Битвы экстрасенсов», а любители эзотерики уже могли радоваться, что им не придется долго томиться в ожидании нового мистического шоу.
Обновлено в 17:02
Политика
Кудрин отреагировал на слова Путина фотографией с Глазьевым
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником президента России Сергеем Глазьевым, которую он коротко подписал: «Придрейфовал».
Обновлено в 10:41
Энергетика
На Украине есть угроза ЧС из-за дефицита газа
Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявляет об угрозе чрезвычайной ситуации из-за дефицита топливного газа.
Обновлено в 03:51
Авто
Тюнеры из России построили уникальную Toyota Tundra за 23 млн рублей
Специалисты из техцентра «4х4 Tundra» построили уникальную Toyota Tundra.
Обновлено в 02:09
Политика
Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Политика
В украинской столице сегодня состоялся Марш равенства
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
У берегов Крыма заметили два военных самолета США
Обновлено в 14:06
Кино
Не стало актера Андрея Харитонова
Обновлено в 17:09
Происшествия
Мужчина с ножом напал на людей в Башкирии
Мужчина с ножом напал на людей в одной из деревень Кармаскалинского района Башкирии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МВД по региону.
Обновлено в 17:22
Шоу-бизнес
Игорь Николаев назвал детей Пугачевой и Галкина «золотыми»
Дети певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина растут под стать своим родителям, - к таким выводам пришел композитор и музыкант Игорь Николаев, посмотрев новый видеоролик.
Обновлено в 07:23
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Политика
Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов на русском языке
Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов, озвученных на русском языке. Об этом сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 12:51
Игры
Коллекционное издание Cyberpunk 2077 раскупили за минуту
Коллекционные издания Cyberpunk 2077 на Amazon и Best Buy раскупили за минуту.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Валуев опроверг информацию о диагностированном у него раке мозга
22 июня российские СМИ сообщили, что у прославленного спортсмена, а ныне политика Николая Валуева рак мозга.
Обновлено вчера в 21:05
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Зависимые территории: составлен антинаркотический рейтинг регионов
Опасные места Специалисты "Трезвой России" подготовили новый антинаркотический рейтинг регионов на основе данных за 2018 год.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева хочет родить второго ребенка
Сама девушка еще не приняла решение и просит фанатов подсказать: рожать или не рожать второго ребенка.
Обновлено в 06:28