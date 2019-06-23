В Петербурге стартовал праздник «Алые паруса»Российская газета 16:34

На Дворцовой площади Петербурга начался главный праздник всех выпускников "Алые паруса". Юношей и девушек ждет концерт, пиротехническое шоу, а апогеем праздника станет проход по Неве парусника "Россия" под алыми парусами. Собравшихся поприветствовал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Игры Bethesda не мешает создателю игры, основанной на популярном моде для Skyrim Ник Пирс, создатель The Forgotten City Сейчас Пирс во главе небольшой инди-студии Modern Storyteller воссоздаёт мод с нуля на движке Unreal Engine.

Наука В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара По словам ученых, длина кальмара составляет примерно 3,7 метра Исследователи Национального управления океанических и атмосферных исследований США запечатлели на видео гигантского кальмара длиной 3,7 метра, ролик, опубликованный на YouTube, был снят в Мексиканском заливе.

Экономика Поддуть пузырь: «Яндекс» и Сбербанк начнут продавать товары в долг Игра в догоняющего В интернет-магазине "Беру !" появится возможность покупать товары в кредит, рассказал "Известиям" первый зампред Сбербанка Лев Хасис.

Происшествия Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.

Футбол Сборная Аргентины обыграла Катар и спаслась от вылета с Кубка Америки В бразильском Порту-Алегри завершился матч группового этапа Кубка Америки 2019 года между Аргентиной и Катаром, сообщает "Советский спорт".

Авто УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.

Автоспорт Риккьярдо из-за штрафов опустился на 11-е место на Гран-при Франции Пилот команды "Формулы-1" "Рено" Дэниел Риккьярдо получил два пятисекундных штрафа и опустился с 7-го на 11-е место по итогам Гран-при Франции, сообщается на странице Международной автомобильной федерации (FIA) в Twitter.

Интернет Telegram позволит пользователям передавать права на каналы Пользователи мессенджера Telegram заметили, что в тестовой версии 5.8 приложения для Android появились новые функции.

Политика Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.

Космос Запуск «Протона» с обсерваторией «Спектр-РГ» отложен Госкомиссия перенесла запуск с Байконура ракеты-носителя «Протон-М» с российской космической обсерватории «Спектр-РГ» из-за выявленных замечаний, говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».

Культура «Битва экстрасенсов» вышла из-под контроля. Теперь в шоу колдуют сами зрители Меньше месяца оставалось до конца 19-го сезона «Битвы экстрасенсов», а любители эзотерики уже могли радоваться, что им не придется долго томиться в ожидании нового мистического шоу.

Политика Кудрин отреагировал на слова Путина фотографией с Глазьевым Глава Счетной палаты Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником президента России Сергеем Глазьевым, которую он коротко подписал: «Придрейфовал».

Энергетика На Украине есть угроза ЧС из-за дефицита газа Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявляет об угрозе чрезвычайной ситуации из-за дефицита топливного газа.

Политика Жителям России запретили летать в Грузию Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.

Происшествия Мужчина с ножом напал на людей в Башкирии Мужчина с ножом напал на людей в одной из деревень Кармаскалинского района Башкирии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МВД по региону.

Шоу-бизнес Игорь Николаев назвал детей Пугачевой и Галкина «золотыми» Дети певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина растут под стать своим родителям, - к таким выводам пришел композитор и музыкант Игорь Николаев, посмотрев новый видеоролик.

Общество Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.

Политика Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов на русском языке Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов, озвученных на русском языке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Игры Коллекционное издание Cyberpunk 2077 раскупили за минуту Коллекционные издания Cyberpunk 2077 на Amazon и Best Buy раскупили за минуту.

Шоу-бизнес Валуев опроверг информацию о диагностированном у него раке мозга 22 июня российские СМИ сообщили, что у прославленного спортсмена, а ныне политика Николая Валуева рак мозга.

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.

Общество Зависимые территории: составлен антинаркотический рейтинг регионов Опасные места Специалисты "Трезвой России" подготовили новый антинаркотический рейтинг регионов на основе данных за 2018 год.