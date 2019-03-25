Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»РБК 06:18

В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» на воду спустили субмарину «Петропавловск-Камчатский». Отмечается, что это первая лодка проекта 636.3 «Варшавянка» для Тихоокеанского флота.
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В Петербурге спущена на воду подлодка «Петропавловск-Камчатский»

Российская газета04:01

В Петербурге спустили на воду новейшую подлодку «Петропавловск-Камчатский»

78.ru04:10

Дизель-электрическую подлодку «Петропавловск-Камчатский» спустили на воду в Петербурге

Невские Новости04:03

В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

АБН04:44

Первую «Варшавянку» для ТОФ спустили на воду в Петербурге

ТК Звезда03:58

Подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» спущена на воду в Петербурге

ТАСС03:42

На Адмиралтейских верфях спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

Петербургский дневник04:01
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:36, Ашберн
Экономика

Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa

Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.
Обновлено вчера в 16:36
Общество

Мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Обновлено в 05:41
Экономика

ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросу

В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.
Обновлено в 08:55
Здоровье

Пензенские фтизиатры внедрят новый метод лечения туберкулеза

В Пензе внедрят новый метод лечения туберкулеза. Его будут применять специалисты областной туберкулезной больницы уже в 2020 году.
Обновлено в 08:04
Хоккей

«Даллас» обыграл «Калгари», Радулов забросил шайбу

«Калгари» на своем льду провел матч с «Далласом» в регулярном чемпионате НХЛ.
Обновлено в 00:21
Происшествия

ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

Обновлено в 06:28
Происшествия

ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу футболиста Кокорина

Обновлено в 07:56
Культура

Волковский театр в Ярославле будет объединён с Александринским

Министр культуры России Владимир Мединский заявил о том, что Волковский театр в Ярославле и Александринским театр будут объединены в первый национальный русский театр.
Обновлено вчера в 05:46
Политика

«Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом

В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.
Обновлено в 08:28
Происшествия

В Балахне четверо рыбаков провалились под лед на Волге

Обновлено в 03:31
Здоровье

Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц

Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.
Обновлено в 08:48
Происшествия

В Москве задержали бывшего полпреда в ДФО Ишаева

В Москве задержан бывший полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев.
Обновлено в 02:16
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $4,6 млрд

На 15 марта международные резервы страны составляли $482,5 млрд. Таким образом, за неделю их объём вырос на $4,6 млрд, или на 1%.
Обновлено в 09:20
Политика

Зеленский опередил Тимошенко и Порошенко на 10% в рейтинге кандидатов

Второе место делят действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которых готовы поддержать почти на 10% меньше граждан — по 17% избирателей.
Обновлено в 09:09
Политика

Трамп сделал заявление по России и Венесуэле

Президент США Дональд Трамп сделал заявление, из которого следует, что "Россия должна уйти из Венесуэлы".
Обновлено вчера в 13:22
Футбол

«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером

Обновлено в 05:12
Происшествия

Военные Мальты взяли захваченное мигрантами судно под контроль

Турецкий танкер El Hiblu-1 спас 108 мигрантов из Ливии и хотел вернуть их на родину, но беженцы захватили судно и направили его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза.
Обновлено в 07:09
Энергетика

Запасы нефти в США неожиданно выросли за неделю

В США за неделю, завершившуюся 22 марта, неожиданно увеличились коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв).
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия

В екатеринбургском техникуме преподаватели подрались с кадетами

В техникуме "Рифей" в Екатеринбурге преподаватели подрались с кадетами. Информация о драке поступила около трех часов ночи.
Обновлено в 07:10
Политика

В России оценили идею поездок в Турцию без загранпаспортов

25 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в стране готовы рассмотреть возможность въезда российских туристов без загранпаспортов.
Обновлено в 08:21
Энергетика

«Газпром нефть» не одобряет введение лицензирования экспорта

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заметил, что не видит смысла во введении лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, поскольку отрасль уже слишком зарегулирована, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:33
Космос

Япония испытала технику для строительства лунной базы

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) провело испытания строительной техники, которая может быть использована для возведения исследовательской базы на поверхности Луны.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Экс-полицейский подал иск к ТНТ за сцену секса с применением пистолета

Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес

Меган Маркл спустила полмиллиона долларов на «беременный» гардероб

По самым скромным подсчетам на свой "беременный" гардероб супруга принца Гарри "спустила" более 500 тысяч долларов, что в семь раз больше, чем потратила Кейт Миддлтон во время своей третьей беременности.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

На Украине заявили о создании электромагнитного оружия

Обновлено в 06:46
Общество

Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды

Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено вчера в 13:35
Футбол

Луиш Фигу: «Рамос заслуживает „Золотой мяч“»

Бывший полузащитник "Реала" Луиш Фигу считает, что защитник мадридцев Серхио Рамос заслуживает "Золотого мяча".
Обновлено вчера в 23:53
Спорт

МОК выберет нового президента в 2021 году

Международный олимпийский комитет (МОК) проведет выборы следующего президента на сессии в Афинах в 2021 году.
Обновлено в 08:53
Политика

Путин позвал президента Киргизии в Россию

Президент России Владимир Путин пригласил киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова посетить Россию, сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:57
Политика

Лукашенко объяснил свою резкость во время посещения коровника

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко решил объяснить, почему он был столь резок во время своей рабочей поездки в коровник агрохолдинга «Купаловское» в Могилёвской области.
Обновлено в 09:03
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