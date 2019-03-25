Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»РБК 06:18
В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» на воду спустили субмарину «Петропавловск-Камчатский». Отмечается, что это первая лодка проекта 636.3 «Варшавянка» для Тихоокеанского флота.
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На Адмиралтейских верфях спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
Петербургский дневник04:01
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