В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»REGNUM 03:45

В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM. Субмарину проекта 636.3 строят на заводе «Адмиралтейские верфи».

В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

Происшествия Экс-губернатору Хабаровского края предъявлены обвинения Экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Происшествия Житель Приморья получил два года условно за репост в Telegram Спасский районный суд Приморья признал виновным в экстремизме за репост сообщения в Telegram юриста Дмитрия Третьякова и приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

Армия и оружие Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2» Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».

Транспорт Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.

Общество «Конкорд» предложил родителям отравившихся детей деньги за отказ от иска Представитель комбината питания «Конкорд», который обвиняют в массовом заражении дизентерией в московских детских садах, стал предлагать родителям заболевших детей материальную помощь в обмен на отзыв судебного иска.

Общество В Брунее введут смертную казнь за однополый секс и супружескую измену В Брунее введут смертную казнь через забивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование, сообщает правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора Брунея.

Происшествия Россиян предупредили о последствиях нападения на полицейских Участников публичных мероприятий предостерегли от нападения на полицейских, за что во всех странах предусмотрена уголовная ответственность.

Армия и оружие В ДНР прокомментировали информацию о подразделениях ВСУ в Горловке В ДНР прокомментировали информацию ряда украинских СМИ о нахождении подразделений ВСУ в Горловке.

Происшествия Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир» Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

Политика Захарова заявила, что США провоцируют хаос в Венесуэле Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в провоцировании хаоса в Венесуэле.

Авто В России начались продажи обновленного Honda Pilot Компания Honda начала продажи обновленного кроссовера Pilot в России.

Энергетика Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти Президент США Дональд Трамп вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти.

Экономика В России резко подорожали авиабилеты В первом квартале 2019 года авиабилеты эконом-класса в России подорожали в среднем на 7,5%, тогда как за весь 2018 год цены выросли всего на 2,3%. Главная причина — рост цен на горюче-смазочные материалы на 30%, говорится в письме Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта вице-премьеру Максиму Акимову.

Общество Силовики взялись за VPN-сервисы в России Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.

Шоу-бизнес Бывший муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах Бывший гражданский муж скончавшейся певицы Юлии Началовой Александр Фролов объяснил, почему не приехал на её похороны.

Экономика В России наладят производство газовых турбин большой мощности Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.

Политика Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2» Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.