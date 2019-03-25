Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»REGNUM 03:45

В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM. Субмарину проекта 636.3 строят на заводе «Адмиралтейские верфи».
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В Петербурге спущена на воду первая «Варшавянка» для Тихоокеанского флота

Красная весна09:36

Подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» спущена на воду в Петербурге

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В Петербурге спустили на воду новейшую подлодку «Петропавловск-Камчатский»

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Дизель-электрическую подлодку «Петропавловск-Камчатский» спустили на воду в Петербурге

Невские Новости04:03

В Петербурге спущена на воду подлодка «Петропавловск-Камчатский»

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В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

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На Адмиралтейских верфях спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

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Новая российская субмарина подкрадется незаметно

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Представитель комбината питания «Конкорд», который обвиняют в массовом заражении дизентерией в московских детских садах, стал предлагать родителям заболевших детей материальную помощь в обмен на отзыв судебного иска.
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Общество

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В Брунее введут смертную казнь через забивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование, сообщает правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора Брунея.
Обновлено в 03:26
Происшествия

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Участников публичных мероприятий предостерегли от нападения на полицейских, за что во всех странах предусмотрена уголовная ответственность.
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Армия и оружие

В ДНР прокомментировали информацию о подразделениях ВСУ в Горловке

В ДНР прокомментировали информацию ряда украинских СМИ о нахождении подразделений ВСУ в Горловке.
Обновлено в 09:12
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Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
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Захарова заявила, что США провоцируют хаос в Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в провоцировании хаоса в Венесуэле.
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Компания Honda начала продажи обновленного кроссовера Pilot в России.
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Президент США Дональд Трамп вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти.
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Приговор россиянке Марии Бутиной в США вынесут 26 апреля

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Силовики взялись за VPN-сервисы в России

Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
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Бывший гражданский муж скончавшейся певицы Юлии Началовой Александр Фролов объяснил, почему не приехал на её похороны.
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Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик заявил, что не выйдет на ринг против россиянина Дениса Лебедева, передает "Советский спорт".
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