Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»REGNUM 03:45
В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM. Субмарину проекта 636.3 строят на заводе «Адмиралтейские верфи».
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На Адмиралтейских верфях спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
Петербургский дневник04:01
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