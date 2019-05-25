В Петербурге спустили на воду новый атомный ледокол «Урал»РИА Новости 08:16

В Санкт-Петербурге состоялось одно из самых значимых для освоения российской Арктики событий — на Балтийском заводе спустили на воду новый серийный универсальный атомный ледокол "Урал" проекта 22220, передает корреспондент РИА Новости.

В Петербурге спустили на воду новый атомный ледокол «Урал»

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