Политика

В Петербурге спустили на воду новый атомный ледокол «Урал»РИА Новости 08:16

В Санкт-Петербурге состоялось одно из самых значимых для освоения российской Арктики событий — на Балтийском заводе спустили на воду новый серийный универсальный атомный ледокол "Урал" проекта 22220, передает корреспондент РИА Новости.
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На Балтийском заводе спустили на воду атомный ледокол «Урал»

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В Петербурге спустили на воду атомный ледокол «Урал»

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В Петербурге спустили на воду новый атомный ледокол «Урал»

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На «Балтийском заводе» сегодня спустят на воду атомный ледокол «Урал»

Gazeta.SPb00:27
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Политика

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Двукратная чемпионка мира, серебряная призерка Олимпиады-2018, россиянка Евгения Медведева закрыла тему своего бывшего тренера Этери Тутберидзе в ответ на сообщение одного из поклонников.
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В Москве задержали фотографа "Новой газеты" Викторию Ивлеву.
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Соловьев согласился встретиться с пообещавшим дать ему «леща» уральцем

Телеведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с екатеринбургским активистом Антоном Дербеневым.
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В Сети появилось видео, на котором американские кадеты катаются на советском танке Т-64, передает РИА "Новости".
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