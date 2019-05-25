Политика
В Петербурге спустили на воду новый атомный ледокол «Урал»РИА Новости 08:16
В Санкт-Петербурге состоялось одно из самых значимых для освоения российской Арктики событий — на Балтийском заводе спустили на воду новый серийный универсальный атомный ледокол "Урал" проекта 22220, передает корреспондент РИА Новости.
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Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Политика
Киев выразил протест в связи с визитом Володина в Крым
В сообщении говорится, что Киев выражает «решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом» спикера нижней палаты российского парламента на полуостров.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов купил машину в кредит
Тарасов вчера оформил новый "гелик" в кредит.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Объявившая о пополнении Дубцова выбирает имя малышу
Ирина Дубцова призналась, что у девочки пока нет имени. Звезда попросила поклонников помочь с выбором клички.
Обновлено в 05:57
Политика
Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову»
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту Владимиру Зеленскому на упреки по поводу оторванности чиновников от современных технологий, а заодно раскритиковал его за использование русского языка.
Обновлено в 08:01
Музыка
Сергей Лазарев расскажет о трагедиях на сцене и в личной жизни
Обновлено в 02:03
Происшествия
Под Саратовом микроавтобус столкнулся с фурой
По данным ГИБДД, микроавтобус Peugeot Boxer, ехавший из Оренбурга в Махачкалу, пытался совершить маневр обгона, столкнулся с фурой Volvo и съехал в кювет.
Обновлено в 10:35
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали новую военную стратегию НАТО
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, что альянс планирует представить новую военную стратегию в связи с "угрозой" России.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО
В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.
Обновлено в 04:29
Общество
Не только по праздникам: россияне стали чаще употреблять алкоголь
Россияне стали чаще выпивать: число тех, кто употребляет алкоголь один-два раза в месяц, выросло за последние пять лет с 24,9% до 32%.
Обновлено вчера в 17:01
Хоккей
Россия — Финляндия 0:0 (2-й перерыв)
Сборная России сыграет с Финляндией в матче за выход в финал чемпионата мира по хоккею - 2019.
Обновлено в 03:40
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 17:38
Политика
Дональд Трамп сегодня прибыл в Японию со вторым визитом в страну
Визит Дональда Трампа в Японию приходится на один из главных государственных праздников США - Мемориальный День, когда президент страны посещает официальную церемонию на главном военном кладбище - Арлингтонском.
Обновлено в 05:00
Спорт
Медведева попросила закрыть тему Тутберидзе
Двукратная чемпионка мира, серебряная призерка Олимпиады-2018, россиянка Евгения Медведева закрыла тему своего бывшего тренера Этери Тутберидзе в ответ на сообщение одного из поклонников.
Обновлено в 09:16
Политика
Коста-Рика отменила визы для туристов из России
Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая.
Обновлено вчера в 22:12
Наука
Потеря члена семьи снизила выживаемость косаток
Как и многие социальные животные, косатки (Ornicus orca) живут в устоявшихся и достаточно тесных группах, чаще всего — в семьях с большим количеством самок и их детенышей.
Обновлено в 09:03
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено 23 мая в 10:12
Игры
Летом Google пообещал объявить стоимость, игры и детали запуска Stadia
Google только что сделал «анонс анонса» — корпорация пообещала летом поговорить в деталях о трёх самых важных пунктах касательно своей игровой стриминговой платформы Stadia, а именно: стоимость сервиса анонсы игр информация о начале работы сервиса Корпорация всё ещё не готова сказать наверняка, приедет ли она на Е3 2019, а учитывая, как скоро начнётся выставка, её появление там маловероятно.
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия
В Москве задержали фотографа «Новой газеты» Викторию Ивлеву
В Москве задержали фотографа "Новой газеты" Викторию Ивлеву.
Обновлено в 08:30
Общество
Соловьев согласился встретиться с пообещавшим дать ему «леща» уральцем
Телеведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с екатеринбургским активистом Антоном Дербеневым.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Американские кадеты покатались на советском танке Т-64
В Сети появилось видео, на котором американские кадеты катаются на советском танке Т-64, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:29
Происшествия
Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу
Обновлено в 09:37
Космос
SpaceX запустила первые 60 спутников для системы глобального интернета
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с первыми 60 спутниками для системы глобального интернета Starlink.
Обновлено вчера в 01:35
Происшествия
Первого замглавы администрации Балашихи арестовали за взятку
Чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК России), суд арестовал его по ходатайству следствия.
Обновлено в 10:08
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено 23 мая в 13:52
Транспорт
Парад ретро-транспорта прошёл на улицах Санкт-Петербурга
Более 250 автомобилей, грузовиков, автобусов, троллейбусов и трамваев приняли участие в V международном параде ретро-транспорта, который прошёл по улицам Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие
После шумного двухдневного празднования в Киеве молодожены отправились в свадебное путешествие, место которого пока скрывают.
Обновлено в 08:49
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich Zeitung
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 09:57
Здоровье
Николай Любимов осмотрел «Сосновый бор»
Обновлено в 07:21