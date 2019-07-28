Армия и оружие
В Петербурге прошел главный военно-морской парадРИА Новости 05:14
В Санкт-Петербурге состоялся парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России. Принимал главный военно-морской парад президент Владимир Путин.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:14, Вашингтон
Политика
Глава СПЧ призвал Норвегию разрешить поиски на месте гибели Героя СССР
Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов призвал посла Норвегии Руне Ресанада оказать содействие в получении разрешения на поисковые работы на месте гибели Героя Советского Союза лётчика Евгения Францева.
Обновлено в 12:52
Культура
Балет Большого театра уехал на гастроли в Лондон
Балет Большого театра отправился в Лондон на гастроли, которые продлятся три недели с 29 июля по 17 августа.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Британский эсминец Duncan вошел в воды Персидского залива
Британский эскадренный миноносец типа 45 Duncan прибыл для защиты морских торговых перевозок в воды Ормузского пролива, где ранее Иран задержал шедший под британским флагом танкер Stena Impero.
Обновлено в 12:35
Происшествия
На Аляске проводят расследование в связи с гибелью режиссера Никоновой
Правоохранительные органы штата Аляска проводят расследование в связи с гибелью гражданки Белоруссии, режиссера Вероники Никоновой.
Обновлено вчера в 15:27
Футбол
ЦСКА победил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу
ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:04
Футбол
«Ростов» на выезде победил «Арсенал»
Обновлено в 11:45
Кино
Режиссер «Короля льва» спрятал в фильме одну «настоящую» сцену
Американский режиссер Джон Фавро спрятал в своем анимационном фильме "Король лев" одну "настоящую" сцену, которая была снята на камеру и не имеет никакого отношения к компьютерной графике.
Обновлено в 13:29
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Обновлено в 10:07
Кино
Режиссер Майкл Бэй встретился в Киеве с Кличко
Обновлено в 11:51
Происшествия
Туристы из Петербурга рассказали о трудном полете в Анталью
Россияне, которые должны были вылететь из Санкт-Петербурга в Анталью, рассказали о череде невезений, которая преследовала их до конца маршрута.
Обновлено в 12:20
Политика
В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым
В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».
Обновлено в 11:56
Происшествия
В Санкт-Петербурге погиб известный видеоблогер из Белоруссии
Популярный белорусский видеоблогер погиб в Санкт-Петербурге во время съемок очередного ролика.
Обновлено вчера в 10:55
Политика
В Грузии прошел митинг за восстановление отношений с Россией
Обновлено в 12:55
Происшествия
В Кузбассе нашли пропавшего в лесу трехлетнего ребенка
Трехлетний ребенок, пропавший в кузбасском лесу при сборе грибов, найден живым, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Обновлено в 11:30
Автоспорт
Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".
Обновлено в 11:08
Политика
В Киеве начался крестный ход «новой церкви»
Обновлено в 06:17
Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Иран счел захват своего танкера в Гибралтаре нарушением ядерной сделки
Власти Ирана расценивают захват Великобританией иранского нефтяного танкера в Гибралтаре как нарушение ядерной сделки от 2015 года.
Обновлено в 08:48
Энергетика
«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока
Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено в 08:11
Здоровье
В Индии родился ребенок-русалка
По словам врачей, роды проходили нормально, однако, когда ребенок появился на свет, медики были шокированы: малыш родился со сросшимися ногами и был очень слаб.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
Шварценеггер, Сталлоне и Лундгрен отказались взрослеть
Звезды боевиков 80-х и 90-х годов прошлого века Арнольд Шварценеггер, Дольф Лундгрен и Сильвестр Сталлоне записали совместное видео, в котором продемонстрировали свое стремление не взрослеть.
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Партия Зеленского планирует разделить Украину на префектуры
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», получившая большинство мест в Верховной раде, собирается изменить административное устройство страны и ввести институт префектов.
Обновлено в 08:18
Происшествия
СК начал проверку после гибели гонщика на соревновании в Подмосковье
Следственный комитет РФ начал проверку из-за гибели гонщика, который не справился с управлением на соревновании "Московская миля" в Подмосковье, сообщает ГСУ СК по Московской области.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в Петербурге
Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:22
Политика
Китайский журналист назвал Сахалин большой потерей для Пекина
Китайский журналист портала Sohu объяснил, почему Пекин сожалеет об утрате Сахалина.
Обновлено в 13:38
Авто
Официально подтверждена цена «Русского Гелика» на базе Lada 4x4
Корреспонденты федерального издания отправились для этого на предприятие "Апал", где им подтвердили факт стоимости внедорожника "Сталкер" 1,2 миллиона.
Обновлено в 07:52
Наука
Работа человека деформирует или восполняет мозг
Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.
Обновлено вчера в 23:00