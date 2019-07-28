Армия и оружие
В Петербурге прошел главный военно-морской парадРИА Новости 05:14
В Санкт-Петербурге состоялся парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России. Принимал главный военно-морской парад президент Владимир Путин.
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Происшествия
Навального доставили в больницу из спецприемника
Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
Министерство обороны России ко дню Военно-морского флота открывает на своем сайте новый раздел с уникальными фотографиями известных флотоводцев, сообщает департамент информации и массовых коммуникация военного ведомства.
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие
Путин заявил о способности ВМФ России дать отпор любому агрессору
Президент России Владимир Путин заявил о способности дать отпор любому агрессору во время своего выступления на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:57
Единоборства
Холлоуэй победил Эдгара и сохранил чемпионский пояс UFC
Чемпион полулегкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Макс Холлоуэй в четвертый раз защитил пояс, победив легенду смешанных единоборств Фрэнки Эдгара на турнире в канадском Эдмонтоне, который состоялся в ночь с 27 на 28 июля.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Общество
Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка
Эвакуация жителей проходит в городе Тулун Иркутской области из-за угрозы нового дождевого паводка, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:40
Религия
На Крестный ход «новой церкви» Украины пришли не более 2 тыс. человек
Новосозданная Православная церковь Украины (ПЦУ) в воскресенье провела свой первый Крестный ход по случаю Дня Крещения Руси.
Обновлено в 05:34
Общество
Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза
Известный историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил его сын на своей странице в Facebook.
Обновлено в 05:08
Футбол
Кононов не будет уволен после «Тамбова». Преемника ищут на лето-2020
Вопрос об отставке не поднимается, сиюминутного преемника пока не ищут.
Обновлено в 06:15
Интернет
Приложение WhatsApp появится для iPad
Официальное приложение WhatsApp появится для iPad. Об этом сообщает портал Phone Arena со ссылкой на собственные источники.
Обновлено вчера в 20:39
Единоборства
Макгрегор рассказал о запрещенном приеме в бою с Нурмагомедовым
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter-аккаунте вспомнил о поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 05:45
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Правозащитники подсчитали отпущенных из полиции после акции в Москве
В Москве из отделений полиции отпустили не менее 700 человек, задержанных во время несогласованной протестной акции «За честные выборы», следует из данных правозащитного ресурса «ОВД-Инфо» по состоянию на 10:30 воскресенья.
Обновлено в 04:33
Политика
В Грузии по делу о беспорядках арестовали экс-министра обороны
Суд в Тбилиси арестовал бывшего министра обороны страны Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в столице.
Обновлено вчера в 21:40
Общество
Путин поздравил актрису Макарову с днём рождения
Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народной артистке СССР Инне Макаровой по случаю её 93-летия.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
Татьяна Навка рассказала о жизни в браке с Дмитрием Песковым
Внимание к Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Навке стало особенно повышенным после ее брака с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.
Обновлено вчера в 21:40
Политика
Украинский журналист призвал ввести войска в Россию «для поддержки демократии»
Журналист, экс-шеф-редактор украинской редакции журнала Forbes и бывший военнослужащий 95-й бригады ВСУ Максим Кухар призвал «срочно готовить войска для поддержки демократии в России».
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
Брест празднует 75-летие освобождения от фашистов
В Белоруссии 28 июля отмечают памятную дату. 75 лет назад произошло освобождение Бреста.
Обновлено вчера в 23:53
Шоу-бизнес
Алибасов обвинил сына в присвоении 20 млн рублей
Обновлено в 05:22
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Медведев прибыл на парад кораблей в честь Дня ВМФ в Севастополь
Глава правительства Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь для участия в мероприятиях в честь Дня ВМФ России.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Санкт-Петербурге погиб известный видеоблогер из Белоруссии
Популярный белорусский видеоблогер погиб в Санкт-Петербурге во время съемок очередного ролика.
Обновлено вчера в 10:55
Армия и оружие
Япония закупит беспилотники для патруля в Восточно-Китайском море
Минобороны планирует использовать эти машины для патрулирования районов Восточно-Китайского моря, где Токио и Пекин находятся в территориальном споре вокруг острова Сенкаку.
Обновлено вчера в 21:25
Футбол
11 звезд АПЛ сдали положительные допинг-пробы и не понесли наказания
В Великобритании 11 звездных игроков местной Премьер-лиги сдали положительные допинг-пробы и не понесли за это ответственности, рассказал источник таблоида Mirror.co.uk.
Обновлено в 05:52
Футбол
«Зенит» согласовал трансфер своего воспитанника из «Уфы»
Круговой является воспитанником "Зенита". С 2015 по 2018 год он играл за вторую команду. Затем он покинул клубную систему и перешел в "Уфу".
Обновлено в 05:41
Политика
Партия Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами
Украинская партия "Слуга народа" планирует инициировать проведение реформы административного устройства и заменить госадминистрации префектурами, заявил глава избирательного штаба политсилы Александр Корниенко.
Обновлено в 06:00