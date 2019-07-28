В Санкт-Петербурге состоялся парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России. Принимал главный военно-морской парад президент Владимир Путин.

Происшествия Навального доставили в больницу из спецприемника Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.

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Армия и оружие Путин заявил о способности ВМФ России дать отпор любому агрессору Президент России Владимир Путин заявил о способности дать отпор любому агрессору во время своего выступления на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

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Армия и оружие В Ливии уничтожили два украинских Ил-76 В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.

Общество Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка Эвакуация жителей проходит в городе Тулун Иркутской области из-за угрозы нового дождевого паводка, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

Религия На Крестный ход «новой церкви» Украины пришли не более 2 тыс. человек Новосозданная Православная церковь Украины (ПЦУ) в воскресенье провела свой первый Крестный ход по случаю Дня Крещения Руси.

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