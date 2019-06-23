Общество

В Петербурге проходит праздник выпускников «Алые паруса». ТрансляцияИзвестия 15:14

В Санкт-Петербурге проходит праздник для выпускников «Алые паруса». Главным его символом стал бриг «Россия» под ярко-красными парусами. «Известия» ведут прямую трансляцию праздника.
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Беглов и Макаров поздравили выпускников Петербурга на главной площади

Gazeta.SPb15:24

В Петербурге начался праздник выпускников «Алые паруса»

Форпост Северо-Запад15:19

«Зенит» поздравил выпускников с праздником «Алые паруса»

78.ru14:53

В честь «Алых парусов» горят факелы Ростральных колонн

Фонтанка.Ру15:58

Беглов и Макаров поздравили выпускников на Дворцовой

Мойка7815:15

Александр Беглов поздравил выпускников на «Алых парусах»

Петербургский дневник15:59

Видео: Северная столица готова к началу «Алых парусов»

Piter.tv15:49
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Единоборства

Валуев рассказал о продолжающейся борьбе с опухолью мозга

Обновлено вчера в 07:47
Политика

Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке

В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено в 13:52
Политика

Президент Грузии высказалась за сохранение турпотока из России

Как заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Euronews, российские туристы по-прежнему должны приезжать в республику, а политики - "решать проблемы, лежащие в основе произошедших событий".
Обновлено в 03:40
Наука

Длительные рабочее время связано с повышенным риском инсульта

В новом исследовании Американской Ассоциации Сердца (American Heart Association) обнаружено, что у людей, которые работают на протяжении многих часов в течение 10 или более лет, повышен риск развития инсульта.
Обновлено вчера в 01:40
Наука

Механизм «чихания» растений ускоряет распространение инфекции

Между народная группа ученых опубликовала результаты исследования, в которых говорится, как растения «помогают» в распространении вирусов и инфекций.
Обновлено 20 июня в 06:25
Политика

Эрдоган поздравил Имамоглу с победой на выборах мэра Стамбула

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу с победой на повторных выборах мэра Стамбула.
Обновлено в 14:43
Автоспорт

Риккьярдо из-за штрафов опустился на 11-е место на Гран-при Франции

Обновлено в 14:13
Политика

Пушков разочаровал Саакашвили: у украинцев не хватит денег на Грузию

Сенатор заметил, насколько плохо сейчас живут в "незалежной" Член Совета Федерации Алексей Пушков не оценил энтузиазм экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который предложил украинцам заметить россиян в Грузии.
Обновлено в 13:47
Политика

«Грады» уничтожили самолет-гигант «Руслан»

Обновлено в 15:28
Происшествия

Полиция в Колпино выясняет обстоятельства падения ребёнка из окна

Обстоятельства падения из окна двухлетнего ребёнка выясняют сотрудники полиции Колпинского района Санкт-Петербурга.
Обновлено в 06:12
Политика

В Чечне пояснили слова Кадырова о расстоянии до Тбилиси в 200 км

Ранее Кадыров заявил, что с тревогой наблюдает за событиями в Грузии, отметив, что Тбилиси и Грозный разделяют «всего 200 км».
Обновлено в 12:16
Происшествия

В Вологодской области студентка погибла, спасая тонущего ребенка

В Вологодской области студентка погибла, спасая тонущего ребенка.
Обновлено в 14:53
Политика

Сотни тысяч митингующих в Праге требуют отставки премьера

В Праге началась масштабная акция протеста против премьера страны Андрея Бабиша. Об этом сообщает "Радио Прага".
Обновлено в 13:09
Общество

Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету

Телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева высказала мнение о лучшей диете в мире. Она назвала лучшей средиземноморскую диету.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Шоумен Семен Слепаков подвергся критике после неоднозначной шутки про врачей.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Девятилетнего «журналиста» зарезали на Украине

В Киеве девятилетний ребенок был жестоко убит.
Обновлено в 16:04
Футбол

Дмитрий Комбаров: «Обиды нет ни на „Спартак“, ни на болельщиков. У меня красно-белая кровь»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о взаимоотношениях с болельщиками.
Обновлено в 11:24
Политика

Встречи с Зеленским нет в графике Путина на G20, сообщили в Кремле

Ранее глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский собирается поехать на этот саммит, где планировал провести встречи с главами иностранных государств, в том числе и с Путиным.
Обновлено в 16:10
Энергетика

Новый немецкий нефтяной гигант нацелен на работу с Россией

Фото: Twitter – Г-н Мерен, вы возглавили Wintershall Dea, образовавшуюся в результате слияния двух немецких компаний.
Обновлено вчера в 05:53
Шоу-бизнес

Бари Алибасов плюнул в лицо Андрею Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 01:03
Политика

В рязанском училище ВДВ состоялся выпускной

23 июня в рязанском училище прошел выпускной у более чем 500 офицеров и 200 прапорщиков.
Обновлено в 13:00
Общество

Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс

Обновлено в 15:44
Армия и оружие

ВКС России получили два новейших вертолёта Ми-28НМ

Воздушно-космические силы РФ получили два новейших вертолёта Ми-28НМ «Ночной охотник».
Обновлено в 13:13
Происшествия

Умер избитый полицейскими член партии экс‐министра обороны Украины

Александр Комарницкий, член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» были избит полицейскими в Виннице.
Обновлено в 15:47
Здоровье

На какие проблемы со здоровьем укажет состояние ног, назвали врачи

Медицинские специалисты утверждают, что по внешнему виду и состоянию ног можно диагностировать ряд болезненных состояний.
Обновлено в 12:37
Футбол

Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках

Обновлено в 08:04
Политика

Жена Саакашвили пришла поддержать протестующих в Тбилиси

Обновлено в 15:59
Футбол

Дзюба призвал прислушаться к словам Лунева

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба призвал прислушаться к словам вратаря команды Андрея Лунева, который рассказал о своих спорах с форвардом.
Обновлено в 14:00
Кино

Кевин Костнер раскрыл «секрет» постера «Телохранителя» с Уитни Хьюстон

Обновлено в 13:10
Происшествия

Шесть человек задержаны после митинга на проспекте Сахарова в Москве

Обновлено в 13:30
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