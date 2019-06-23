В Петербурге проходит праздник выпускников «Алые паруса». ТрансляцияИзвестия 15:14

В Санкт-Петербурге проходит праздник для выпускников «Алые паруса». Главным его символом стал бриг «Россия» под ярко-красными парусами. «Известия» ведут прямую трансляцию праздника.

Политика Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.

Политика Президент Грузии высказалась за сохранение турпотока из России Как заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Euronews, российские туристы по-прежнему должны приезжать в республику, а политики - "решать проблемы, лежащие в основе произошедших событий".

Наука Длительные рабочее время связано с повышенным риском инсульта В новом исследовании Американской Ассоциации Сердца (American Heart Association) обнаружено, что у людей, которые работают на протяжении многих часов в течение 10 или более лет, повышен риск развития инсульта.

Наука Механизм «чихания» растений ускоряет распространение инфекции Между народная группа ученых опубликовала результаты исследования, в которых говорится, как растения «помогают» в распространении вирусов и инфекций.

Политика Эрдоган поздравил Имамоглу с победой на выборах мэра Стамбула Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу с победой на повторных выборах мэра Стамбула.

Политика Пушков разочаровал Саакашвили: у украинцев не хватит денег на Грузию Сенатор заметил, насколько плохо сейчас живут в "незалежной" Член Совета Федерации Алексей Пушков не оценил энтузиазм экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который предложил украинцам заметить россиян в Грузии.

Происшествия Полиция в Колпино выясняет обстоятельства падения ребёнка из окна Обстоятельства падения из окна двухлетнего ребёнка выясняют сотрудники полиции Колпинского района Санкт-Петербурга.

Политика В Чечне пояснили слова Кадырова о расстоянии до Тбилиси в 200 км Ранее Кадыров заявил, что с тревогой наблюдает за событиями в Грузии, отметив, что Тбилиси и Грозный разделяют «всего 200 км».

Политика Сотни тысяч митингующих в Праге требуют отставки премьера В Праге началась масштабная акция протеста против премьера страны Андрея Бабиша. Об этом сообщает "Радио Прага".

Общество Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету Телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева высказала мнение о лучшей диете в мире. Она назвала лучшей средиземноморскую диету.

Шоу-бизнес Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей Шоумен Семен Слепаков подвергся критике после неоднозначной шутки про врачей.

Происшествия Девятилетнего «журналиста» зарезали на Украине В Киеве девятилетний ребенок был жестоко убит.

Политика Встречи с Зеленским нет в графике Путина на G20, сообщили в Кремле Ранее глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский собирается поехать на этот саммит, где планировал провести встречи с главами иностранных государств, в том числе и с Путиным.

Энергетика Новый немецкий нефтяной гигант нацелен на работу с Россией Фото: Twitter – Г-н Мерен, вы возглавили Wintershall Dea, образовавшуюся в результате слияния двух немецких компаний.

Политика В рязанском училище ВДВ состоялся выпускной 23 июня в рязанском училище прошел выпускной у более чем 500 офицеров и 200 прапорщиков.

Происшествия Умер избитый полицейскими член партии экс‐министра обороны Украины Александр Комарницкий, член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» были избит полицейскими в Виннице.

Здоровье На какие проблемы со здоровьем укажет состояние ног, назвали врачи Медицинские специалисты утверждают, что по внешнему виду и состоянию ног можно диагностировать ряд болезненных состояний.