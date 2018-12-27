Происшествия
В Петербурге произошло ДТП с участием маршрутки и локомотива
В Петербурге произошло ДТП с участием маршрутки и локомотиваRT на русском09:54
В результате ДТП с участием маршрутки и локомотива на одном из железнодорожных переездов в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека.
RT на русском09:54
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Появился список пострадавших в ДТП пассажирского автобуса и поезда под Петербургом
КП - Санкт-Петербург09:46
Вице-губернатор Митянина сообщила о пяти пострадавших в ДТП с поездом в Кудрово
Петербургский дневник09:51
РЖД напоминает о безопасности движения на железнодорожных переездах
Новости Курортного района Санкт-Петербургавчера в 07:47
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Происшествия
В компании «Красное & Белое» завершились обыски
На складах и в офисе алкогольной сети "Красное & Белое" завершились обыски, сообщили РИА Новости в компании.
Обновлено в 03:01
Экономика
Банк России аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров
Банк России аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров. Об этом говорится в сообщениях, опубликованных на сайте регулятора.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
В правительстве рассказали про скорость «Авангарда»
Накануне Минобороны по поручению президента Владимира Путина провело успешный пуск ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком из ракетного комплекса «Авангард».
Обновлено в 10:14
Политика
Политолог Ковтун объяснил, как он оказался в базе данных «Миротворца»
Обновлено в 06:56
Транспорт
Минтранс поддержал ужесточение скоростного режима
Минтранс поддержит введение штрафов за превышение скорости на десять километров в час и более, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.
Обновлено в 10:06
Спорт
Глава РУСАДА Ганус: российский спорт может оказаться в изоляции
Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором предупредил о возможной изоляции российского спорта, если до 31 декабря WADA не получит базу данных проверки допинг-проб россиян за период с 2011 по 2015 год.
Обновлено в 08:05
Экономика
В Турции введут сбор за безопасность в аэропортах
Власти Турции приняли решение ввести с 1 января 2019 года новый сбор за безопасность в аэропортах страны.
Обновлено в 10:08
Происшествия
В Петербурге произошло ДТП с участием маршрутки и локомотива
В результате ДТП с участием маршрутки и локомотива на одном из железнодорожных переездов в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека.
Обновлено в 09:54
Политика
Лолита объяснила своё высказывание о Крыме
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
Марат Башаров снова избил свою жену
Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:53
Экономика
В 2019 году пенсии увеличатся у тридцати миллионов россиян
Увеличение пенсий в 2019 году затронет 30,7 миллиона неработающих пенсионеров, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 08:03
Общество
В Петербурге строители метро объявили забастовку на строящейся станции
Обновлено вчера в 13:25
Общество
Фарватерные опоры Крымского моста обезопасили от столкновения с судами
Фарватерные опоры Крымского моста оборудовали специальной защитой от возможного столкновения с проходящими судами, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
Обновлено в 05:17
Авто
Mitsubishi отзывает почти пять тысяч Mitsubishi Outlander в России
Обновлено в 08:48
Экономика
Минстрой прогнозирует повышение тарифов на воду и тепло
В Минстрое опасаются, что в условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов «возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ».
Обновлено вчера в 22:26
Общество
Роскомнадзор уведомил провайдера сайтов группы «Кэшбери» о блокировке
Управление Роскомнадзора по Ростовской области направило провайдеру хостинга сайтов группы "Кэшбери" уведомление с требованием заблокировать два сайта группы.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Летевший в Москву самолет Utair из-за неполадок сел в Ханты-Мансийске
Обновлено в 10:01
Экономика
Минтранс: К 2035 году вложения в Крымский мост окупятся
Экономия потребителей после ввода автодорожной части моста составит порядка 11 миллиардов рублей в год.
Обновлено в 10:18
Футбол
Информацию о матче Кокорина и Мамаева в «Бутырке» назвали «уткой»
Как стало известно в четверг, 27 декабря, анонсированный ранее футбольный матч в СИЗО «Бутырка» с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева не состоится и даже не планировался.
Обновлено в 02:54
Общество
Минтруд рассказал о сокращениях в 2019 году
Минтруд прогнозирует массовые сокращения в 2019 году. В первые три месяца работы могут лишиться 230 тысяч человек.
Обновлено в 01:40
Футбол
Фанаты «Интера» напали на фургон фанатов «Наполи». Один человек погиб
По информации Corriere dello Sport, фанаты «Интера» напали на фургон с тиффози «Наполи», которые добирались на игру.
Обновлено в 08:20
Политика
В Донбассе согласовали новогоднее перемирие
Обновлено в 09:00
Кино
Forbes составил рейтинг самых переоцененных актеров
Первое место в рейтинге самых переоцененных голливудских актеров по версии Forbes занял Мэттью Макконахи.
Обновлено в 07:08
Экономика
Минтруд опроверг сообщения о массовых увольнениях в 2019 году
Информация о массовых увольнениях сотрудников, которая появилась в прессе, не соответствует действительности.
Обновлено в 04:05
Политика
Тело погибшего в львовской колонии ополченца доставили в Россию
Тело погибшего в львовской тюрьме добровольца из России Валерия Иванова, воевавшего на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики, доставлено на территорию России, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник.
Обновлено в 10:55
Происшествия
В Москве у жилого дома нашли мину
На юго-востоке Москвы в ливневке у жилого дома нашли мину калибра 120 миллиметров. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:44
Политика
«Дружба народов» продолжит поставлять продукты Росгвардии
Крымский мясокомбинат "Дружба народов" продолжит поставлять продукты в Росгвардию в 2019-2020 годах, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 09:06
Космос
Запущенные с Восточного спутники «Канопус-В» вывели на орбиту
Российские спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №5 и №6 выведены на целевую орбиту.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
В МВД рассказали, какие спиртные напитки чаще подделывают в России
Водку, виски известных марок и шампанское чаще всего подделывают в России.
Обновлено в 05:44
Общество
Глава Росгвардии Золотов рассказал, что его внук учится в Англии
Золотов не скрывает, что гордится внуком. По его словам, через три года он вернется и будет хорошим экономистом, пишет КП.
Обновлено в 00:16