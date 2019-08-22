Происшествия

Склад свечей горит в Санкт-ПетербургеГазета.Ru 09:50

Уточняется, что горит склад на Складской улице в Невском районе. Сначала огонь окутал 500 кв. метров. В настоящее время ранг пожара повышен до максимального для Санкт-Петербурга ранга до #5.
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Площадь пожара на складе свечей на юго-востоке Петербурга сократилась до 2 тыс. кв. м

ТАСС12:53

Крупный пожар на Складской улице в Петербурге локализован

78.ru12:10

Съемка с коптера: как на Складской горело по максимуму

Фонтанка.Ру13:30

Число пострадавших в пожаре на Складской улице выросло до двух

Петербургский дневник11:18

В Петербурге локализовали пожар в складском здании

РИА Новости12:12

В Петербурге загорелся склад на площади 500 кв. метров

Интерфакс08:34

Масштабный пожар на Складской локализовали

Мойка7812:09
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Происшествия

Суд не стал продлевать Навальному арест после симуляции заболевания

Симоновский суд Москвы принял решение не продлевать арест блогеру Алексею Навальному после госпитализации в связи с его «заболеванием».
Обновлено в 15:49
Общество

В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»

Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:10
Политика

Госдеп назвал причины «нарушения» Россией ДРСМД

США считают, что Россия решила "нарушить" Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг своих границ, заявили в госдепе.
Обновлено в 11:30
Энергетика

«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму

"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
Обновлено в 03:40
Футбол

Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена

Как стало известно «Чемпионату», французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена.
Обновлено в 13:47
Культура

Умер заслуженный артист Виктор Власов

Обновлено в 15:25
Общество

Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам

Ранее иски на 13 млн руб. к оппозиционерам подали ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на улице Тверской).
Обновлено в 05:04
Происшествия

В Екатеринбурге троих полицейских задержали по делу об изнасиловании

Обновлено в 09:13
Политика

Захарова назвала предложения по восстановлению формата G8 несерьезными

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1» в четверг назвала предложения по восстановлению формата «Большой восьмерки» с участием России несерьезными.
Обновлено в 13:42
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Общество

Вместо акции оппозиции в Москве согласовали молодежный фестиваль

Обновлено в 15:58
Хоккей

«Ак Барс» выиграл у «Локомотива», одержав третью победу на Кубке ЛЖД

Обновлено в 14:54
Политика

Россия усилила контроль на границе с Украиной после сообщений о чуме

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе с Украиной после сообщений о вспышке инфекции, похожей на чуму, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:45
Теннис

Шарапова в первом круге US Open сыграет с Сереной Уильямс

Российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге турнира «Большого шлема» US Open сыграет с американкой Сереной Уильямс.
Обновлено в 12:23
Происшествия

«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине

Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено в 11:56
Политика

Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»

Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Экономика

РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС

Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС, сообщили знакомые с планами банка источники РБК.
Обновлено в 03:03
Политика

Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
Обновлено в 10:02
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась до $60 за баррель

Как отмечается, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent упала на $0,2 (0,33%) по сравнению с закрытием предыдущей сессии, его цена составила $60,3 за баррель.
Обновлено в 15:35
Музыка

Директор Вайкуле прокомментировал сообщения о её конфликте с Крутым

Директор певицы Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев заявил, что конфликта между исполнительницей и композитором Игорем Крутым нет.
Обновлено в 09:51
Космос

Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень оказался земным

По данным портала Phys.org, образец, вызвавший вопросы у Немчина, был доставлен на Землю в 1971 году и стал одним из камней, добытых в рамках миссии "Апполон-14".
Обновлено 20 августа в 03:20
Здоровье

Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты

Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.
Обновлено в 11:27
Политика

Зеленский предложил России свои условия по возвращению в G8

Президент Украины Владимир Зеленский предложил свой способ возвращения России в состав G8.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

Заблудившуюся под Нижним Новгородом девочку нашли в лесу

Обновлено вчера в 16:56
Гаджеты

Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone

Apple в сентябре представит три новые модели iPhones, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 15:05
Политика

Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на стол

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон положил ногу на столик, стоящий перед президентом Франции Эммануэлем Макроном на встрече в Елисейском дворце.
Обновлено в 15:37
Футбол

«Ливерпуль» продлил контракт с Окслейд-Чемберленом

Обновлено в 14:05
Политика

Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с возвращением Крыма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила сообщения о планах США купить Гренландию у Дании с возвращением Крыма.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Пострадавший в инциденте с Макгрегором прокомментировал случившееся

Пострадавший в недавнем происшествии с Конором Макгрегором впервые прокомментировал случившееся.
Обновлено в 14:50
Наука

Глубоко под океаном был идентифицирован огромный резервуар метана

Научные сотрудники Океанографического института Вудс-Хоул в США узнали о причинах появления под дном земных океанов огромного резервуара метана.
Обновлено в 09:48
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