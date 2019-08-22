Происшествия
В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человекРИА Новости 01:12
Общая площадь возгорания составила 13 квадратных метров. По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар. Спасатели эвакуировали 240 пассажиров и 80 человек персонала.
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Здоровье
Эксперты объяснили, почему употребление алкоголя приводит к ожирению
Эксперты в области здравоохранения выявили реальные причины, по которым употребление алкоголя может привести к набору лишних килограммов.
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Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам
Московский метрополитен подал иск в Коптевский районный суд к оппозиционерам.
Обновлено в 05:04
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Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
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В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
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Роскачество назвало самые проблемные модели электрочайников
Эксперты Роскачества изучили работу 30 моделей электрических чайников (производители — Россия, Турция, Польша и Китай) в ценовой категории от 480 руб. до 7,8 тыс. руб. Результаты исследования есть в распоряжении РБК.
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Политика
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Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения вопроса с возвращением России в G8.
Обновлено вчера в 20:06
Политика
Глава офиса Зеленского подал иск против журналистов программы «Схемы»
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в Шевченковский районный суд Киева иск против журналистов программы "Схемы" и "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщается на государственном портале "Судебная власть Украины".
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Минфин выступил против повышения возраста продажи алкоголя
Министерство финансов не поддержало идею поднять в России возраст, с которого разрешена продажа алкоголя, с 18 до 21 года.
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Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Украине нужно подготовиться к "объявлению войны" России — прежде всего следует полностью разорвать все отношения с ней.
Обновлено вчера в 21:29
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.
Обновлено в 04:30
Общество
В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей
Депутат Государственной думы Виктор Зубарев направил депутатский запрос (есть в распоряжении "Российской газеты") первому зампреду правительства - министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой рассмотреть возможность снижения ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 4 процентов для многодетных матерей.
Обновлено в 02:16
Космос
Россия впервые запустила в космос робота «Федора»
Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
Энергетика
Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»
Президент России Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти».
Обновлено вчера в 14:40
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Президент Финляндии встретил Путина фразой на русском языке
Президент Финляндии Саули Ниинистё встретил прибывшего в Хельсинки российского президента Владимира Путина.
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Обновлено вчера в 10:12
Экономика
Реальная доля Bitcoin на рынке превышает 90%. Все дело в ликвидности
Реальная доля Bitcoin на рынке криптовалют превышает 90%, выяснили аналитики компании Arcane Research, пишет Forbes.
Обновлено в 06:47
Наука
У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев
Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.
Обновлено вчера в 06:49
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Футбол
Тамез отказался от перехода в «Спартак»
Хавбек «Ниццы» Адриан Тамез решил отказаться от перехода в московский «Спартак».
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«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
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Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков.
Обновлено в 03:26
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Устройство Cybershoes позволит ходить в виртуальной реальности
Австрийские производители выпустили устройство Cybershoes, которое позволяет ходить в виртуальной реальности.
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Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ
Российский танцор Кирилл Паршаков после выступления напал на свою партнершу Анну Гудыно. Он ударил девушку кулаком в лицо.
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Общество
Скончался академик РАН Сергей Федотов
"После продолжительной болезни 20 августа ушел из жизни академик Сергей Александрович Федотов — выдающийся ученый, более 30 лет возглавлявший Институт вулканологии ДВО РАН на Камчатке", — отмечается в сообщении.
Обновлено вчера в 19:20
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Семак прокомментировал свою дисквалификацию
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
Обновлено в 04:57
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Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4
В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.
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