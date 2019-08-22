Общая площадь возгорания составила 13 квадратных метров. По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар. Спасатели эвакуировали 240 пассажиров и 80 человек персонала.

В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек

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