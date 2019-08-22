Происшествия

В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человекРИА Новости 01:12

Общая площадь возгорания составила 13 квадратных метров. По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар. Спасатели эвакуировали 240 пассажиров и 80 человек персонала.
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СК показал выгоревшую каюту «Петра Чайковского». Огонь могла вызвать вредная привычка

Фонтанка.Ру04:32

Смертельный пожар на теплоходе «Чайковский» стал уголовным делом

АБН03:19

Экипаж охваченного огнем «Петра Чайковского» сам начал тушить пожар

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В Петербурге в результате пожара на теплоходе «Петр Чайковский» погиб человек

Интерфакс00:44

Названа предварительная причина пожара на теплоходе «Пётр Чайковский» в Петербурге

78.ru03:09

В Петербурге завели дело после пожара на теплоходе, где погиб механик

РИА Новости03:08

Случаи пожаров на пассажирских теплоходах в России

ТАСС05:24
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:59, Ашберн
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Эксперты объяснили, почему употребление алкоголя приводит к ожирению

Эксперты в области здравоохранения выявили реальные причины, по которым употребление алкоголя может привести к набору лишних килограммов.
Обновлено в 03:29
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Общество

Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам

Московский метрополитен подал иск в Коптевский районный суд к оппозиционерам.
Обновлено в 05:04
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Происшествия

В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами

Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
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Роскачество назвало самые проблемные модели электрочайников

Эксперты Роскачества изучили работу 30 моделей электрических чайников (производители — Россия, Турция, Польша и Китай) в ценовой категории от 480 руб. до 7,8 тыс. руб. Результаты исследования есть в распоряжении РБК.
Обновлено в 01:00
Политика

Над Донецком подняли флаги России

Обновлено в 03:24
Политика

Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения вопроса с возвращением России в G8.
Обновлено вчера в 20:06
Политика

Глава офиса Зеленского подал иск против журналистов программы «Схемы»

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в Шевченковский районный суд Киева иск против журналистов программы "Схемы" и "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщается на государственном портале "Судебная власть Украины".
Обновлено в 06:12
Общество

Минфин выступил против повышения возраста продажи алкоголя

Министерство финансов не поддержало идею поднять в России возраст, с которого разрешена продажа алкоголя, с 18 до 21 года.
Обновлено в 06:42
Политика

Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России

Украине нужно подготовиться к "объявлению войны" России — прежде всего следует полностью разорвать все отношения с ней.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия

В Ингушетии на борцов с аптечной наркоманией напали неизвестные

Обновлено в 04:53
Культура

Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле

Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.
Обновлено в 04:30
Общество

В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей

Депутат Государственной думы Виктор Зубарев направил депутатский запрос (есть в распоряжении "Российской газеты") первому зампреду правительства - министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой рассмотреть возможность снижения ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 4 процентов для многодетных матерей.
Обновлено в 02:16
Космос

Россия впервые запустила в космос робота «Федора»

Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
Энергетика

Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»

Президент России Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти».
Обновлено вчера в 14:40
Политика

Президент Финляндии встретил Путина фразой на русском языке

Президент Финляндии Саули Ниинистё встретил прибывшего в Хельсинки российского президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 10:58
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Экономика

Реальная доля Bitcoin на рынке превышает 90%. Все дело в ликвидности

Реальная доля Bitcoin на рынке криптовалют превышает 90%, выяснили аналитики компании Arcane Research, пишет Forbes.
Обновлено в 06:47
Наука

У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев

Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.
Обновлено вчера в 06:49
Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено вчера в 17:03
Футбол

Тамез отказался от перехода в «Спартак»

Хавбек «Ниццы» Адриан Тамез решил отказаться от перехода в московский «Спартак».
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Футбол

«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов

В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
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Происшествия

Работник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков

Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков.
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Технологии

Устройство Cybershoes позволит ходить в виртуальной реальности

Австрийские производители выпустили устройство Cybershoes, которое позволяет ходить в виртуальной реальности.
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Фигурное катание

Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ

Российский танцор Кирилл Паршаков после выступления напал на свою партнершу Анну Гудыно. Он ударил девушку кулаком в лицо.
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Армия и оружие

В США предложили включить в СНВ-3 «все новое оружие России»

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Общество

Скончался академик РАН Сергей Федотов

"После продолжительной болезни 20 августа ушел из жизни академик Сергей Александрович Федотов — выдающийся ученый, более 30 лет возглавлявший Институт вулканологии ДВО РАН на Камчатке", — отмечается в сообщении.
Обновлено вчера в 19:20
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Семак прокомментировал свою дисквалификацию

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
Обновлено в 04:57
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Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4

В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.
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