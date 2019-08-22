Происшествия
СК начал проверку по факту пожара на теплоходе в ПетербургеRT на русском 02:42
Утром 22 августа на теплоходе «Пётр Чайковский» в Санкт-Петербурге начался пожар на площади 13 кв. м. В результате произошедшего погиб один человек, более 300 были эвакуированы.
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Эксперт: пожарная безопасность на теплоходе «Петр Чайковский» хорошо организована
Петербургский дневник04:49
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Политика
В Британии снимут документальный фильм о Путине
Британский телеканал Channel 4 объявил о начале съемок документального фильма о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 02:29
Экономика
РБК: Сбербанк начал переговоры о покупке 2ГИС
Сбербанк ведет переговоры о покупке картографической компании 2ГИС, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Внучка Александры Назаровой не приедет на ее похороны
Десятилетняя внучка скончавшейся актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Александры Назаровой не сможет приехать на похороны своей знаменитой бабушки.
Обновлено вчера в 07:58
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия
Найдено тело пилота разбившегося МиГ-29 ВВС Азербайджана
Найдено тело полковник-лейтенанта Рашада Атакишиева — пилота самолета ВВС Азербайджана МиГ-29, упавшего в Каспийское море 24 июля.
Обновлено 20 августа в 04:55
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Хоккей
«Трактор» заключил двусторонний годовой контракт с Косовым
Как сообщили в пресс-службе ХК «Трактор», в межсезонье 26-летний Ярослав Косов провел четыре встречи, отметился реализованным в матче с «Северсталью» буллитом, который сам и заработал.
Обновлено в 05:13
Кино
Вышел трейлер «Бомбы» с Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби
К обвинениям присоединилась Мегин Келли (Терон). В результате Айлз подал в отставку.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Политика
Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал плохой политикой выставление требований для возвращения России в G8.
Обновлено в 00:00
Политика
Путин ответил на вопрос о планах после 2024 года
Президент РФ Владимир Путин вновь ответил на вопрос журналистов о том, что он будет делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 14:27
Баскетбол
Игроки сборной России-2007 записали видеообращение в поддержку Блатту
Игроки сборной России, выигрывавшие Евробаскет-2007, записали обращение к тренеру той команды Дэвиду Блатту.
Обновлено в 04:13
Общество
Робот «Федор» поздравил россиян с Днем государственного флага
Робот "Федор" и космонавты на борту Международной космической станции поздравили россиян с Днем государственного флага России.
Обновлено в 04:59
Политика
Украинский журналист призвал Киев готовиться к войне с Россией
Главный редактор украинского портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов призвал Украину готовиться к войне с Россией.
Обновлено в 04:48
Футбол
Семак прокомментировал свою дисквалификацию
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
Обновлено в 04:57
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
Мамаев задолжал по налогам почти полмиллиона рублей
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев задолжал по налогам 434 тысячи рублей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:42
Наука
Мягких роботов оснастили электрофлюидными логическими схемами
Инженеры из Великобритании представили технологию создания логических схем для роботов, которые состоят преимущественно из мягких элементов.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Дело возбуждено после падения вертолета под Вологдой
Ранее сообщалось, что двухместный вертолет упал в реку Суду под Вологдой в 10-15 метрах от берега.
Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие
РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США
Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено 20 августа в 23:16
Политика
Более ста ученых потребовали освободить фигурантов «дела 27 июля»
112 российских ученых, работающих в российских вузах и за рубежом, потребовали освободить фигурантов "дела 27 июля", которых обвиняют в участии в массовых беспорядках, и прекратить их уголовное преследование.
Обновлено в 04:55
Футбол
«ПСЖ» отказался продать Неймара в «Реал»
Обновлено в 04:09
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено вчера в 09:38
Культура
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Обновлено вчера в 19:30
Общество
В онкоцентре имени Блохина начались массовые сокращения
По его данным, руководство выпустило приказ, где говорится о сокращениях из-за экономической ситуации.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24 представили к госнаградам
Экипаж самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», совершившего аварийную посадку в Новоангарске, представят к госнаградам за проявленное мужество и профессионализм.
Обновлено в 04:02