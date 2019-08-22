с чего всё началось

Утром 22 августа на теплоходе «Пётр Чайковский» в Санкт-Петербурге начался пожар на площади 13 кв. м. В результате произошедшего погиб один человек, более 300 были эвакуированы.

СК начал проверку по факту пожара на теплоходе в Петербурге

Политика В Британии снимут документальный фильм о Путине Британский телеканал Channel 4 объявил о начале съемок документального фильма о президенте России Владимире Путине.

Экономика РБК: Сбербанк начал переговоры о покупке 2ГИС Сбербанк ведет переговоры о покупке картографической компании 2ГИС, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Внучка Александры Назаровой не приедет на ее похороны Десятилетняя внучка скончавшейся актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Александры Назаровой не сможет приехать на похороны своей знаменитой бабушки.

Общество Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника» Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.

Происшествия Найдено тело пилота разбившегося МиГ-29 ВВС Азербайджана Найдено тело полковник-лейтенанта Рашада Атакишиева — пилота самолета ВВС Азербайджана МиГ-29, упавшего в Каспийское море 24 июля.

Хоккей «Трактор» заключил двусторонний годовой контракт с Косовым Как сообщили в пресс-службе ХК «Трактор», в межсезонье 26-летний Ярослав Косов провел четыре встречи, отметился реализованным в матче с «Северсталью» буллитом, который сам и заработал.

Происшествия В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.

Политика Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8 Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.

Политика Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8 Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал плохой политикой выставление требований для возвращения России в G8.

Политика Путин ответил на вопрос о планах после 2024 года Президент РФ Владимир Путин вновь ответил на вопрос журналистов о том, что он будет делать после 2024 года.

Баскетбол Игроки сборной России-2007 записали видеообращение в поддержку Блатту Игроки сборной России, выигрывавшие Евробаскет-2007, записали обращение к тренеру той команды Дэвиду Блатту.

Общество Робот «Федор» поздравил россиян с Днем государственного флага Робот "Федор" и космонавты на борту Международной космической станции поздравили россиян с Днем государственного флага России.

Политика Украинский журналист призвал Киев готовиться к войне с Россией Главный редактор украинского портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов призвал Украину готовиться к войне с Россией.

Футбол Семак прокомментировал свою дисквалификацию Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Политика Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.

Происшествия Мамаев задолжал по налогам почти полмиллиона рублей Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев задолжал по налогам 434 тысячи рублей, передает РИА "Новости".

Наука Мягких роботов оснастили электрофлюидными логическими схемами Инженеры из Великобритании представили технологию создания логических схем для роботов, которые состоят преимущественно из мягких элементов.

Происшествия Дело возбуждено после падения вертолета под Вологдой Ранее сообщалось, что двухместный вертолет упал в реку Суду под Вологдой в 10-15 метрах от берега.

Армия и оружие РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Политика Более ста ученых потребовали освободить фигурантов «дела 27 июля» 112 российских ученых, работающих в российских вузах и за рубежом, потребовали освободить фигурантов "дела 27 июля", которых обвиняют в участии в массовых беспорядках, и прекратить их уголовное преследование.

Общество Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.

Экономика Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.

Общество В онкоцентре имени Блохина начались массовые сокращения По его данным, руководство выпустило приказ, где говорится о сокращениях из-за экономической ситуации.