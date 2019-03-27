Футбол

В Северной столице представили талисман Евро-2020НТВ 13:51

Символом чемпионата Европы по футболу стал мальчик по прозвищу Скиллзи. Как уверяют организаторы, Скиллзи обожает уличный футбол. И сегодня на стадионе «Газпром-Арена» его умение владеть мячом проверил Александр Ерохин — полузащитник сборной и питерского «Зенита».
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В Санкт-Петербурге прошло представление талисмана Евро-2020

Матч ТВ04:39

Петербургский депутат: матчи Евро-2020 в России пройдут на высшем уровне

РИА Новости11:36

Власти Петербурга ожидают, что ЧЕ-2020 привлечет в город не меньше туристов, чем ЧМ-2018

ТАСС11:35

Талисман Евро-2020 представлен на «Газпром Арене»

Чемпионат11:53

Талисман Евро-2020 Скиллзи приехал знакомиться с Петербургом

КП - Санкт-Петербург04:18

Талисман Евро-2020 Скиллзи посетил «Газпром Арену»

Sports.ru04:58

Талисман Евро-2020 представили Петербургу

Телеканал Санкт-Петербург04:35
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:45, Ашберн
Политика

На Украине намерены возбудить уголовное дело против Бойко и Медведчука

На Украине возбуждают уголовное дело в отношении кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука за незаконное пересечение границы в связи с их поездкой в Россию.
Обновлено в 13:18
Космос

В Самаре разгадали тайну возникновения планет

Вычисления показали, что углеводород может создавать требуемые для возникновения планет структуры в условиях сверхнизких температур, характерных для отдаленных от звезд областей космоса.
Обновлено в 07:48
Общество

Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100

Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Авто

Бюджетный кроссовер Haval M6 за 630 000 рублей получил обновление

Стоимость обновленной версии Haval M6 на рынке Поднебесной составит предварительно от 66 000 юаней, или 630 000 рублей.
Обновлено в 14:00
Авто

Hyundai подготовил к премьере самый маленький кроссовер Venue

Анонс дебюта самого маленького кроссовера, получившего название Venue, сопровождался видеотизером.
Обновлено в 09:34
Политика

Зеленский высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука

Шоумен и кандидат в украинские президенты Владимир Зеленский пошутил над лидером страны Петром Порошенко, кандидатом Юлией Тимошенко, а также над лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.
Обновлено в 14:22
Происшествия

Экипаж разбившегося в Казахстане военного вертолета погиб

Экипаж вертолета Ми-8 Минобороны Казахстана, потерпевшего крушение на юге страны, погиб, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Обновлено в 12:16
Технологии

В Эстонии хотят доверить роль судьи искусственному интеллекту

Министерство юстиции обратилась к ИТ-специалисту Оттю Велсбергу и его команде с просьбой создать "робота-судью" — искусственный интеллект, которому в будущем можно будет поручить разрешение споров по мелким делам, пишет Wired.
Обновлено в 09:10
Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Обновлено в 07:01
Баскетбол

«Локомотив-Кубань» разгромил «Цмоки-Минск» в рамках Единой лиги

«Локомотив-Кубань» одержал победу над «Цмоки-Минском» в матче регулярного чемпионата Единой лиги. Встреча завершилась со счетом 97:66.
Обновлено в 13:49
Политика

Песков прокомментировал задержание Абызова

Кремль не имеет мнения по поводу задержания бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.
Обновлено в 05:58
Политика

Стало известно, когда Дворкович уехал из России

Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено в 12:46
Футбол

Моуринью может стать наставником команды Головина

Как сообщает L'Equipe, агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 56-летнего тренера, рассматривает варианты с двумя клубами Лиги 1. Речь идет о "Лионе" и "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин.
Обновлено в 01:19
Происшествия

DJ Smash отсудил 11 миллионов у избившего его депутата-единоросса

DJ Smash (Андрей Ширман) отсудил 11 миллионов рублей у бывшего пермского депутата партии «Единая Россия» за избиение.
Обновлено в 05:38
Политика

Суд в Литве приговорил экс-министра обороны СССР к десяти годам тюрьмы

Приговоры Одним из первых приговоры озвучили бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову и экс-офицеру КГБ Михаилу Головатову, их приговорили заочно к 10 и 12 годам тюрьмы соответственно.
Обновлено в 10:13
Общество

Врачи роддома в Башкирии рассмеялись над отчетом о своих зарплатах

Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

В головном офисе Swedbank идут обыски

В Швеции национальное Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит обыски в головном офисе банка Swedbank, который ранее заподозрили в отмывании порядка $4,2 млрд на фоне аналогичного дела в Danske Bank.
Обновлено в 07:22
Политика

Лукашенко уволил вице-премьера и министра из-за коров

Обновлено в 14:16
Общество

Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Быковский

Космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес

Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко

Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие

Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»

Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено в 08:46
Футбол

Вадим Евсеев стал главным тренером «Уфы»

Обновлено в 13:36
Политика

Медведев назначил Орешкина куратором Республики Тыва

В ближайшее время куратор Тывы планирует решить вопросы, связанные с началом строительства железной дороги Кызыл-Курагино Министр экономического развития РФ Максим Орешкин будет курировать вопросы социально-экономического развития Тувы, об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.
Обновлено в 11:48
Политика

Порошенко не исключил переговоров с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие

Небензя сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что боевики в Сирии совместно с «Белыми касками» планируют новые провокации с применением отравляющих веществ.
Обновлено в 12:15
Общество

Кировский областной суд признал незаконной плату за мусор «с квадрата»

На обжалование приговора у правительства есть месяц Кировский областной суд признал недействительным решение Министерства энергетики и ЖКХ Кировской области о начислении платы за вывоз ТКО "с квадрата".
Обновлено в 10:45
Игры

Wolfenstein: Youngblood получила сюжетный трейлер и дату релиза

Обновлено в 10:40
Политика

«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»

«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес

Софи Тернер объяснила, почему решила выйти замуж так рано

В новом интервью Rolling Stones, героиней которого Софи стала вместе со своей лучшей подругой и коллегой по сериалу Мэйси Уильямс, она объяснила, почему не задумываясь сказала «да» Джо.
Обновлено в 09:25
Транспорт

Первый тоннель между «Зюзино» и «Каховской» достроен

Сергей Собянин сообщил, что уже достроен первый тоннель на южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) от "Зюзино" до "Каховской".
Обновлено в 14:05
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Александр Юрьевич Ерохин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России.
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