Футбол
В Северной столице представили талисман Евро-2020НТВ 13:51
Символом чемпионата Европы по футболу стал мальчик по прозвищу Скиллзи. Как уверяют организаторы, Скиллзи обожает уличный футбол. И сегодня на стадионе «Газпром-Арена» его умение владеть мячом проверил Александр Ерохин — полузащитник сборной и питерского «Зенита».
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:45, Ашберн
Политика
На Украине намерены возбудить уголовное дело против Бойко и Медведчука
На Украине возбуждают уголовное дело в отношении кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука за незаконное пересечение границы в связи с их поездкой в Россию.
Обновлено в 13:18
Космос
В Самаре разгадали тайну возникновения планет
Вычисления показали, что углеводород может создавать требуемые для возникновения планет структуры в условиях сверхнизких температур, характерных для отдаленных от звезд областей космоса.
Обновлено в 07:48
Общество
Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100
Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Авто
Бюджетный кроссовер Haval M6 за 630 000 рублей получил обновление
Стоимость обновленной версии Haval M6 на рынке Поднебесной составит предварительно от 66 000 юаней, или 630 000 рублей.
Обновлено в 14:00
Авто
Hyundai подготовил к премьере самый маленький кроссовер Venue
Анонс дебюта самого маленького кроссовера, получившего название Venue, сопровождался видеотизером.
Обновлено в 09:34
Политика
Зеленский высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука
Шоумен и кандидат в украинские президенты Владимир Зеленский пошутил над лидером страны Петром Порошенко, кандидатом Юлией Тимошенко, а также над лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Экипаж разбившегося в Казахстане военного вертолета погиб
Экипаж вертолета Ми-8 Минобороны Казахстана, потерпевшего крушение на юге страны, погиб, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Обновлено в 12:16
Технологии
В Эстонии хотят доверить роль судьи искусственному интеллекту
Министерство юстиции обратилась к ИТ-специалисту Оттю Велсбергу и его команде с просьбой создать "робота-судью" — искусственный интеллект, которому в будущем можно будет поручить разрешение споров по мелким делам, пишет Wired.
Обновлено в 09:10
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Обновлено в 07:01
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» разгромил «Цмоки-Минск» в рамках Единой лиги
«Локомотив-Кубань» одержал победу над «Цмоки-Минском» в матче регулярного чемпионата Единой лиги. Встреча завершилась со счетом 97:66.
Обновлено в 13:49
Политика
Песков прокомментировал задержание Абызова
Кремль не имеет мнения по поводу задержания бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.
Обновлено в 05:58
Политика
Стало известно, когда Дворкович уехал из России
Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено в 12:46
Футбол
Моуринью может стать наставником команды Головина
Как сообщает L'Equipe, агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 56-летнего тренера, рассматривает варианты с двумя клубами Лиги 1. Речь идет о "Лионе" и "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин.
Обновлено в 01:19
Происшествия
DJ Smash отсудил 11 миллионов у избившего его депутата-единоросса
DJ Smash (Андрей Ширман) отсудил 11 миллионов рублей у бывшего пермского депутата партии «Единая Россия» за избиение.
Обновлено в 05:38
Политика
Суд в Литве приговорил экс-министра обороны СССР к десяти годам тюрьмы
Приговоры Одним из первых приговоры озвучили бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову и экс-офицеру КГБ Михаилу Головатову, их приговорили заочно к 10 и 12 годам тюрьмы соответственно.
Обновлено в 10:13
Общество
Врачи роддома в Башкирии рассмеялись над отчетом о своих зарплатах
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
В головном офисе Swedbank идут обыски
В Швеции национальное Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит обыски в головном офисе банка Swedbank, который ранее заподозрили в отмывании порядка $4,2 млрд на фоне аналогичного дела в Danske Bank.
Обновлено в 07:22
Политика
Лукашенко уволил вице-премьера и министра из-за коров
Обновлено в 14:16
Общество
Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Быковский
Космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес
Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко
Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»
Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено в 08:46
Футбол
Вадим Евсеев стал главным тренером «Уфы»
Обновлено в 13:36
Политика
Медведев назначил Орешкина куратором Республики Тыва
В ближайшее время куратор Тывы планирует решить вопросы, связанные с началом строительства железной дороги Кызыл-Курагино Министр экономического развития РФ Максим Орешкин будет курировать вопросы социально-экономического развития Тувы, об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.
Обновлено в 11:48
Политика
Порошенко не исключил переговоров с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие
Небензя сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что боевики в Сирии совместно с «Белыми касками» планируют новые провокации с применением отравляющих веществ.
Обновлено в 12:15
Общество
Кировский областной суд признал незаконной плату за мусор «с квадрата»
На обжалование приговора у правительства есть месяц Кировский областной суд признал недействительным решение Министерства энергетики и ЖКХ Кировской области о начислении платы за вывоз ТКО "с квадрата".
Обновлено в 10:45
Игры
Wolfenstein: Youngblood получила сюжетный трейлер и дату релиза
Обновлено в 10:40
Политика
«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»
«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес
Софи Тернер объяснила, почему решила выйти замуж так рано
В новом интервью Rolling Stones, героиней которого Софи стала вместе со своей лучшей подругой и коллегой по сериалу Мэйси Уильямс, она объяснила, почему не задумываясь сказала «да» Джо.
Обновлено в 09:25
Транспорт
Первый тоннель между «Зюзино» и «Каховской» достроен
Сергей Собянин сообщил, что уже достроен первый тоннель на южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) от "Зюзино" до "Каховской".
Обновлено в 14:05