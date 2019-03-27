В Северной столице представили талисман Евро-2020НТВ 13:51

Символом чемпионата Европы по футболу стал мальчик по прозвищу Скиллзи. Как уверяют организаторы, Скиллзи обожает уличный футбол. И сегодня на стадионе «Газпром-Арена» его умение владеть мячом проверил Александр Ерохин — полузащитник сборной и питерского «Зенита».

Политика На Украине намерены возбудить уголовное дело против Бойко и Медведчука На Украине возбуждают уголовное дело в отношении кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука за незаконное пересечение границы в связи с их поездкой в Россию.

Космос В Самаре разгадали тайну возникновения планет Вычисления показали, что углеводород может создавать требуемые для возникновения планет структуры в условиях сверхнизких температур, характерных для отдаленных от звезд областей космоса.

Общество Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100 Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).

Авто Бюджетный кроссовер Haval M6 за 630 000 рублей получил обновление Стоимость обновленной версии Haval M6 на рынке Поднебесной составит предварительно от 66 000 юаней, или 630 000 рублей.

Политика Зеленский высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука Шоумен и кандидат в украинские президенты Владимир Зеленский пошутил над лидером страны Петром Порошенко, кандидатом Юлией Тимошенко, а также над лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.

Происшествия Экипаж разбившегося в Казахстане военного вертолета погиб Экипаж вертолета Ми-8 Минобороны Казахстана, потерпевшего крушение на юге страны, погиб, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Технологии В Эстонии хотят доверить роль судьи искусственному интеллекту Министерство юстиции обратилась к ИТ-специалисту Оттю Велсбергу и его команде с просьбой создать "робота-судью" — искусственный интеллект, которому в будущем можно будет поручить разрешение споров по мелким делам, пишет Wired.

Баскетбол «Локомотив-Кубань» разгромил «Цмоки-Минск» в рамках Единой лиги «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Цмоки-Минском» в матче регулярного чемпионата Единой лиги. Встреча завершилась со счетом 97:66.

Политика Песков прокомментировал задержание Абызова Кремль не имеет мнения по поводу задержания бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.

Политика Стало известно, когда Дворкович уехал из России Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.

Футбол Моуринью может стать наставником команды Головина Как сообщает L'Equipe, агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 56-летнего тренера, рассматривает варианты с двумя клубами Лиги 1. Речь идет о "Лионе" и "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин.

Происшествия DJ Smash отсудил 11 миллионов у избившего его депутата-единоросса DJ Smash (Андрей Ширман) отсудил 11 миллионов рублей у бывшего пермского депутата партии «Единая Россия» за избиение.

Политика Суд в Литве приговорил экс-министра обороны СССР к десяти годам тюрьмы Приговоры Одним из первых приговоры озвучили бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову и экс-офицеру КГБ Михаилу Головатову, их приговорили заочно к 10 и 12 годам тюрьмы соответственно.

Происшествия В головном офисе Swedbank идут обыски В Швеции национальное Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит обыски в головном офисе банка Swedbank, который ранее заподозрили в отмывании порядка $4,2 млрд на фоне аналогичного дела в Danske Bank.

Общество Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Быковский Космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.

Шоу-бизнес Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.

Армия и оружие Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку» Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.

Политика Медведев назначил Орешкина куратором Республики Тыва В ближайшее время куратор Тывы планирует решить вопросы, связанные с началом строительства железной дороги Кызыл-Курагино Министр экономического развития РФ Максим Орешкин будет курировать вопросы социально-экономического развития Тувы, об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

Политика Порошенко не исключил переговоров с Путиным Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Армия и оружие Небензя сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Сирии Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что боевики в Сирии совместно с «Белыми касками» планируют новые провокации с применением отравляющих веществ.

Общество Кировский областной суд признал незаконной плату за мусор «с квадрата» На обжалование приговора у правительства есть месяц Кировский областной суд признал недействительным решение Министерства энергетики и ЖКХ Кировской области о начислении платы за вывоз ТКО "с квадрата".

Шоу-бизнес Софи Тернер объяснила, почему решила выйти замуж так рано В новом интервью Rolling Stones, героиней которого Софи стала вместе со своей лучшей подругой и коллегой по сериалу Мэйси Уильямс, она объяснила, почему не задумываясь сказала «да» Джо.