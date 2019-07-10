Армия и оружие

В Петербурге представили новый атомный авианосец проекта «Ламантин»Пятый канал 12:25

На Международном военно-морском салоне (МВМС-2019) в Петербурге представили макет нового атомного авианосца проекта 11430Э «Ламантин», передает 78.ru. Разработкой новейшего тяжелого авианосца занималось ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро».
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Проект «Ламантин»: в Петербурге представили макет атомного авианосца

Фонтанка.Ру10:07

В Петербурге презентовали новый авианосец проекта «Ламантин»

Город+09:46

На военно-морском салоне в Петербурге представили новый десантный корабль «Кайман»

ТАСС05:37

В Петербурге представили новый авианосец проекта «Ламантин»

Телеканал Санкт-Петербург08:50

В Петербурге представили новый атомный авианосец «Ламантин»

78.ru08:40

Дроздов оценил имя атомного авианосца «Ламантин»

РИА Новости08:57

Невское ПКБ представило новый авианосец проекта 11430Э «Ламантин»

Коммерсантъ04:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 22:11, Вашингтон
Шоу-бизнес

Меган Маркл раскритиковали за первое публичное появление с сыном

Обновлено в 20:22
Происшествия

В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку

Обновлено в 12:32
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Обновлено в 09:53
Общество

В Иванове запустили новую мусоросортировочную линию

Обновлено в 14:15
Космос

В РАН рассказали, когда во Вселенной найдут «полного двойника» Земли

В ближайшие 10-15 лет ученые найдут "полного двойника" Земли, рассказал в интервью РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.
Обновлено в 20:27
Шоу-бизнес

Разошедшегося с Собчак Виторгана увидели с актрисой Нинидзе

Максим Виторган, расставшийся в этом году с Ксенией Собчак, был замечен с 27-летней актрисой Нино Нинидзе.
Обновлено в 10:40
Политика

В Закарпатье жители прогнали Порошенко с предвыборного митинга

Жители города Свалява в Закарпатской области прогнали с предвыборного митинга экс-президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.
Обновлено в 18:15
Интернет

«Яндекс.Маркет» собрал продовольственную корзину в магазине у дома

Приложение «Суперчек» от «Яндекс.Маркета» (СП «Яндекса» и Сбербанка), которое показывает ассортимент крупных продовольственных ритейлеров и позволяет получать кэшбэк за покупки, с 10 июля заработало в бета-версии.
Обновлено в 17:55
Недвижимость

Новостройки в России подорожали за год на 11%

В «Авито Недвижимость» выяснили, что стоимость квадратного метра в новостройках в России подорожала на 11% за год и в июне 2019 года составила 70 360 рублей.
Обновлено в 02:30
Политика

В США опубликован законопроект о санкциях против Саудовской Аравии

Сенаторы от Демократической и Республиканской партий США публично представили законопроект об ограничениях в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги и ситуацией в Йемене, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:59
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Экономика

Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Происшествия

Суд отправил в колонию студентку, дважды оправданную присяжными

Обновлено в 10:14
Происшествия

Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали

Обновлено в 08:48
Финансы

Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США

Российский рубль к концу торгового дня на Московской бирже 10 июля укрепил свои позиции после заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла об имеющихся рисках для мировой экономики.
Обновлено в 15:54
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной сделал откровенное признание

Обновлено в 10:05
Армия и оружие

Иранские корабли попытались остановить британский танкер

Обновлено в 20:57
Наука

В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки

Ученые совершили удивительную находку в одной из пещер на юге Греции – им удалось найти череп кроманьонца, жившего на территории будущей Эллады более двух сотен тысяч лет назад.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Интерпол задержал россиян в Уругвае

Сотрудники Интерпола и полиции Уругвая задержали трех граждан России, сообщили 10 июля в посольстве России в Уругвае.
Обновлено в 20:38
Экономика

Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне

«В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя в 719 руб.»,— сообщает «Ромир».
Обновлено в 21:59
Экономика

Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса

Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено в 18:24
Наука

Нарушения микробиоты кишечника недоношенных детей связали с нарушениями роста

Ученые из Университета Дьюка установили, что нарушения микрофлоры кишечника коррелируют с задержкой роста недоношенных младенцев.
Обновлено в 10:17
Политика

В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой

Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 10:49
Экономика

Госдума поддержала изменение налогового режима

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, подразумевающий внесение поправок в Налоговый кодекс РФ с целью совершенствования налогового режима в стране.
Обновлено в 08:37
Общество

Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала

СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Происшествия

Раскрыты неожиданные способы подработок женщин-полицейских в России

Женщинам, служащим в российской полиции, приходится идти на подработки, поскольку официальной зарплаты не хватает, хотя это прямо запрещено законом.
Обновлено в 17:35
Происшествия

Все пассажиры экстренно севшего в Калуге самолета уехали в Москву

Обновлено в 13:55
Хоккей

ESPN признал Месси лучшим игроком года

В номинации Лучший зарубежный футболист года победил нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.
Обновлено в 21:50
Экономика

Рыболовлев продал купленное у Трампа поместье во Флориде

Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев продал участки, на которые разделил бывшее поместье президента США Дональда Трампа в Палм-Бич (Флорида).
Обновлено в 09:07
Хоккей

Третьяк объяснил смену главного тренера в сборной России по хоккею

10 июля было объявлено об уходе Ильи Воробьева с поста главного тренера сборной России. Вместо него команду возглавил Алексей Кудашов.
Обновлено в 17:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное