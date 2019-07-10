Армия и оружие
В Петербурге представили новый атомный авианосец проекта «Ламантин»Пятый канал 12:25
На Международном военно-морском салоне (МВМС-2019) в Петербурге представили макет нового атомного авианосца проекта 11430Э «Ламантин», передает 78.ru. Разработкой новейшего тяжелого авианосца занималось ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро».
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