В Петербурге предложили снизить тарифы на отопление и газРоссийская газета 07:52

Это первый случай в новейшей истории, когда вы заставляете компании экономить ресурсы, экономить на своих собственных издержках — а резервы экономии по всей стране мы оцениваем в 20-30%

В Петербурге с 1 июля планируют снизить тарифы на отопление. Также идет работа по сокращению нормативов на потребление газа и тарифов на электроэнергию.

В Петербурге предложили снизить тарифы на отопление и газ

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