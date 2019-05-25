Экономика
В Петербурге предложили снизить тарифы на отопление и газРоссийская газета 07:52
В Петербурге с 1 июля планируют снизить тарифы на отопление. Также идет работа по сокращению нормативов на потребление газа и тарифов на электроэнергию.
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Это первый случай в новейшей истории, когда вы заставляете компании экономить ресурсы, экономить на своих собственных издержках — а резервы экономии по всей стране мы оцениваем в 20-30%
— Игорь Артемьев, российский политикФАН 05:46
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Глава ФАС назвал революционной тарифную политику, предложенную Александром Бегловым в Петербурге
Телеканал Санкт-Петербург07:54
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Политика
В России отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
Сегодня трибунал по морскому праву вынес решение по иску Киева и постановил, что Россия должна освободить 24 украинских военнослужащих и вернуть три корабля, задержанные в ноябре в Керченском проливе.
Обновлено в 10:19
Автоспорт
Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако
Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
Обновлено в 07:27
Политика
Систему «Безопасный город» предложили внедрить по всей стране
Систему распознавания лиц с помощью видеокамер «Безопасный город» можно распространить на территории всей России, предложил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В Нижнем Новгороде возбудили дело после наезда машины на остановку
В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело после наезда автомобиля на остановку, водителя задержали.
Обновлено в 09:21
Хоккей
Россия — Финляндия 0:0 (2-й период)
Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав команды на полуфинальный матч ЧМ-2019 против Финляндии.
Обновлено в 08:28
Политика
Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17
Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:34
Музыка
Дочери Алсу пообещали устроить фантастическую карьеру
Обновлено в 10:18
Происшествия
Пострадавшего полицейского из Тулы доставили в Москву
Врачи заявляют об улучшении состояния полицейского, который 24 мая получил огнестрельные ранения от неизвестных нападавших в Туле.
Обновлено в 09:38
Футбол
Месси станет обладателем «Золотой бутсы»
36 забитых аргентинцем мячей хватило для завоевания им "Золотой бутсы". Эту награду он выигрывает уже шестой раз в своей карьере.
Обновлено вчера в 17:26
Происшествия
Полиция проверит БДСМ-выпускной в российской школе
Обновлено вчера в 11:54
Здоровье
5 симптомов, с которыми нужно тотчас обращаться в больницу
При каких симптомах нужно тотчас бежать к врачу, рассказывает МедикФорум.
Обновлено в 08:56
Хоккей
Рене Фазель: «Игроки НХЛ хотят приезжать на турниры ИИХФ»
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отметил готовность игроков из НХЛ приезжать на чемпионаты мира и другие турниры под эгидой организации.
Обновлено в 07:35
Происшествия
СК проверит факт повреждений SSJ-100 тросом во время полета в Ижевск
В свою очередь, начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис отметил, что самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот», а рейс выполнялся на пассажирском лайнере SSJ-100, цитирует его РБК.
Обновлено вчера в 23:14
Спорт
Медведева попросила закрыть тему Тутберидзе
Двукратная чемпионка мира, серебряная призерка Олимпиады-2018, россиянка Евгения Медведева закрыла тему своего бывшего тренера Этери Тутберидзе в ответ на сообщение одного из поклонников.
Обновлено в 09:16
Энергетика
РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензин
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отметила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено вчера в 11:27
Футбол
Балтика — Тюмень 1:1
"Армавир" победил "СКА-Хабаровск" в заключительном матче Олимп-ФНЛ сезона-2018/19 (2:0). Команда из одноименного города сохранила прописку в этом турнире.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов купил машину в кредит
Тарасов вчера оформил новый "гелик" в кредит.
Обновлено в 06:00
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые три часа после мировой премьеры французской новинки, на сайте Renault покупатели разместили больше сотни заказов.
Обновлено в 02:40
Политика
В Петербурге спустили на воду новый атомный ледокол «Урал»
В Санкт-Петербурге состоялось одно из самых значимых для освоения российской Арктики событий — на Балтийском заводе спустили на воду новый серийный универсальный атомный ледокол "Урал" проекта 22220, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:16
Авто
LADA Granta подорожала более чем на 100 тысяч рублей с 2015 года
Только за последние четыре года стоимость автомобиля выросла на 123,3 тысячи рублей, отметили эксперты сайта «Цена Авто».
Обновлено в 08:58
Происшествия
Первого замглавы администрации Балашихи арестовали за взятку
Чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК России), суд арестовал его по ходатайству следствия.
Обновлено в 10:08
Космос
Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе
Жители Нидерландов запечатлели на видео перемещение в космосе 60 спутников американской компанией SpaceX Илона Маска.
Обновлено в 05:38
Политика
Киев выразил протест в связи с визитом Володина в Крым
В сообщении говорится, что Киев выражает «решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом» спикера нижней палаты российского парламента на полуостров.
Обновлено в 09:59
Транспорт
Парад ретро-транспорта прошёл на улицах Санкт-Петербурга
Более 250 автомобилей, грузовиков, автобусов, троллейбусов и трамваев приняли участие в V международном параде ретро-транспорта, который прошёл по улицам Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:50
Политика
Мэй уходит в отставку, но не заканчивает игру
Тереза Мэй уходит в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня, но будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.
Обновлено вчера в 08:11
Технологии
В Китае показали первую в мире дикую панду-альбиноса
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пожаловалась на трудности позирования во время фотосессий
Ольга Бузова в своем Инстаграм пожаловалась на трудности позирования, показав на видео фрагмент рабочего процесса.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие
После шумного двухдневного празднования в Киеве молодожены отправились в свадебное путешествие, место которого пока скрывают.
Обновлено в 08:49
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich Zeitung
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 09:57
Культура
В Железноводске стартует кинофестиваль «Герой и время»
Обновлено в 07:20