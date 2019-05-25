Экономика

В Петербурге предложили снизить тарифы на отопление и газРоссийская газета 07:52

В Петербурге с 1 июля планируют снизить тарифы на отопление. Также идет работа по сокращению нормативов на потребление газа и тарифов на электроэнергию.
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Игорь Артемьев
Это первый случай в новейшей истории, когда вы заставляете компании экономить ресурсы, экономить на своих собственных издержках — а резервы экономии по всей стране мы оцениваем в 20-30%
— Игорь Артемьев, российский политикФАН 05:46

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