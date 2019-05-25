Экономика
В Петербурге предложили снизить тарифы на отопление и газРоссийская газета 07:52
В Петербурге с 1 июля планируют снизить тарифы на отопление. Также идет работа по сокращению нормативов на потребление газа и тарифов на электроэнергию.
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Это первый случай в новейшей истории, когда вы заставляете компании экономить ресурсы, экономить на своих собственных издержках — а резервы экономии по всей стране мы оцениваем в 20-30%
— Игорь Артемьев, российский политикФАН 05:46
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Глава ФАС назвал революционной тарифную политику, предложенную Александром Бегловым в Петербурге
Телеканал Санкт-Петербург07:54
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Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Автоспорт
Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако
Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
Обновлено в 07:27
Кино
Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда»
Российский режиссёр Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру.
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия
У берегов Новой Каледонии акула напала на ребенка
Акула напала на мальчика возле берега Новой Каледонии в Тихом океане.
Обновлено в 08:28
Происшествия
В Дагестане произошло повторное землетрясение
Сейсмологи зарегистрировали в субботу ночью в Дагестане повторное землетрясение магнитудой 2,3. Подземные толчки ощутили в городе Буйнакске, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Главного управления МЧС по Республике Дагестан.
Обновлено вчера в 21:44
Политика
В Крыму призвали украинский Генштаб не махать кулаками после драки
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал Киев не «махать кулаками после драки», передает «РИА Новости» в субботу, 25 мая.
Обновлено в 07:10
Политика
Кличко припомнил Зеленскому старые обиды
Мэр Киева Виталий Кличко ответил шуткой на вопрос журналистов о выделении нового места для администрации президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
В Сети опубликовано видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских, более известные как эстрадный дуэт «Потап и Настя», сыграли свадьбу.
Обновлено 23 мая в 14:37
Армия и оружие
Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
В центре Лиона произошел взрыв, есть пострадавшие
Не меньше восьми человек пострадали из-за взрыва в центре Лиона. Об этом 24 мая написали в твиттере французского региона Овернь-Рона-Альпы.
Обновлено вчера в 12:44
Шоу-бизнес
«Ничего нельзя купить»: Константин Эрнст пожурил Ержана Максима после финала на шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 08:08
Политика
Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено вчера в 03:09
Культура
Галкин и Лобода отреагировали на итоги шоу «Голос. Дети»
Многие пользователи сочли, что признание всех участников победителями проекта – это самое справедливое решение; в частности, телеведущий Максим Галкин сказал на видео, опубликованном в Instagram, что он «невероятно растроган таким финалом» и хочет «поздравить победителей».
Обновлено в 04:28
Политика
Путин в Кремле вручил госнаграды Матвиенко и Цискаридзе
Сегодня, 23 мая, Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды выдающимся российским деятелям и иностранным гражданам.
Обновлено 23 мая в 08:44
Гаджеты
Патентная документация раскрывает особенности планшета Microsoft Surface Pro 7
Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO), по сообщениям сетевых источников, обнародовала патентную документацию Microsoft с описанием конструкции нового планшета.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Два человека стали жертвами пожара в квартире на юге Москвы
Два человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Москве задержали фотографа «Новой газеты» Викторию Ивлеву
В Москве задержали фотографа "Новой газеты" Викторию Ивлеву.
Обновлено в 08:30
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Политика
На сайте Зеленского появилась петиция с требованием признать Порошенко героем Украины
На сайте украинского президента Зеленского появилась петиция, авторы которой призывают его присвоить экс-президенту страны Порошенко звания героя Украины.
Обновлено в 07:32
Происшествия
СК: подозреваемый в покушении на губернатора доставлен в Волгоград
Напомним, 23 мая в Москве был задержан предполагаемый организатор покушения на жизнь губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, сообщает СУ СКР по области.
Обновлено в 08:19
Политика
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об уходе в отставку
Премьер-министр Великобритании и лидер правящей Консервативной партии Тереза Мэй приняла решение уйти в отставку.
Обновлено вчера в 05:28
Политика
Трамп прибыл в Японию с визитом
Американский президент Дональд Трамп прибыл в субботу, 25 мая, в Японию с государственным визитом на четыре дня.
Обновлено в 05:13
Общество
В Екатеринбурге уличные художники украсили куполами сквер у Драмтеатра
Три работы проделали уличные художники, которые хотели иронически изобразить конфликт вокруг Храма-на-Драме, сообщает портал Е1.
Обновлено в 07:44
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 06:37
Гаджеты
Смартфоны Huawei лишатся поддержки карт памяти microSD
Смартфоны Huawei могут остаться не только без операционной системы Android и процессоров Qualcomm (а также без собственных Kirin), но и без карт памяти формата microSD — на это указывает исчезновение компании Huawei из перечня членов консорциума SD Card Association.
Обновлено вчера в 07:22
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено вчера в 01:47
Политика
Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову»
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту Владимиру Зеленскому на упреки по поводу оторванности чиновников от современных технологий, а заодно раскритиковал его за использование русского языка.
Обновлено в 08:01
Музыка
Пригожин заявил о готовности стать продюсером дочери Алсу
Обновлено в 08:19