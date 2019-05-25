Экономика

В Петербурге предложили снизить тарифы на отопление и газРоссийская газета 07:52

В Петербурге с 1 июля планируют снизить тарифы на отопление. Также идет работа по сокращению нормативов на потребление газа и тарифов на электроэнергию.
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Игорь Артемьев
Это первый случай в новейшей истории, когда вы заставляете компании экономить ресурсы, экономить на своих собственных издержках — а резервы экономии по всей стране мы оцениваем в 20-30%
— Игорь Артемьев, российский политикФАН 05:46

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Глава ФАС назвал тарифную политику Беглова революционной для всей России

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Предприниматели оценили тарифную политику Беглова

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Экономика

Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей

В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
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В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
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В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес

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Певица Валерия в день рождения Кристины Орбакайте трогательно поздравила её с личным праздником.
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МИД Украины выразил протест России в связи с поездкой Володина в Крым

"Украина продолжает считать эту, как все предыдущие, поездки российских чиновников во временно оккупированные Россией Автономную Республику Крым и город Севастополь грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:45
Политика

Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 10:47
Общество

В Швеции открыли мемориал русским пленным Великой Северной войны

Торжественная церемония открытия мемориала русским солдатам и офицерам, плененным в ходе Великой Северной войны и погребенным в 1716-1718 годах на острове Висингсё озера Веттерн в центральной части Швеции, состоялась в субботу.
Обновлено в 11:08
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Школьники и учителя отреагировали на инцидент во Владивостоке

Обновлено в 10:57
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СК проверит факт повреждений SSJ-100 тросом во время полета в Ижевск

В свою очередь, начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис отметил, что самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот», а рейс выполнялся на пассажирском лайнере SSJ-100, цитирует его РБК.
Обновлено вчера в 23:14
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Даниил Квят: В этот уик-энд мы в хорошей форме

Трасса особенная, перед началом уик-энда всегда присутствует элемент неизвестности.
Обновлено в 10:35
Музыка

Победителями шоу «Голос. Дети» стали все финалисты

Обновлено вчера в 16:36
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В сирийской провинции Хама боевики создают ударную группировку с бронетехникой и заминированными автомобилями с целью прорвать оборону сирийских войск у поселения Кафр-Набудех, сообщил 24 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия

Первый замглавы Балашихи арестован по подозрению в получении взятки

Первому заместителю главы администрации Балашихи предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), он заключен под стражу, сообщили в ГСУ СКР по Мособласти.
Обновлено в 10:23
Транспорт

Закрытые станции фиолетовой ветки метро заработают 26 мая

Станции Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", которые в субботу не принимают и не обслуживают пассажиров, откроются в воскресенье, 26 мая, как и планировалось изначально.
Обновлено в 10:58
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Обновлено в 11:37
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Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО

В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.
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Иосиф Пригожин уже несколько лет пытается наладить отношения с детьми от первого брака — сыном Дмитрием и дочерью Данаей.
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Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане

Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено в 10:36
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Парад ретро-транспорта прошёл на улицах Санкт-Петербурга

Более 250 автомобилей, грузовиков, автобусов, троллейбусов и трамваев приняли участие в V международном параде ретро-транспорта, который прошёл по улицам Санкт-Петербурга.
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Армия и оружие

В Иране назвали увеличение сил США на Ближнем Востоке угрозой миру

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что увеличение сил США на Ближнем Востоке представляет собой угрозу мира.
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Оппозиция Венесуэлы захватила здание посольства республики в США

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Представлена спецверсия Nissan Titan для парка «Гранд Каньон»

В основе спецверсии Ultimate Parks лёг стандартный пикап Nissan Titan XD Gas PRO-4X Crew Cab 2019 модельного года выпуска.
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Шарль Леклер: Времени на вторую попытку было предостаточно

Взвешивание тут ни при чём, времени на вторую попытку было предостаточно. Нужно было только сменить резину, а топлива в баке хватало.
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Анастасия Волочкова сыграет в театре

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова продолжает удивлять поклонников своими талантами.
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