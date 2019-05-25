Экономика
В Петербурге предложили снизить тарифы на отопление и газРоссийская газета 07:52
В Петербурге с 1 июля планируют снизить тарифы на отопление. Также идет работа по сокращению нормативов на потребление газа и тарифов на электроэнергию.
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Эксперты назвали новую тарифную политику Петербурга подарком всем горожанам
Телеканал Санкт-Петербург12:12
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