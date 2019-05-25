Экономика

В Петербурге предложили снизить тарифы на отопление и газРоссийская газета 07:52

В Петербурге с 1 июля планируют снизить тарифы на отопление. Также идет работа по сокращению нормативов на потребление газа и тарифов на электроэнергию.
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Эксперт о новой тарифной политике Беглова: Верим, что это даст положительный эффект

78.ru13:35

Эксперты назвали новую тарифную политику Петербурга подарком всем горожанам

Телеканал Санкт-Петербург12:12

ФАС поддержала снижение коммунальных тарифов в Петербурге

Мойка7806:16

Глава ФАС назвал тарифную политику Беглова революционной для всей России

Gazeta.SPb06:42

Снижение Бегловым тарифов ЖКХ вернет Петербург в федеральную повестку

Невские Новости07:18

Политологи: действия Беглова показывают, что он заботится о Петербурге

АиФ Санкт-Петербург05:09

Предприниматели оценили тарифную политику Беглова

Петербургский дневник06:11
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Происшествия

Следователи проверяют информацию об избиении школьника санитарами психбольницы

Согласно заявлению представителей ведомства, в СМИ появилась информация, что санитары психиатрической больницы избили 15-летнего школьника.
Обновлено в 15:52
Происшествия

Во Владивостоке оштрафуют родителей выпускницы после инцидента в школе

Обновлено в 06:26
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек

В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Хоккей

Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею

Обновлено в 15:32
Спорт

Шоу с Медведевой и Загитовой прервалось из-за землетрясения

Ледовое шоу Fantasy On Ice с участием российских фигуристов было прервано из-за землетрясения в японской префектуре Тиба.
Обновлено в 05:44
Музыка

Макс Фадеев посчитал «странным» спецвыпуск «Голос. Дети»

Обновлено в 11:24
Армия и оружие

В российской армии появится должность «Главный сержант»

Вооруженных силах России введена новая должность — главный сержант.
Обновлено вчера в 06:52
Общество

В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра

Обновлено в 12:48
Происшествия

В Крыму возбудили дело против напавшей на бортпроводника пассажирки

Следователи возбудили дело в отношении пассажирки, которая во время авиарейса Москва — Симферополь начала дёргать бортпроводника за волосы и ударила его по лицу.
Обновлено в 13:50
Происшествия

Горит центр Бордо, более 100 пожарных мобилизованы

В центре французского Бордо пожар, более ста пожарных мобилизованы для его тушения.
Обновлено в 16:03
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Космос

В Северном полушарии Земли открыт сезон наблюдения серебристых облаков

Серебристые облака появляются в глубоких сумерках и располагаются на высоте 70-100 км. Эта высота слабо исследована — ни самолёты, ни стратостаты туда не поднимаются, а спутники летают намного выше.
Обновлено вчера в 09:40
Футбол

Барселона — Валенсия 1:2 (2-й тайм)

Стали известны стартовые составы "Барселоны" и "Валенсии" на финал Кубка Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:30
Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Происшествия

На Эвересте при спуске погибли два альпиниста

Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено вчера в 04:19
Здоровье

Назван главный симптом дефицита витамина С

Плохо заживающие ссадины и раны являются одним из основных симптомов нехватки в организме витамина С, пишет британская Daily Express.
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес

Вся жизнь в тени Пугачевой: трагедия Кристины Орбакайте

25 мая российская актриса и певица Кристина Орбакайте отмечает 48-летие. С самого утра знаменитость начали поздравлять коллеги и родные.
Обновлено в 11:55
Футбол

«ПСЖ» может продать Паредеса летом

Летом команду могут покинуть Паредес и немецкий хавбек Юлиан Дракслер. «ПСЖ» купил Паредеса у «Зенита» в январе за 47 миллионов евро.
Обновлено в 11:49
Политика

МИД Украины назвал победой решение морского трибунала по морякам

Решение Международного трибунала по морскому праву ООН по инциденту в Керченском проливе является «настоящей победой», заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в субботу, 25 мая.
Обновлено в 08:36
Происшествия

СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте

Следователи начали проверку после сообщений СМИ о том, что самолёт, вылетевший из Сургута, вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчика стабилизатора.
Обновлено в 14:34
Политика

Дуров обвинил российские власти в попытке взломать Telegram-аккаунты журналистов

Обновлено в 12:25
Гаджеты

Представлен российский телефон Inoi 248M с огромным динамиком

Обновлено вчера в 21:23
Космос

Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе

Жители Нидерландов запечатлели на видео перемещение в космосе 60 спутников американской компанией SpaceX Илона Маска.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие

Иран готов топить американские корабли секретным оружием

Обновлено в 15:42
Общество

Госдума одобрила новые правила техосмотра

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено вчера в 03:10
Футбол

Футбольному клубу «Зенит» исполнилось 94 года

В субботу, 25 мая, петербургскому футбольному клубу «Зенит», который в этом году в очередной раз стал чемпионом страны, исполнилось 94 года.
Обновлено в 06:20
Футбол

«Бавария» разгромила «Лейпциг» и в 19-й раз завоевала Кубок Германии

Голы забили Роберт Левандовский (29-я и 85-я минуты) и Кингсли Коман (78). "Бавария" в 19-й раз стала обладателем Кубка Германии.
Обновлено в 15:59
Игры

Летом Google пообещал объявить стоимость, игры и детали запуска Stadia

Google только что сделал «анонс анонса» — корпорация пообещала летом поговорить в деталях о трёх самых важных пунктах касательно своей игровой стриминговой платформы Stadia, а именно: стоимость сервиса анонсы игр информация о начале работы сервиса Корпорация всё ещё не готова сказать наверняка, приедет ли она на Е3 2019, а учитывая, как скоро начнётся выставка, её появление там маловероятно.
Обновлено вчера в 15:09
Культура

В Железноводске пройдёт Международный кинофестиваль «Герой и Время»

Обновлено 23 мая в 13:35
Хоккей

Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов

Обновлено в 14:08
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Игорь Артемьев
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Руководитель Федеральной антимонопольной службы с 10 марта 2004 года. Член Политкомитета Российской Демократической партии «Яблоко».
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