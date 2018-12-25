Экономика
Hyundai с партнерами вложит более 35 млрд руб. в завод в Петербурге
Hyundai с партнерами вложит более 35 млрд руб. в завод в ПетербургеРБК03:52
В 2018 году на экспорт были направлены 11,5 тыс. автомобилей более чем из 230 тыс. выпущенных. На данный момент общие инвестиции в предприятие Hyundai превысили $1 млрд. Завод является крупнейшим налогоплательщиком Санкт-Петербурга — за 2017 год он перечислил в городской бюджет 2 млрд руб. налогов.
РБК03:52
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В настоящее время уровень локализации завода составляет 47%. В Петербурге компанией будет запущено производство двигателей, коробок переключения передач, в планах модернизация производства, обновление модельного ряда, создание центра исследований и разработок.
— Александр Беглов, российский политикТАСС 04:52
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