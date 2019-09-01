Музыка
RT на русскомВ Петербурге поставили мировой рекорд при исполнении гимна России
Представители Книги рекордов Гиннесса официально подтвердили, что в ходе акции «День гимна» был поставлен новый мировой рекорд в категории «Самый большой оркестр».
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181 оркестр и 200 хоров со всей страны: Музыканты установили в Петербурге рекорд Гиннеса
КП - Санкт-Петербург13:57
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Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
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Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
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Сенатор Мархаев пожалуется в прокуратуру на журналистов «РЕН ТВ»
Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подаст в прокуратуру жалобу на журналистов «РЕН ТВ» после инцидента во время избирательной кампании в Бурятии, где господин Мархаев баллотируется в мэры Улан-Удэ.
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