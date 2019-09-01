Представители Книги рекордов Гиннесса официально подтвердили, что в ходе акции «День гимна» был поставлен новый мировой рекорд в категории «Самый большой оркестр».

В Петербурге поставили мировой рекорд при исполнении гимна России

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