Музыка
RT на русскомВ Петербурге поставили мировой рекорд при исполнении гимна России
Представители Книги рекордов Гиннесса официально подтвердили, что в ходе акции «День гимна» был поставлен новый мировой рекорд в категории «Самый большой оркестр».
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
В Питере музыканты Тульской филармонии примут участие в акции «День гимна»
Тульские Известиявчера в 02:20
Новгородские оркестры вместе со звездами кино и спорта станут участниками необычного рекорда
53 новости30 августа в 10:45
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 18:54, Вашингтон
Армия и оружие
Удар США по Идлибу сорвал перемирие и привел к многочисленным жертвам
Американские военные нанесли несанкционированный авиаудар по территории около поселков Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб на северо-западе Сирии рядом с турецкой границей, не предупредив об операции Россию и Турцию – рассказали в Центре по примирению враждующих сторон.
Газета.Ru 06:32
Политика
Россия опередила Китай и США в покупке «Мотор Сич»
Как сообщает портал Ukraina.ru со ссылкой на политолога Ростислава Ищенко, Россия уже давно опередила США и Китай.
Политическая Экспертиза 14:09
Технологии
Самый большой электрокар в мире: самосвал, который заряжает себя сам
Официально чудесный самосвал называется Elektro Dumper, но для краткости его производитель, Kuhn Group, окрестил его eDumper.
Авторамблер 08:34
Единоборства
Поветкин победил Фьюри по очкам
Российский боксер Александр Поветкин одолел британца Хьюи Фьюри в тяжелом бою, который длился полные 12 раундов.
Пятый канал вчера в 18:01
Политика
Президент Черногории выразил сожаление из-за отсутствия РФ в Варшаве
Президент Черногории Мило Джуканович выразил сожаление в связи с тем, что Сербию и Россию не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины Второй мировой войны.
Известия 17:55
Происшествия
Сбившего ребенка водителя Porsche Cayenne поймали в Москве
Российская газета 18:48
Финансы
Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть
Министр экономического развития России заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.
RT на русском 18:35
Энергетика
Медведев поздравил работников нефтегазовой промышленности с праздником
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил, что от этой отрасли зависит улучшение жизни миллионов людей, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.
РИА Новости 04:08
Происшествия
Скончался избитый брянским полицейским подросток
Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru 09:10
Экономика
Швеция намерена ввести новый налог на банки из-за России
Как сообщает Bloomberg, правительство страны намерено ввести новый налог для банков — это позволит увеличить оборонный бюджет на фоне наращивания Россией военного присутствия в Балтийском море и осложнения отношений между Стокгольмом и Москвой.
BFM.ru 18:26
Шоу-бизнес
Меган Маркл прячет маленького сына от собственного отца
Экспресс газета 14:22
Единоборства
Дастин Порье: «7 сентября мне нужны 25 минут, а Хабиб пусть забирает остальные 364 дня в году»
У Хабиба могут быть остальные 364 дня в году. Мне просто нужны 25 минут 7 сентября, а он пусть забирает все остальное.
Sports.ru 16:05
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета вчера в 07:44
Происшествия
Пострадавшие в теракте в Беслане вновь обратятся к следствию
Пострадавшие в результате террористического акта в Беслане в 2004 года вновь обратятся к следствию, чтобы придать новый импульс расследованию, сообщила на пресс-конференции глава комитета "Матери Беслана" Сусанна Дудиева.
РИА Новости 07:39
Армия и оружие
Нарышкин указал на опасность новой ядерной гонки
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью «Известиям» заявил, что система коллективной безопасности, существовавшая почти 50 лет, сегодня целенаправленно разрушается Соединенными Штатами.
Известия 17:48
Космос
У «горячего Юпитера» выявили вулканическую экзолуну
МИР 24 30 августа в 05:03
Гаджеты
Honor 20S может стать доступным игровым смартфоном на смену Honor Play
Про предшественника В июне прошлого года на рынке появился Honor Play с поддержкой технологии GPU Turbo, которая позволяет оптимизировать игровой процесс и процессором Kirin 970.
Srnsk 06:33
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Происшествия
В Мордовии девочка умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя школьница умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном, который заряжался от сети.
РИА Новости 18:47
Экономика
Пенсионный фонд предложил изменить механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 17:00
Игры
Энтузиаст показал скриншоты сцены из Half-Life 2 на Unity Engine
Игромания.ру 08:04
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Шоу-бизнес
Александра Гозиас: «У меня будет свадьба»
Александра Гозиас уже давно забыла про тяжелый разрыв с Константином Ивановым.
StarHit.ru 15:00
Происшествия
В Самаре ребенка убило упавшей с Дворца культуры плитой
В Кировском районе Самары мраморная плита с Дворца культуры упала на десятилетнего мальчика.
Известия 14:50
Политика
Сурков отправится на встречу советников лидеров «нормандской четверки»
Помощник президента России Владислав Сурков примет участие во встрече советников глав стран, состоящих в «нормандской четверке».
iReactor 30 августа в 09:45
Футбол
Кафельников снова раскритиковал Кононова
Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников после матча 8-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» (0:1) раскритиковал главного тренера красно-белых Олега Кононова.
Спорт-Экспресс 15:42
Общество
Ураган «Дориан», идущий в сторону США, усилился до четвертой категории
Ураган «Дориан» в Атлантическом океане достиг четвертой категории, скорость ветра в эпицентре — 215 километров в час.
iReactor вчера в 00:01
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
Армия и оружие
Индийские летчики испытали российский истребитель МиГ-35
Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 станет одним из конкурсантов объявленного индийским минобороны тендера.
Военное дело 06:09