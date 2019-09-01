На стадионе на Крестовском острове сегодня прошла акция, приуроченная к 75-летию гимна РФ — его исполнили 8,1 тысячи музыкантов и 20 тысяч певцов.

Участники из 85 регионов страны исполнили в Петербурге гимн России

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