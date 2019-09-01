Музыка
Телеканал Санкт-ПетербургУчастники из 85 регионов страны исполнили в Петербурге гимн России
На стадионе на Крестовском острове сегодня прошла акция, приуроченная к 75-летию гимна РФ — его исполнили 8,1 тысячи музыкантов и 20 тысяч певцов.
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181 оркестр и 200 хоров со всей страны: Музыканты установили в Петербурге рекорд Гиннеса
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