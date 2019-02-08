Экономика
В Петербурге посчитали стоимость ВСД и проезда по магистралиREGNUM 08:04
Как сообщает «Фонтанка», в ходе сегодняшнего совещания вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов представил расчеты, согласно которым проезд по трем участкам ВСД будет стоить от 300 рублей: первый и третий участки для легковых автомобилей обойдутся в 90 рублей, второй — в 120 рублей.
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Кино
Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский
Обновлено в 01:27
Политика
Путин снял с должностей девять генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей девять генералов и двух полковников в силовых структурах; тем же документом назначения получили более 30 силовиков.
Обновлено в 10:24
Общество
Эксперты выявили самый опасный детский порошок
Ни один из стиральных порошков, который проверили специалисты экспертного центра Всероссийского союза потребителей «Росконтроль», нельзя назвать безопасным.
Обновлено в 05:46
Политика
Меркель подтвердила сделку по «Северному потоку-2»
Страны Евросоюза достигли соглашения о том, как регулировать российский трубопровод «Северный поток-2» (Nord Stream 2), заявила канцлер Германии Ангела Меркель, отказавшись сообщить детали компромисса.
Обновлено в 11:24
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил учебную Lada Granta
Обновлено в 05:31
Общество
Oxxxymiron прокомментировал скандал вокруг рекламы Reebok
Рэпер Oxxxymiron прокомментировал в Twitter скандал с рекламной кампанией Reebok, которая опубликовала в соцсетях постеры с неоднозначными призывами к женщинам.
Обновлено в 08:04
Авто
В России представили обновленный Lamborghini Huracan Evo
В самом начале года итальянцы обновили Lamborghini Huracan, добавив к названию слово Evo, намекнув этим, что спорткар не отделался легким фейслифтингом, а серьезно эволюционировал.
Обновлено в 10:10
Транспорт
«Аэрофлот» изменил правила перевозки животных
Авиакомпания «Аэрофлот» меняет правила перевозки животных в салоне самолета — теперь на борт допускаются сумки-переноски по сумме трех измерений не больше 126 см (вместо 135 см) и жесткие контейнеры не крупнее 44х30х26 см (вместо 125 см по сумме трех измерений).
Обновлено в 10:46
Авто
Toyota RAV4 получила внедорожную версию TRD Off-Road
Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road.
Обновлено в 04:40
Кино
Умер енот, ставший прототипом персонажа «Стражей галактики»
В пятницу, 7 февраля, в возрасте девяти лет скончался енот по кличке Орео, который был прототипом Ракеты из комиксов Marvel в серии фильмов «Стражи галактики».
Обновлено в 09:35
Кино
Умер британский актер Альберт Финни
Обновлено в 10:59
Транспорт
В Москве с 1 марта начнут штрафовать за остановку на «вафельнице»
В Москве с 1 марта начнут штрафовать автомобилистов за остановку на "вафельной" разметке, нанесенной уже на 103 проблемных перекрестках.
Обновлено в 04:49
Наука
Ученые рассказали о влиянии различного алкоголя на силу похмелья
Последовательность употребления различных спиртных напитков не влияет на вероятное появление похмелья и степень его тяжести, заявили ученые из Кембриджского университета (Великобритания).
Обновлено вчера в 20:08
Армия и оружие
Для «Союз-5» создан самый мощный в мире двигатель РД-171МВ
В научно-конструкторском бюро «НПО Энергомаш» в городе Химки Московской области собран первый экземпляр двигателя РД-171МВ для перспективной ракеты среднего класса «Союз-5».
Обновлено в 04:35
Музыка
На «Евровидение-2019» от России поедет Сергей Лазарев
Обновлено вчера в 16:03
Гаджеты
Владельцы iPhone XS и XS Max жалуются на трещины в камерах
Пользователи iPhone XS и XS Max также сообщили, что обращались с устройствами бережно, многие покупали защитные чехлы.
Обновлено в 09:37
Наука
Рыбы впервые прошли зеркальный тест
Зеркальный тест успешно проходят люди (примерно с возраста 15 месяцев), обезьяны, дельфины, слоны и некоторые птицы.
Обновлено в 05:35
Авто
Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa
Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Авто
Компания Mazda представила спецверсию родстера MX-5
Японская автомобилестроительная компания Mazda презентовала специальную версию родстера МХ-5.
Обновлено в 11:10
Авто
Renault в 2019 году выпустит пикап Dacia Duster
Как сообщает генеральный директор подразделения коммерческих автомобилей Renault в Румынии Хаким Бутехра, новинка не приглянется любителям активного отдыха.
Обновлено в 10:29
Транспорт
Журналистка из Швеции оценила работу общественного транспорта в России
Как сообщало ИА REGNUM, учёные Центра компетенций НТИ «Искусственный интеллект», действующего на базе Московского физико-технического института (МФТИ), разрабатывают в России «умную систему» прогнозирования и оптимизации движения железнодорожного транспорта.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
В Мытищах из ТЦ эвакуируют людей из-за угрозы взрыва
Анонимное сообщение о минировании поступило в торговый центр "Июнь" в Мытищах, оттуда эвакуированы несколько сотен человек.
Обновлено в 10:42
Авто
Представлен седан Subaru Legacy нового поколения
На автосалоне в Чикаго японская компания презентовала обновленный седан Legacy, построенный на новой модульной платформе.
Обновлено в 03:17
Авто
Названы российские цены на новую Toyota Corolla
Компания Toyota озвучила российские цены на седан Corolla нового поколения.
Обновлено в 09:49
Авто
Bugatti выпустил юбилейный Chiron Sport
В честь круглой даты производитель премиальных спортивных автомобилей решил выпустить особую версию суперкара Chiron Sport, которую назвал 110 ans Bugatti.
Обновлено вчера в 08:55
Кино
Самая обаятельная и привлекательная: Ирина Муравьева отмечает юбилей
Юбилей отмечает народная артистка России Ирина Муравьева.
Обновлено в 05:51